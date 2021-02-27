Коронавирус в Грузии: выявлено 373 новых случая, скончались 14 человек

В Грузии за минувшие сутки выявлено 373 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения почти 35 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,07%, средний за последние 14 дней – 2,07%, а за 7 дней – 1,76%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 270 510. Более 47% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 177. В Имеретии выявили 47 фактов, в Шида Картли – 41, в Самегрело и Земо Сванети – 28, в Аджарии и Гурии – по 19, в Кахетии – 16, в Квемо Картли – 6. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 4 новых случая заражения, в Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети – по 8 фактов.

От ковида умерли еще 14 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 499.

Выздоровели 542 человека, их общее число выросло до 264 589.

В настоящее время в стране 2 396 активных случаев COVID-19. Из них 1 481 пациента (почти 62%) проходят лечение в больницах, 751 (более 31%) – на дому, а 164 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 254. К аппаратам ИВЛ подключены 98 человек. В карантинных пространствах размещены 332 гражданина. Более 7,3 тысячи человек остаются в режиме самоизоляции.