Новости
Ада Маршания покинула «Альянс патриотов Грузии»
Депутат парламента Грузии нескольких созывов Ада Маршания покинула ряды «Альянса патриотов Грузии», – об этом она сообщила в социальной сети Facebook.
«Дорогие друзья, хочу сообщить вам о том, что приняла решение покинуть партию «Альянс патриотов Грузии», одним из основателей которой являюсь», – написала Маршания.
Она опубликовала заявление об уходе из партии, адресованное её председателю Давиду Тархан-Моурави, в котором говорит, что причина ухода – «растущие разногласия».
Другие новости дня
Число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии превысило 3000
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за минувшие сутки выявил коронавирус у семи человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 3001, сообщила замглавы санитарного ведомства Анна Гаглоева.
«Всего проведено за сутки 82 исследования, выявленных случаев из них – семь. Снято с учета два человека», – отметила Гаглоева.
Число выздоровевших составляет 2117 человек. Под наблюдением медиков остаются 884 граждан.
За время пандемии в лаборатории Юго-Осетпотренадзора провели 17 839 исследований.
В ЦИК Грузии опровергли информацию СМИ об отставке Тамар Жвания
Сразу несколько СМИ сообщили об отставке Тамар Жвания с должности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.
Оппозиция обвиняет ЦИК в фальсификации результатов парламентских выборов осенью 2020 года и отказалась признавать их легитимность. Смена избирательной администрации – одно из главных требований партий, продолжающих бойкот законодательного органа.
СМИ утверждают, что Жвания покинет должность на основании личного заявления. Предполагается, что ее решение связано с обострением политического кризиса и вчерашней отставкой Георгия Гахария с должности премьер-министра Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», в ЦИК Грузии распространившиеся сообщения поспешили опровергнуть.
«Тамар Жвания не уходила в отставку. Распространяемая информация не соответствует действительности», – заявили в пресс-службе Центризбиркома.
- Жвания возглавляет ЦИК Грузии с 2013 года. В декабре 2018 года она была переизбрана на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии.
COVID-19 в Грузии: 388 новых случаев, семь пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3406 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 388 новых случаев коронавируса (днём ранее – 365). Был проведен 16 391 тест: PCR-тестов – 6300, экспресс‐тестов на антиген – 10 091.
Выздоровел еще 331 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 267 701, выздоровевших – 260 597.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,37%, за последние 14 дней – 2,7%, за последнюю неделю – 2,4%.
В Грузии еще не стартовала вакцинация от COVID-19. При этом с 15 февраля полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы возвратились учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Также возобновили работу уличные кафе, бары и рестораны.
Представитель литовского Сейма «попытается помирить» грузинских политиков
Правление Сейма Литвы накануне на срочном заседании постановило командировать председателя Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса в Грузию. Он отбывает в Тбилиси сегодня. Павилёнис надеется взять на себя роль посредника между конфликтующими сторонами.
Как пишет портал Delfi, до этого командировки членов Сейма из-за пандемии были запрещены. Ради этого визита пришлось внести исправления в действующие правила и сделать исключение для главы Комитета.
«У меня есть старый личный задел еще со времен президента Валдаса Адамкуса, я сам возглавлял группу по Грузии в бывшем Сейме, у меня очень много друзей на обеих сторонах. Еду, чтобы попытаться по мере возможности их помирить», – заявил Павилёнис агентству BNS.
«Наш посол первым поехал в офис «Единого Национального Движения», где сконцентрировалась вся оппозиция и который хотели штурмовать специальные силы», – сказал он.
Павилёнис намерен встретиться в Тбилиси с представителями «Грузинской мечты» и оппозиции. По словам парламентария, грузинские политики прислушиваются к мнению представителей Литвы.
«Посидим и с одними, и с другими, будем искать решения. Потому что если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО (...), то, сажая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут. Им следует усвоить литовский урок, что по стратегическим целям позиция и оппозиция должны работать сообща», - сказал Павилёнис BNS.
- Ранее министерство иностранных дел Литвы выразило беспокойство в связи с политической ситуацией в Грузии.
США запретили выдачу виз 43 белорусским чиновникам
США ввели визовые ограничения в отношении 43 граждан Беларуси в ответ на тюремный срок для двух журналисток телеканала "Белсат", обыски у журналистов и правозащитников и другие нарушения прав человека при подавлении массовых выступлений против Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.
