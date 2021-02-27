Нижняя палата Конгресса США одобрила план поддержки населения и экономики страны, предложенный командой нового президента Джо Байдена. Он обойдется правительству почти в 2 триллиона долларов. Среди предложенных мер - раздача большинству американцев по 1400 долларов помощи, повышение минимальной зарплаты в стране в два раза - до 15 долларов в час и выплаты бизнесу.

За поддержку пакета мер проголосовали 219 конгрессменов, 212 были против. Теперь одобрить предложенные меры должен Сенат. Он поровну разделен между демократами и республиканцами, но при равном числе голосов за и против решающий голос будет принадлежать вице-президенту Камалле Харрис.

План спасения, принятый нижней палатой, предусматривает также увеличение закупок вакцин, адресную поддержку пострадавшему бизнесу, выплату пособий по безработице в размере 400 долларов в неделю и на детей - до 300 долларов в месяц.

Критики законопроекта опасаются, что вливание еще почти двух триллионов долларов в экономику может перегреть ее и подстегнуть инфляцию. Повышение минимальной зарплаты может также снизить конкурентоспособность бизнеса, предупреждают они. Сторонники считают, что с негативными последствиями закона, если они будут, можно будет бороться позднее.