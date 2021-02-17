ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Алексея Навального

Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по его обращению. Копия документа опубликована на сайте оппозиционного политика.

Согласно регламенту суда, в исключительных случаях он может принять обеспечительные меры, являющиеся обязательными для исполнения. Это делается в случаях, когда суд приходит к выводу, что непринятие мер подвергает заявителя реальному риску. Однако российское министерство юстиции накануне заявило, что не планирует исполнять это требование.

В феврале суд в Москве принял решение отправить Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев по приговору о мошенничестве, вынесенному в 2014 году. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело «Ив Роше», по которому оппозиционер был осуждён, нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Ему была выплачена компенсация. Но Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.

Представитель пресс-службы российского министерства юстиции заявил агентству ТАСС, что принятие решения о немедленном освобождении в ведомстве считают «необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства».

В министерстве заявили, что такое решение не может подлежать исполнению и назвали его «переходом красной черты».

В начале февраля Комитет министров Совета Европы принял к рассмотрению жалобу Навального на неисполнение Москвой решений Европейского суда. Представители Навального от его имени сообщили комитету министров о нежелании российскими властями «даже делать вид», что они принимают решения ЕСПЧ.

В случае если комитет признает жалобу Навального обоснованной, это может стать темой ещё одного разбирательства в том же суде, а права России в Совете Европы могут быть приостановлены.