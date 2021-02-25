Заявление ЕС: Поляризация угрожает демократии в Грузии

Политическая стабильность, когда все стороны воздерживаются от провокационных действий и риторики, инклюзивный парламентский процесс и судебная система, пользующаяся доверием граждан, являются предпосылками для того, чтобы Грузия еще больше углубила партнерство с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации. Как пишет Первый канал Грузии, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Службы внешних связей ЕС Питера Стано.

«Политическая поляризация, к сожалению, еще больше углубилась после ареста председателя самой большой оппозиционной партии в Грузии – «Единого национального движения», Никанора Мелия. Эта поляризация представляет угрозу для демократии в Грузии. ЕС призывает все стороны укрепить усилия, направленные на деэскалацию ситуации и найти общий язык.

Мы ожидаем, что правящая сила и правительство обеспечат инклюзивное руководство страной и поставят интересы грузинского народа на первое место. Также важно, чтобы судебная власть была справедливой, независимой и подотчетной. В свою очередь ЕС продолжит внимательно следить за развитием событий.

Решающим является то, чтобы оппозиция играла конструктивную роль, в том числе войдя в парламент, для дальнейшего укрепления демократии и верховенства закона в Грузии, а также для поддержки формирования реформистского будущего в стране. Политическая стабильность, когда все стороны воздерживаются от провокационных действий и риторики, инклюзивный парламентский процесс и судебная система, пользующаяся доверием граждан, являются предпосылками для того, чтобы Грузия еще больше углубила партнерство с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Европейский Союз готов и дальше продолжать поддерживать Грузию в этих усилиях», – говорится в заявлении пресс-секретаря Службы внешних связей ЕС Питера Стано.

Начать диалог с оппонентами официальный Тбилиси призывают практически все страны-партнеры. Они критикуют правительство за арест лидера оппозиции Ники Мелия.