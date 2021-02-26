В Тыграе эритрейские военные расстреляли сотни мирных жителей  

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила военных Эритреи в убийстве сотен мирных жителей в эфиопском городе Аксум на территории штата Тыграй, передает Reuters. Согласно отчету, с 28 по 29 ноября прошлого года служащие эритрейской армии открыли беспорядочный огонь по мирным жителям.

Эту информацию подтверждают спутниковые снимки и свидетельства нескольких десятков очевидцев, говорится в докладе. Там сказано, что рядом с двумя церквями в Аксуме, по всей видимости, располагаются массовые захоронения. Как сообщается, солдаты прямо на улицах казнили мужчин и мальчиков, а также учинили массовые грабежи.

Один из местных жителей рассказал правозащитникам, что военные застрелили шестерых членов его семьи, включая 17-летнего брата и 78-летнего отца. Другой очевидец сообщил, что возле его дома солдаты выстроили в ряд шестерых человек и расстреляли их со спины.

Региональный директор Amnesty International по Восточной и Южной Африке Депрозе Мюнхен назвал произошедшее масштабными преступлениями против человечности. Организация собрала имена более 240 жертв, однако в настоящее время не смогла независимо подтвердить конкретное число погибших и обстоятельства произошедшего в целом: в Тыграе нет интернета, поэтому получить доступ к объективным данным затруднительно.

Трагический инцидент стал частью конфликта, в котором с одной стороны участвуют Эритрея и Эфиопия, а с другой – повстанцы Народного фронта освобождения Тыграя. Аксум – город с населением чуть более 60 тысяч человек – 19 ноября прошлого года был взят эфиопско-эритрейскими войсками в ходе кровопролитного наступления. Упомянутые выше события произошли после того, как в конце ноября небольшая группа ополченцев атаковала базу солдат, и те ответили акцией возмездия против безоружных жителей.