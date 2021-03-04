Кадыров потребовал от ФБР $250 тысяч за информацию о Пригожине

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что ему известна информация о местонахождении российского бизнесмена Евгения Пригожина, и опубликовал совместную фотографию из резиденции в Грозном. Кадыров в шутку потребовал у Федерального бюро расследований вознаграждение в $250 тысяч, которое американские власти объявили за информацию, которая поможет аресту российского бизнесмена.

"Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием — возьму только наличными. Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте – не смогу забрать", – написал глава Чечни.

Кадыров предложил ФБР "упаковать вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20" и передать ему через кого-нибудь в Грозный, где его "все знают, дорогу покажут".

26 февраля Федеральное бюро расследований объявило Евгения Пригожина в розыск по подозрению в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве в американскую внутреннюю политику и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014-го по 2016 годы. ФБР также назначило денежную награду до $250 тысяч за информацию, которая может привести к аресту российского бизнесмена, которого СМИ называют "поваром Путина".

Пригожин в ответ сравнил действия ФБР с "охотой на ведьм" и обвинил США в попытках сделать из России "страшилку". Компания "Конкорд", владельцем которой является Пригожин, сообщила, что его можно найти в Санкт-Петербурге, и указала адрес, потребовав от ФБР 250 тысяч долларов за эту информацию. Сам Пригожин, в свою очередь, предложил 500 тысяч долларов за "поимку" живущего в Великобритании бизнесмена и критика Владимира Путина Михаила Ходорковского.

В США Пригожина связываются с деятельностью Агентства интернет-исследований - так называемой "фабрики троллей". Против бизнесмена и его компаний введены санкции.

В феврале 2018 года окружной суд США выдал ордер на арест Евгения Пригожина. После этого он попал в базу розыска Интерпола.