Список имён, тех кому будет запрещён въезд на территорию США не приводится. Однако уточняется, что в их числе "высокопоставленные официальные лица в сфере юстиции, руководители правоохранительных органов, и рядовые сотрудники, которые задерживали и применяли насилие к мирным демонстрантам. Кроме того, санкции вводятся против судей и прокуроров, причастных к осуждению демонстрантов и журналистов, а также "сотрудников администраций учебных заведений, которые угрожали студентам, участвовавшим в мирных протестах".
Ранее аналогичные меры уже были приняты в отношении 66 белорусских чиновников.
Таким образом, всего в санкционном списке уже 109 человек, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Белорусский народ заслуживает свободных и честных выборов", - добавил он.
Вчера о новых санкциях из-за ситуации в Беларуси также объявили власти Великобритании . В санкционном списке 27 человек. Среди них глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьер Анатолий Сивак, судья Елена Живица, которая выносила приговоры против участников протестов и журналистов.
- 18 февраля суд в Минске приговорил к двум годам колонии журналисток канала “Белсат” Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову за стрим с акции протеста 15 ноября. Их обвинили в организации грубого нарушения массового порядка. По версии следствия, журналистки организовывали акцию протеста и создавали её массовость, чтобы противостоять сотрудникам милиции. Правозащитники признали Чульцову и Андрееву политическими заключёнными.
- 16 февраля по всей Беларуси была проведена серия обысков как минимум у 25 журналистов и правозащитников. Власти объяснил обыски намерением "установить обстоятельства финансирования протестной деятельности". Действия белорусских властей вызвали жесткую критику в Евросоюзе.
МИД РФ предложил иностранным дипломатам привиться «Спутником V»
Министерство иностранных дел России предложило всем сотрудникам иностранных посольств сделать прививки от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает "Коммерсантъ". По оценкам издания, в общей сложности могут быть вакцинированы 12 тысяч дипломатов и членов их семей. Вакцинация "Спутником V" для дипломатов бесплатная.
Дипломаты более 25 государств, в том числе стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также СНГ, где разрешено использование вакцины "Спутник V", выразили желание привиться.
Сотрудники дипмиссий нескольких стран Европейского союза рассказали изданию на условиях анонимности, что им не запрещают вакцинироваться "Спутником V", но не рекомендуют делать этого, до того как российский препарат получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам. Один из дипломатов рассказал, что посольский врач предупредил его: в случае возникновения тяжелых побочных явлений после вакцинации незарегистрированным в ЕС препаратом воспользоваться медицинской страховкой для лечения будет невозможно.
Посол Италии Паскуале Терраччано недавно сделал прививку российской вакциной. В посольстве США изданию сообщили, что посол Джон Салливан не будет делать прививку российским препаратом, так как "не хотел бы принимать дозу "Спутник V", которая предназначена для гражданина России".
Накануне газета The Washington Post писала, что из-за отсутствия одобренных на Западе препаратов некоторые сотрудники посольства США в Москве попросили российские власти привить их "Спутником V". При этом, как отмечает издание, Госдепартамент не рекомендует своим сотрудникам прививаться российской вакциной, но разрешает принимать собственные решения.
Американский марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе
Американский марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе. Прямая трансляция велась на сайте Американского аэрокосмического агентства (NASA). Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем будут доставлены на Землю.
Посадка длилась примерно семь минут с использованием парашюта. Вскоре после посадки аппарат сделал первый снимок.
Perseverance отправился к Марсу в июле прошлого года. В рамках миссии "Марс-2020" устройство проработает на планете около 700 земных суток.
В начале февраля на орбиту Марса вывел космический зонд Китай. Ожидается, что в конце мая на планету высадится управляемый марсоход. Китайские учёные надеются, что миссия позволит изучить возможности колонизации Марса человеком.
Незадолго до китайского запуска на орбиту Марса был выведен первый арабский спутник "Аль-Амаль" ("Надежда"). Летом прошлого года его запустили Объединённые Арабские Эмираты. Цель миссии - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года.
США готовы вступить в переговоры об иранской ядерной программе
В четверг администрация Джо Байдена формально объявила о готовности вступить в совместные переговоры с Ираном и четверкой постоянных членов Совета безопасности ООН, которые могут привести к возращению Соединенных Штатов в число участников договора о замораживании ядерной программы Ирана, подписанного в 2015 году.
