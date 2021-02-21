Тихановская: для победы демократии «понадобится больше времени»

Бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская признала, что для победы над режимом Александра Лукашенко потребуется больше времени, чем, возможно, рассчитывали участники акций протеста в стране. Об этом она сказала в интервью швейцарскому изданию Le Temps, которое цитирует Белорусская служба Радио Свобода.

«Возвращение к демократии потребует больше времени, чем планировалось» - сказала Тихановская. Она также признала, что на данный момент оппозиционные силы проиграли «борьбу за улицу». Причиной этого, по ее словам, стало насилие со стороны властей и отсутствие средств борьбы с ним у демонстрантов. По словам Тихановской, сейчас необходимо выстраивать структуры для продолжения борьбы, а весной могут возобновиться масштабные уличные акции протеста.

Ранее в интервью Белорусской службе Радио Свобода Тихановская выразила уверенность в окончательной победе протестного движения. «Мы уже не сможем жить при диктатуре, нынешний уровень репрессий только подстегивает людей к тому, чтобы добиваться перемен» - сказала она.

Уличные акции против Александра Лукашенко начались в августе, после президентских выборов, на которых по многочисленным свидетельствам были фальсификации. Наиболее массовыми они были в августе и в начале осени. Десятки тысяч демонстрантов были задержаны, многие подверглись избиениям и пыткам, несколько человек погибли в результате действий сотрудников правоохранительных органов.

Акции протеста продолжаются до сих пор, хотя число их участников не столь велико, как раньше. Они проходят и в воскресенье, 21 февраля. В нескольких районах Минска состоялись марши солидарности с политзаключёнными. Проходят также акции, приуроченные к Дню белорусского языка.

Тихановская в интервью швейцарскому изданию также обсудила планы своего визита в Швейцарию. Оппозиционный лидер намерена встретиться с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также обратиться к швейцарскому правительству с просьбой заморозить активы Александра Лукашенко.

В декабре Мишель Бачелет осудила ухудшение ситуации с правами в Беларуси в своем выступлении на заседании Совета ООН по правам человека. Новое обсуждение в совете намечено на ближайший четверг.