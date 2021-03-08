«Лело» требует начать расследование по поводу аудиозаписи, обнародованной ТВ «Пирвели»

Представители оппозиционной партии «Лело» требуют начать расследование по поводу аудиозаписи, обнародованной оппозиционной телекомпанией «Пирвели» с участием, предположительно, Беры Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», сообщает агентство «Новости-Грузия».

Соответствующее заявление представители партии «Лело» сегодня, 8 марта, представили в Генеральную прокуратуру. Один из лидеров партии Каха Кожоридзе заявляет, что прокуратура обязана расследовать эти аудиозаписи, так как они содержат признаки возможного уголовного преступления.

«Члены и юристы «Лело» пришли сюда, чтобы напомнить прокуратуре об их обязанностях. В Уголовно-процессуальном кодексе Грузии прямо написано, что распространение через СМИ информации, содержащей признаки преступления, налагает на прокуратуру обязанность начать расследование», - напомнил Кожоридзе.

Аудиозаписи компрометируют не только 27-летнего Беру Иванишвили, но и нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников, так как в беседе Бера требует у начальника службы госохраны Анзора Чубинишвили «наказать» пользователей социальных сетей, в том числе 15-летнего школьника, из-за негативных отзывов в Фейсбуке по поводу музыкального творчества сына миллиардера. В разговорах также фигурирует нынешний глава МВД Вахтанг Гомелаури.

Накануне правящая партия «Грузинская мечта» распространила заявление, в котором назвала аудиозаписи «грубой фабрикацией незаконных записей 2010-2011 годов». В партии утверждают, что обнародованная запись состоит из отдельных слов и выражений, вырезанных из разговоров, которые записывались на протяжении нескольких месяцев, причем это происходило еще до прихода Бидзины Иванишвили в политику.

В правящей партии подчеркивают, что на момент записи действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили занимал должность президента принадлежащего Иванишвили благотворительного фонда «Карту», а Бера Иванишвили был несовершеннолетним.

Позиция прокуратуры по этому вопросу пока неизвестна. Вместе с тем в правящей партии считают, что расследование начинать не следует.