Администрация Дональда Трампа в 2018 году денонсировала этот договор, считая, что он не положил конец иранской программе создания ядерного оружия и восстановила различные санкции в отношении Тегерана. Она настаивала на том, что разрыв договора Соединенными Штатами должен повлечь возобновление международных санкций ООН, существовавших до вступления договора в силу.
В заявлении Госдепартамента США говорится о том, что Вашингтон не только готов присоединиться к переговорам о судьбе соглашения о замораживании иранской ядерной программы, но и больше не настаивает на возобновлении международных санкций, а также ослабляет ограничения на передвижения иранских дипломатов, аккредитованных при ООН. Заявление Госдепартамента последовало после телефонных разговора госсекретаря США Тони Блинкена с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, участниками "ядерного" соглашения с Ираном.
Это известие было встречено резкой критикой со стороны законодателей-республиканцев. Один из руководителей комитета по внешней политике Палаты представителей Майкл Маккол назвал "тревожной" готовность администрации Байдена "идти на уступки", чтобы присоединиться к "ущербной сделке".
В последние недели стало известно, что Иран активизировал работы по созданию боевых ядерных материалов. 10 февраля МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел небольшое количество так называемого металлического урана, используемого для производства ядерных зарядов. Тегеран заявил о намерении ограничить доступ международных инспекторов к его ядерным объектам. Ранее в совместном заявлении министры иностранных дел четырех стран предупредили Иран, что такие действия затрудняют усилия по возвращению США в число участников договора о иранской ядерной программе и призвали Тегеран строго соблюдать условия соглашения.
Госдеп США призвал правительство Грузии укреплять свою приверженность демократии
Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с политическим кризисом в Грузии. Об этом пишет «Новости-Грузия».
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними политическими событиями в Грузии. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию.
Мы призываем правительство Грузии действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона, гарантируя, что его судебная и прокурорская система свободна от политической предвзятости.
Соединенные Штаты поддерживают демократическую, безопасную и процветающую Грузию. Мы продолжим работать с Грузией, нашим стратегическим партнером, по продвижению верховенства закона и подотчетных институтов», – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.
Политический кризис в Грузии резко обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия – после того, как Мелия отказался выплачивать назначенный судом денежный залог. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте политика.
17 февраля сам Мелия и сторонники оппозиции собрались в офисе ЕНД. 18 февраля утром полиция планировала задержание лидера оппозиционной партии, однако спецоперация была отменена после того, как в отставку неожиданно подал премьер-министр Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу исполнения решения суда по делу Мелия.
При этом оппозиция в Грузии уже три месяца требует проведения досрочных выборов и бойкотирует работу парламента десятого созыва. 51 депутат от оппозиции отказался от своих мандатов, так как считает выборы сфальсифицированными. В настоящее время в парламенте из 150 депутатов на заседаниях присутствуют только шесть оппозиционеров.
Президент Грузии после встречи с дипломатами напомнила о помиловании
«Необходима немедленная деэскалация ситуации и разрядка напряженности, для чего в первую очередь нужен реальный конструктивный диалог», – так президент Грузии сегодня вечером, 18 февраля, прокомментировала развивающийся в стране политический кризис.
В заявлении, распространенном президентской администрацией, сообщается, что Саломе Зурабишвили сегодня встречалась с представителями дипломатического корпуса.
«Девять месяцев назад я приняла тяжелое для себя и болезненное для общества решение, которое было обусловлено исключительно поддержанием стабильности государства и служило преодолению и деполяризации политического кризиса», - так начинается заявление президента.
Таким образом Зурабишвили напомнила о том, что весной 2020 года помиловала двух оппозиционных политиков – Ираклия Окруашвили и Гиги Угулава. Это произошло под давлением дипломатов, которые были посредниками в переговорах между властями и оппозицией в достижении соглашения по реформе избирательной системы. Посольство США тогда выражало обеспокоенность «в связи с политическим вмешательством и избирательным использованием правосудия».
