Ада Маршания покинула «Альянс патриотов Грузии»

«Необходима немедленная деэскалация ситуации и разрядка напряженности, для чего в первую очередь нужен реальный конструктивный диалог», – так президент Грузии сегодня вечером, 18 февраля, прокомментировала развивающийся в стране политический кризис.

В заявлении, распространенном президентской администрацией, сообщается, что Саломе Зурабишвили сегодня встречалась с представителями дипломатического корпуса.

«Девять месяцев назад я приняла тяжелое для себя и болезненное для общества решение, которое было обусловлено исключительно поддержанием стабильности государства и служило преодолению и деполяризации политического кризиса», - так начинается заявление президента.

Таким образом Зурабишвили напомнила о том, что весной 2020 года помиловала двух оппозиционных политиков – Ираклия Окруашвили и Гиги Угулава. Это произошло под давлением дипломатов, которые были посредниками в переговорах между властями и оппозицией в достижении соглашения по реформе избирательной системы. Посольство США тогда выражало обеспокоенность «в связи с политическим вмешательством и избирательным использованием правосудия».

Далее в заявлении Зурабишвили также не раз подвергла оппозицию критике, обвинив оппонентов власти в неконструктивности и разжигании протеста:

«К сожалению, поляризация, напряженность и противоречия в стране нарастают день ото дня. Ставить под сомнение результаты признанными легитимными выборов, использовать все формы неповиновения для разжигания общественного и социального протеста - все это направлено на ослабление и дестабилизацию страны. Это может иметь ужасные последствия, ведущие к утрате общественного доверия к демократическим институтам не только для нас, но и к созданию сокрушительного прецедента для более сильных демократий, чем мы. Ведь уважение результатов выборов и признание проигрыша - краеугольный камень демократии!»

Вместе с тем Зурабишвили призвала стороны к конструктивному диалогу, однако также призвала нового премьер-министра, который сменит на этом посту подавшего в отставку Георгия Гахария, не позволять никому ставить свои политические амбиции выше интересов страны.

«Сегодня я провела встречу с представителями дипломатического корпуса и подробно обсудила текущую ситуацию. Считаю, что необходима немедленная деэскалация ситуации и ослабление напряженности, что, в первую очередь, требует реального конструктивного диалога, чтобы эти процессы не нанесли ущерба стабильности страны и международному имиджу. Исходя из своего опыта, я готова поддержать все формы диалога, хотя убеждена, что политика уступок оправдана только в том случае, если к конструктивному диалогу готовы обе стороны, а не тогда, когда уступка воспринимается как слабость, или более того, когда кто-то может представить это как свою победу. Как гарант независимости, суверенитета, европейскости, демократического развития и, следовательно, стабильности этой страны, я отстаиваю интересы страны и всех ее граждан и верю, что все останутся победителями в случае установления спокойствия и развития страны.

Я надеюсь, что кандидат на пост премьер-министра и следующее правительство смогут остановить эти сложные процессы и не позволят никому ставить свои политические амбиции выше интересов страны и подвергать опасности институты страны, которые являются краеугольным камнем демократии и верховенства закона», - сказано в заявлении Саломе Зурабишвили.