Полиция Мьянмы применила боевые патроны против демонстрантов

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию. Об этом сообщили в пресс-службе МИД. Самолет Мишеля недавно приземлился в международном аэропорту Тбилиси. Главу Евросовета встречали вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

В рамках визита Мишель проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Также запланированы переговоры с представителями оппозиционных партий. Кроме того, он посетит де-факто границу с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.

Ранее сегодня вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что визит президента Европейского Совета имеет особое значение в свете вызовов в регионе и является четким подтверждением того, что ЕС поддерживает Грузию, как важнейшего партнера в регионе.

«Это особенно важно в свете недавнего визита верховного представителя ЕС Джозефа Боррелла в Москву, где также обсуждалась ситуация в регионе, в том числе грузино-российский конфликт», - сказал он.

Анонсированные Евросоветом темы встреч – двусторонние отношения с ЕС, борьба с Covid-19, перспективы «Восточного партнерства».

Грузинская оппозиция надеется, что визит Шарля Мишеля сыграет важную роль в разрядке политического кризиса в стране. По словам представителя «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, визит президента Европейского совета Шарля Мишеля в Молдову и Грузию важен, поскольку он является сигналом для России о том, что ЕС подтверждает свои стратегические интересы по соседству с Россией, сообщает Общественный вещатель.

По словам Самадашвили, в ходе запланированной встречи состоится обстоятельный разговор президента Европейского совета с оппозицией.

«У нас сегодня была подготовительная встреча, где мы согласовали общие послания, с которыми оппозиция идет на эту встречу. В любом случае я надеюсь, что этот визит будет важен с точки зрения разрядки политического кризиса в стране. Если «Грузинская мечта» проявит достаточно политической мудрости, чтобы прислушаться к нашим западным партнерам, их сигналам о том, что наличие политзаключенных в стране, обострение политического кризиса наносит вред нашим стратегическим интересам, и необходимо сделать соответствующие шаги, естественно, со стороны власти, для разрядки ситуации», - заявила Саломе Самадашвили.