Далее в заявлении Зурабишвили также не раз подвергла оппозицию критике, обвинив оппонентов власти в неконструктивности и разжигании протеста:
«К сожалению, поляризация, напряженность и противоречия в стране нарастают день ото дня. Ставить под сомнение результаты признанными легитимными выборов, использовать все формы неповиновения для разжигания общественного и социального протеста - все это направлено на ослабление и дестабилизацию страны. Это может иметь ужасные последствия, ведущие к утрате общественного доверия к демократическим институтам не только для нас, но и к созданию сокрушительного прецедента для более сильных демократий, чем мы. Ведь уважение результатов выборов и признание проигрыша - краеугольный камень демократии!»
Вместе с тем Зурабишвили призвала стороны к конструктивному диалогу, однако также призвала нового премьер-министра, который сменит на этом посту подавшего в отставку Георгия Гахария, не позволять никому ставить свои политические амбиции выше интересов страны.
«Сегодня я провела встречу с представителями дипломатического корпуса и подробно обсудила текущую ситуацию. Считаю, что необходима немедленная деэскалация ситуации и ослабление напряженности, что, в первую очередь, требует реального конструктивного диалога, чтобы эти процессы не нанесли ущерба стабильности страны и международному имиджу. Исходя из своего опыта, я готова поддержать все формы диалога, хотя убеждена, что политика уступок оправдана только в том случае, если к конструктивному диалогу готовы обе стороны, а не тогда, когда уступка воспринимается как слабость, или более того, когда кто-то может представить это как свою победу. Как гарант независимости, суверенитета, европейскости, демократического развития и, следовательно, стабильности этой страны, я отстаиваю интересы страны и всех ее граждан и верю, что все останутся победителями в случае установления спокойствия и развития страны.
Я надеюсь, что кандидат на пост премьер-министра и следующее правительство смогут остановить эти сложные процессы и не позволят никому ставить свои политические амбиции выше интересов страны и подвергать опасности институты страны, которые являются краеугольным камнем демократии и верховенства закона», - сказано в заявлении Саломе Зурабишвили.
- Политический кризис в Грузии обострился из-за намерения властей заключить под стражу лидера оппозиции Нику Мелия. Ранее Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, чтобы избежать ограничения свободы. Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда. Накануне около 500 соратников и представителей оппозиции собрались в офисе ЕНД, выражая поддержку Мелия. Власти уже планировали штурм здания, однако он был отменен после того, как в отставку подал премьер Георгий Гахария. Он заявил, что у него возникли разногласия с членами правящей команды по поводу реакции на действия Мелия.
СМИ: ЕС решит с санкциями против России из-за Навального в феврале
Представители стран Евросоюза договорятся о санкциях в отношении России из-за ареста Алексея Навального 22 февраля. Ограничения не затронут крупных российских предпринимателей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
Собеседники агентства рассказали, что в ЕС имеются разногласия относительно тех, кто должен попасть в санкционный список. Помимо прочего, Брюссель опасается усиления влияния Пекина совместно с Москвой. Предположительно под ограничения попадут чиновники, причастные к уголовному делу в отношении Навального.
По данным Reuters, Брюссель может ввести санкции перед саммитом ЕС 25 марта.
Соратники Алексея Навального обратились к властям США и ЕС с призывом ввести персональные санкции против 35 человек людей из окружения российского президента, причастных, как они утверждают, к коррупции и нарушению прав человека. Навальный и его сторонники подчеркивают, что призывают не к секторальным санкциям, а к точечным мерам воздействия на конкретных лиц. После этого в России стали обсуждаться вопросы ответственности за призывы к санкциям, вплоть до лишения гражданства. С такой инициативой, в частности, выступил режиссер Никита Михалков. Его предложение противоречит действующей Конституции.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема наказаний за призывы к введению санкций против России «весьма актуальна», «привлекает общественный интерес» и «будет обсуждаться».
В Абхазии за сутки выявлено 32 новых случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 229 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 32 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 человека, 51 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ - 14, в сухумском российском военном госпитале - 24 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12650 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровел 11901 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Президент Армении поздравил Бидзину Иванишвили с 65-летием
Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание бывшему премьер-министру Грузии и бывшему председателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили в связи с его 65-летием.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям традиционные добрососедские отношения между Арменией и Грузией получат новый импульс и впредь будут развиваться.
Саркисян пожелал Иванишвили крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Грузии - мира и процветания.
- Миллиардер Бидзина Иванишвили 11 января текущего года объявил, что во второй раз, окончательно уходит из политики.
