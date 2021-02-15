В Мьянме войска готовятся к подавлению протестных акций

Парламентарии от фракции «Единая Осетия» встретились в минувшие выходные с жителями Ахалгори. Об этом сообщает пресс-служба парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия.

На встрече речь шла, в основном, о продолжающейся почти 1.5 года изоляции ахалгорцев. Председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты на встрече отметил, что знаком с этой проблемой.

«Глава Ленингорского района обращался к президенту относительно этого вопроса, после чего состоялось выездное заседание Совета безопасности в поселке Ленингор. После этой встречи произошли определенные изменения, то есть упростили возможность пересечения границы для больных граждан, нуждающихся в лечении за пределами республики. Если раньше для экстренного направления больного за пределы Южной Осетии требовалось провести консилиум в Цхинвале, и только после решения консилиума можно было принимать решение о пересечении границы, то этого уже нет», – сказал парламентарий.

Глава района Виталий Мамитов отметил, что после заседания Совбеза некоторые проблемные вопросы были сняты с повестки дня.

«Этот механизм уже наглядно работает, и вы это знаете. То есть человека направляем в местную больницу, врачами проводится консилиум, нами подготавливается письмо в администрацию президента, и на второй день человек выезжает на лечение, а экстренные больные отправляются в тот же день. В Цхинвал этих больных уже не отправляем, все делается на месте и в считанные часы», – сказал Виталий Мамитов.

Он добавил, что говорить о прежнем режиме пересечения пропускного пункта «Раздахан» сейчас неактуально.

«Вы должны понимать, какая эпидемиологическая ситуация сложилась в сопредельной республике. Также ситуация в селении Уиста (Цнелиси – ред.) вам всем известна. Пока ситуация там не разрешится, открывать дорогу не актуально. Говоря об автотранспорте, хочу отметить, что проделана огромная работа МВД и в ближайшее время все машины, имеющие грузинские номера, будут у нас состоять на учете с осетинскими номерами. С этим также проблем не будет», – сказал Мамитов.

Во встрече также приняли участие депутаты Ацамаз Бибилов, Елена Джиоева и Илья Хубулов.