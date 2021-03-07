Извинившийся перед Берой рэпер отмежевался от истории со скандальными аудиозаписями

Рэпер Заза Нозадзе, много лет назад записавший видеообращение с извинениями за оскорбление Беры Иванишвили, категорически отрицает, что на него оказывалось давление и заявляет, что никогда не становился «жертвой нездорового поведения».

Нозадзе пришлось давать разъяснения после публикации телеканалом «Пирвели» скандальных аудиозаписей, компрометирующих Беру Иванишвили - сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.

На записях обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских чиновников заставить обидчиков публично принести извинения.

Спустя некоторое время после выхода сюжета, журналисты отыскали Зазу Нозадзе – рэпера, который нелестно отзывался о Бере, однако позже распространил в Facebook запись с извинениями.

«Конкретные люди или силы пытаются приписать мое «извини» к распространившимся аудиозаписям, что является полной фальшивкой… К счастью, лично я не становился жертвой такого больного поведения, но всем сердцем я разделяю состояние любой жертвы и всячески протестую в связи с записями, которые прослушал», - написал Нозадзе в Facebook.

Репортаж «Пирвели» вызвал ажиотаж в СМИ и социальных сетях, его обсуждают тысячи пользователей в Грузии. Сразу после выхода сюжета, активисты, поддерживающие оппозицию, устроили акцию протеста в Тбилиси. Некоторые оппозиционные партии и политики призвали незамедлительно начать расследование, прекратив до его окончания полномочия Гарибашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Телеканал «Пирвели» неоднократно подчеркнул, что не ручается за аутентичность скандальных записей. Проанализировав ряд фактов, журналисты высказали предположение, что они могли быть сделаны в 2016-2017 годах.

В правящей партии «Грузинская мечта» не отрицают, что в записи слышны голоса Иванишвили и Гарибашвили, подчеркивая при этом, что сюжет является компиляцией из отдельных фраз. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе утверждает, что авторы скандального сюжета смонтировали записи «десятков разговоров», состоявшихся в 2010 году, то есть до прихода партии Иванишвили во власть. Он назвал происходящее «информационным террором», подчеркнув, что скандальный сюжет, прежде всего, стоит расценивать, как результат незаконного прослушивания.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария высказалась за проведение эффективного расследования. По ее мнению, только по итогам расследования и установления аутентичности записи может быть оценено, содержит ли она информацию о предполагаемых преступных действиях.