Бурджанадзе: Гахария спас «Грузинскую мечту» от катастрофы
Георгий Гахария спас правящую партию, заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.
Сегодня, 18 февраля, Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра, заявив, что не смог прийти к согласию с командой правящей партии по поводу задержания Ники Мелия – председателя самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).
«Я должна сказать, что на этот раз, как видно, Гахария был единственным, по сравнению с другими, разумным человеком, и он больше не у власти. Так что это правительство невозможно прогнозировать», - заявила Бурджанадзе.
Что касается требований оппозиции, то, по словам Бурджанадзе они остаются прежними – это проведение досрочным выборов, освобождение политзаключенных и прекращение политического преследования, передает агентство «Новости-Грузия».
«Это изменение избирательной реальности в стране. Безусловно, если власти пойдут на переговоры, никто не будет против переговоров. Поскольку, безусловно, мы предпочитаем разрядить ситуацию именно за столом переговоров… Я действительно хочу, чтобы переговоры в политическом процессе пошли таким образом, чтобы мы смогли прийти к досрочным выборам. Сегодня господин Гахария реально спас «Грузинскую мечту» от катастрофы», - отметила Бурджанадзе.
Комментируя решение МВД отложить задержание Ники Мелия, Бурджанадзе заявила, что оппозиция готова к развитию любого сценария. «Прогноз можно сделать об адекватной политической силе или о действиях адекватного человека… Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий, к любому сценарию, и мы должны сделать все, чтобы страна не вошла в кризис. Я сделаю все для того, чтобы политические процессы пошли в правильном направлении. С нашей стороны это будет обеспечено», - отметила она.
Вместе с тем Бурджанадзе уверена, что оппозиция не должна прекращать подготовку к мирным акциям протеста, так как, по ее словам, «власть не понимает языка политического диалога».
Анатолий Бибилов подписал бюджет, принятый в отсутствие кворума
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал закон «О государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2021 год». Об этом сообщила его пресс-секретарь Дина Гассиева.
Документ был утвержден 16 февраля на заседании парламента, которое 18 депутатов провели в отсутствие кворума. Представители оппозиции - члены «Народной партии», «НЫХАС» и депутатского объединения «За Справедливость» считают, что их коллеги осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении оппозиционных депутатов говорится, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».
Они обратились и к Анатолию Бибилову, призвав защитить «основы конституционного строя». Однако Бибилов, находящийся с визитом в Москве, к оппозиционерам не прислушался.
Сегодня же югоосетинская Генпрокуратура заявила о незаконности приостановления работы парламента. Генпрокурор Урузмаг Джагаев считает, что для принятия бюджетного законодательства «достаточно простое большинство голосов от общего числа избранных депутатов».
В Южной Осетии выявили 10 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии достигло 2994. Как сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, за сутки было проведено 163 исследования, выявлено 10 новых случаев.
«В настоящее время в республике под наблюдением медиков продолжают лечение 879 человек, сняты с учета еще трое», – сказала Гаглоева.
С начала пандемии в ПЦР-лаборатории ведомства было проведено 17 757 тестов. Всего выздоровели и выписаны из больниц 2115 человек, умерли более 70.
«Дело врачей»: «Амцахара» призывает депутатов не вмешиваться в работу прокуратуры
Никто, в том числе и депутаты парламента, не вправе вмешиваться в деятельность Генеральной прокуратуры, – об этом говорится в заявлении президиума абхазской политической партии «Амцахара».
Речь идёт о прошедшем 15 февраля заседании комитета по государственной и правовой политике парламента самопровозглашенной республики Абхазия, на котором обсуждалось т.н. «дело врачей». Депутаты, руководители Генпрокуратуры, представители медицинского сообщества и родственники подозреваемых обсудили ситуацию, сложившаяся в связи с возбуждением уголовного дела в отношении руководства Республиканской больницы.
«Любое вмешательство подрывает устои государства и препятствует установлению законности и правопорядка. Необходимо соблюдать принцип верховенства закона и равенства всех перед ним», – заявляют члены президиума «Амцахара».
В партии считают, что «былые заслуги, в том числе и в период Отечественной войны народа Абхазии, никому не дают право нарушать закон».
Президиум «Амцахара» обращает внимание и на то, что виновность лица в совершении того или иного преступления устанавливает только суд, а любые другие методы являются незаконными и деструктивными.
