Гарибашвили о визите Шарля Мишеля: «Наш регион имеет стратегическое значение для ЕС»

Состоялся очень важный разговор с Шарлем Мишелем, – написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в социальной сети Twitter после встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который находится с официальным визитом в Тбилиси.

«Его визит ясно показывает, что наш регион имеет стратегическое значение для ЕС. На встрече внимание было уделено широкому спектру вопросов, включая оккупацию и глобальную пандемию. Грузия благодарна за поддержку и ценит это партнерство», – пишет Гарибашвили.

В администрации правительства Грузии сообщили, что на встрече Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля «внимание было уделено широкому спектру вопросов, включая оккупацию и глобальную пандемию», пишет агентство «Новости-Грузия»

«На встрече было отмечено, что на фоне вызовов в мире и в регионе важно, чтобы стороны приложили усилия для ведения текущих политических процессов в Грузии в конструктивном, диалоговом режиме.

Внимание было уделено тяжелой гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека на оккупированных территориях Грузии, а также фактам незаконных задержаний граждан Грузии. Премьер-министр подчеркнул важность активного участия ЕС в процессе мирного урегулирования конфликта и обеспечения безопасности на местах.

На встрече разговор коснулся и ситуации в Грузии и ЕС с точки зрения пандемии COVID-19. Премьер-министр поблагодарил Евросоюз за значительную поддержку Грузии в борьбе с пандемией. Особо была отмечена важность обеспечения равного доступа к вакцине для всех стран и справедливого распределения вакцины», – отмечается в информации пресс-службы премьер-министра, распространенной по итогам встречи.