«Мы, как и все граждане Абхазии, благодарны нашим врачам и всем медицинским работникам за их отважный труд, особенно в период пандемии COVID-19. Считаем недопустимым преподносить действия Генеральной прокуратуры в отношении тех, кто подозревается в совершении преступления, как акцию, направленную против медицинского сообщества. Уверены, что подобного рода попытки потерпят неудачу», – отмечается в заявлении «Амцахара».
- Следствие обвиняет медиков в том, что они, используя оборудование, расходные материалы и персонал больницы, с целью извлечения прибыли проводили платные исследования, чем нанесли ущерб в размере около трех миллионов рублей.
Соловьёву запретили въезд в Латвию за «глорификацию нацизма»
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил, что включил российского телеведущего Владимира Соловьёва в список лиц, пребывание которых на территории страны нежелательно. "Для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", – написал Ринкевич.
Владимир Соловьёв сообщил "РИА Новости", что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за запрета на въезд в Латвию.
На днях в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" телеведущий назвал Адольфа Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны". При этом Соловьёв противопоставил Гитлера оппозиционеру Алексею Навальному, назвав его "гульфикфюрером" – из слов телеведущего следует, что он подозревает Навального в том, что тот боялся служить в армии.
Слова о храбрости Гитлера прозвучали, когда Соловьёв рассуждал о том, почему он не уважает Навального. "У него антисемитизм на животном уровне. Может, мне и к Гитлеру относиться с уважением?" – сказал телеведущий, после чего начал рассуждать о смелости штандартенфюрера СС Отто Скорцени и самого фюрера. В беседе с РБК он сказал, что имел в виду, что смелость Скорцени и Гитлера их не оправдывает, а значит, и оправдания нацизма в его словах не было.
- Соловьёв 2 года назад – после расследования Алексея Навального – подтвердил, что у него есть недвижимость и вид на жительство в Италии. Эта страна, как и Латвия, входит в Евросоюз и в Шенгенскую зону. Каждая страна ЕС, однако, вправе вводить собственные ограничения на въезд иностранцев.
Жителей Абхазии вновь предупредили об ограничениях электроснабжения
Компания «Черноморэнерго» предупреждает жителей самопровозглашенной республики Абхазия о временных ограничениях электроснабжения из-за повышенных нагрузок на энергосистему. Об этом говорится в заявлении компании.
«В связи с ухудшившимися погодными условиями и выросшими нагрузками на энергосистему страну, что обусловило ряд аварийных ситуаций, все службы РУП «Черноморэнерго» переведены на усиленный режим работы – для своевременного реагирования на внештатные ситуации. Во избежание выхода из строя оборудования, на подстанциях будут вводиться временные ограничения – при достижении нагрузок критических величин», – сказано в заявлении.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания провел совещание с энергетиками и членами правительства, на котором сказал, что вновь наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии.
Отметим, что после остановки на ремонт «Ингури ГЭС» электроэнергия поступает в Абхазию из России. При этом, по словам министра экономики Кристины Озган, у Сухуми накопился долг перед Москвой за переток электроэнергии. Только за период с февраля по апрель 2020 года задолженность составляет 619 млн рублей.
«Грузинская мечта» представила Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра
Правящая партия «Грузинская мечта» представила Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра Грузии. О решении политсовета партии объявил её председатель – Ираклий Кобахидзе.
Гарибашвили – действующий министр обороны. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Гарибашвили вернулся в Кабмин на пост главы оборонного ведомства.
Кандидат на пост премьера на брифинге в офисе «Грузинской мечты» заявил, что порядок в стране будет восстановлен «очень скоро».
«Наша страна стоит перед множеством вызовов. Это в первую очередь ковид-пандемия, безработица, экономические проблемы и тяжелое положение населения. Все это требует быстрого реагирования. Мы намерены оперативно решить проблемы наших граждан. Я скажу очень коротко: мы очень скоро восстановим порядок и то равновесие, которое необходимо для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование, в рамках Конституции», – отметил Гарибашвили.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра сегодня утром. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Сегодня же в МВД Грузии заявили, что отложили исполнение решения суда по делу Мелия. Представители оппозиции же говорят, что после отставки Гахария в стране должны пройти досрочные парламентские выборы.
Гахария: «Я объявил о своей отставке в надежде уменьшить поляризацию»
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария написал о причинах своей отставки в социальной сети Twitter.
«Я считаю, что конфронтация и соперничество внутри страны ставят под угрозу будущее демократического и экономического развития Грузии. Поэтому я объявил о своей отставке в надежде уменьшить поляризацию и деэскалировать ситуацию», – отметил он.
Утром Гахария рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Он считает, что «исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни граждан или создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым».
- Георгий Гахария стал премьер-министром после отставки Мамуки Бахтадзе в сентябре 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.
У Литвы есть вопросы «об избирательном правосудии и верховенстве закона» в Грузии
Министерство иностранных дел Литвы обеспокоено сложившейся в последнее время политической ситуацией в Грузии.
«Решение парламента об отказе от юридической неприкосновенности Ники Мелиа, лидера основной оппозиционной партии «Единое национальное движение», и возможный арест политика уменьшают возможность диалога между правящей партией и оппозицией, вызывают вопросы об избирательном правосудии и верховенстве закона в стране», – сказано в заявлении ведомства.
В Вильнюсе сожалеют, что политические лидеры Грузии до сих пор не использовали все возможности для разрешения своих разногласий в связи с парламентскими выборами, состоявшимися прошлой осенью.
«Мы призываем власти Грузии и оппозицию воздерживаться от действий, которые ведут к дальнейшему тупику и расколу общества, а также к возможному применению силы против граждан. Дальнейшее обострение ситуации только еще более повредит перспективам страны. Мы убеждены, что Грузии необходимы органы власти, способные принимать решения в интересах людей, как в свете недавних вызовов, так и в контексте реформ, направленных на осуществление Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией», – отмечают в МИД.
В заявлении ведомства, опубликованном на русскоязычной версии сайта МИД, используется название «Сакартвело». Приводится и цитата министра иностранных дел страны.
«Мы призываем наших партнеров в Сакартвело отойти от красных линий и воспользоваться возможностью для деэскалации ситуации и поиска решений, чтобы нормализовать ситуацию и вернуться к конструктивному политическому диалогу», – сказал глава МИД Габриелюс Ландбсергис.
Сегодня же посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра побывал в офисе «Единого национального движения».
«Мы работаем со всеми политическими партиями, чтобы страна была успешной в её евроатлантических устремлениях. Я здесь для того, чтобы выразить солидарность всем происходящим событиям. Мы обеспокоены тем, что могут быть приняты непропорциональные меры», – заявил Калиндра.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня утром подал в отставку. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. По его словам, исполнение этого решения угрожает стабильности страны.
Саакашвили считает, что оппозиция после отставки премьера должна «довести дело до конца»
Сейчас не время останавливаться, мы должны довести дело до конца, – заявил экс-президент Грузии, основатель партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили, комментируя отставку премьер-министра Георгия Гахария.
Саакашвили говорит, что Гахария не хотел брать на себя ответственность за «кровопролитное исполнение насилия Иванишвили и массовый разгон людей».
«Это действительно большая победа оппозиционного единства, Ники Мелия и грузинского народа», – заявил политик.
Как пишет «Новости-Грузия», он также призвал оппозиционные силы к «еще большей консолидации для исполнения воли грузинского народа и назначения внеочередных парламентских выборов». По мнению Саакашвили, сейчас для этого необходимо задействовать дипломатический корпус.
«В этой ситуации необходима осторожность и своевременное достижение соглашений о внеочередных выборах в условиях новой избирательной комиссии и участия международных наблюдателей», – добавил он.
- После отставки Гахария оппозиция уже озвучила требования о начале переговоров по поводу назначения внеочередных парламентских выборов. Оппоненты властей считают, что отставка правительства может стать толчком к разрешению существующего в Грузии политического кризис, где треть депутатов отказывается работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов осенью 2020 года.
Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена
Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, намеченная на 19 февраля в Баку, отложена.
Как пишет агентство Trend, об этом сообщила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Отметим, что сегодня подал в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Отныне все министры кабинета Гахария являются исполняющими обязанности. Среди них – глава МИД, вице-премьер Давид Залкалиани.
Встреча министров иностранных дел Грузии, Турции и Азербайджана впервые состоялась 8 июня 2012 года. Тогда была подписана Трабзонская декларация, подразумевающая сотрудничество между странами в различных сферах. 19 февраля должна была состояться девятая встреча в таком формате.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.