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В Германии начался «большой выборный год», у ХДС ожидаются проблемы
В двух федеральных землях Германии в воскресенье проходят региональные выборы, итоги которых могут сказаться и на борьбе за пост канцлера. Осенью в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых определится преемник Ангелы Меркель на посту главы правительства.
Депутатов региональных парламентов избирают в землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртенберг. Большинство аналитиков ожидает поражения партии Меркель ХДС – ведущей силы нынешней правящей коалиции. ХДС лидирует в опросах на общенациональном уровне, однако в Бадене уступает «Зеленым», а в Пфальце – социал-демократам.
Проблемы усугубляет и эпидемия коронавируса – многие избиратели недовольны деятельностью правительства, – а также недавний скандал с возможной причастностью двух депутатов от ХДС к коррупции в связи с госзаказами на закупку медицинских масок.
Если ХДС выступит на выборах в двух землях откровенно плохо, это может поставить под угрозу выдвижение ее лидера Армина Лашета на пост канцлера на выборах в сентябре. При этом Лашет совсем недавно возглавил партию. Альтернативой ему в качестве кандидата в канцлеры мог бы стать Маркус Зедер – глава баварской ХСС, которая выступает с ХДС на федеральных выборах единым списком.
Для «Зеленых», которые по опросам держатся на втором месте на общегерманском уровне, успех на выборах в Баден-Вюртенберге мог бы стать успешным началом кампании по выборам в бундестаг. Партия утверждает, что не просто хочет попасть в правительство, но и претендует на пост канцлера. «Зеленые» – единственная крупная германская партия, которая открыто выступает против сооружения газопровода «Северный поток – 2».
Ангела Меркель, возглавляющая германское правительство уже 16 лет, заявила, что больше не будет баллотироваться на пост канцлера. Неясна и судьба правящей коалиции: среди партнеров ХДС-ХСС по коалиции, социал-демократов, сильны критические настроения по отношению к продолжению сотрудничества с правоцентристами.
Другие новости дня
За сутки на Северном Кавказе выявлен 431 случай коронавируса
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 431.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 13 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Кабардино-Балкарии - два, в Дагестане, Калмыкии и Карачаево-Черкесии по одному летальному случаю.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 189 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 126 человек .
- Краснодарский край + 126 (40 349 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 112 (48 709)
- Кабардино-Балкария + 58 (21 904)
- Дагестан + 38 (30 341)
- Калмыкия + 32 (19 503)
- Северная Осетия + 21 (16 048)
- Карачаево-Черкесия + 12 (19 397)
- Адыгея + 11 (13 944)
- Чечня + 11 (11 459)
- Ингушетия + 10 (14 936)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 236 580 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 14 марта, выявлено 4 390 608 человек с коронавирусом.
В Кутаиси проходит митинг против строительства Намахванской ГЭС
В Кутаиси проходит многотысячный митинг против строительства каскада Намахванской ГЭС. На центральной площади города собрались люди, приехавшие со всех уголков Грузии.
На 141-й день протеста добавилось новое требование - отставка министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.
В акции принимают участие представители неправительственных организаций и оппозиционных партий, а также правозащитники. За акцией наблюдают представители Народного защитника, сообщает Общественный вещатель.
«Вначале нас было всего пять человек, а сегодня нас тысячи людей, потому что мы встали на сторону правды, и правда увеличила наше количество. Как бы ни был силен противостоящий нам противник, мы правдой обязательно победим этого врага. Это вопрос защиты грузинской земли, мы никогда не устанем защищать землю нашей страны. Это будут хладнокровные, разумные действия, а не эмоциональные. Гораздо больше людей выйдут на ту или иную площадь, и мы никогда не разменяем наши интересы на узкие интересы», - сказал защитник ущелья Риони Варлам Голетиани.
Что касается плана действий протестующих, то, по словам Голетиани, часть протестующих останутся на ночь на центральной площади Кутаиси. Также будут созданы группы для ночлега в палатках, установленных в селе Намахвани.
- Протесты против строительства Намахвани ГЭС продолжаются уже почти пять месяцев. 28 февраля в Кутаиси состоялась первая многотысячная протестного движения «Защитники ущелья Риони». Демонстранты отвели на выполнение своих требований 14 дней. В противном случае они обещали блокировать второй по величине город Грузии. После митинга турецкая компания «ЭНКА» свернула практически все работы в зоне строительства.
- 4 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поручил министру экономики Натии Турнава и главе Минсельхоза Левану Давиташвили провести встречу с местными жителями и гражданами, которые выступают против строительства каскада на реке Риони. Со стороны властей был сделан ряд компромиссных предложений, в том числе, о приостановке строительства основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища – до окончания повторных исследований с участием независимых экспертов. Рассматривать эти предложения протестующие отказались.
Акционист голым пробежал по Красной площади. Где он сейчас – неизвестно
С субботы неизвестно местонахождение акциониста Ильи Качаева, который 13 марта устроил на Красной площади в Москве перформанс под названием «Сон смешного человека».
Качаев около здания ГУМа разделся догола и бегом отправился по Красной площади по направлению к собору Василия Блаженного. Следом за ним бросились бежать полицейские. Акциониста задержали и увезли на полицейском автомобиле.
Как сообщает «ОВД-Инфо», Качаев проводил перформанс в рамках, по его словам, «очень вольной» интерпретации рассказа Федора Достоевского, желая продемонстрировать противостояние человека как части природы и государства. «Россия – страна скукоженных», – отметил Качаев: людям «приходится постоянно сжиматься». Акционист, как пишет «ОВД-Инфо», хотел показать открытого и счастливого человека, который попадает на планету забитых и разочарованных в жизни людей.
Адвокат Юлия Сычева сообщила, что врачи приняли решение госпитализировать Качаева в психиатрическую клинику, посчитав, что он в состоянии психоза. Утром в воскресенье мать Качаева сообщила «ОВД-Инфо», что ей сказали, что в психиатрической больнице номер 1 имени Алексеева акциониста нет; где он, неизвестно.
В Евросоюзе продолжаются споры о стратегии вакцинации
Европейский союз, возможно, допустил ошибки при обеспечении вакцинации населения стран-членов ЕС от коронавирусной инфекции - признал заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
В интервью германскому изданию Tagesspiegel он отметил, что ошибки могли допустить как органы власти ЕС, так и отдельные государства. При этом Тиммерманс призвал дождаться конца эпидемии, чтобы в полной мере оценить, чего было больше - ошибок или правильных решений.
Ряд политических сил в Европе и некоторые страны ЕС подвергают критике избранный Еврокомиссией подход к вакцинации, согласно которому закупка и распределение вакцин осуществляется Брюсселем централизованно, а возможность самих государств закупить вакцины в обход Еврокомиссии ограничена. Накануне лидеры шести стран - Австрии, Чехии, Словении, Болгарии, Хорватии и Латвии - призвали провести экстренный саммит ЕС, чтобы обсудить «дисбаланс», который, как утверждается, начинает складываться между странами Евросоюза. Они утверждают, что распределение вакцин между странами ЕС устроено несправедливо, в результате чего некоторые из них опережают другие по темпам вакцинации и уже летом могут достичь коллективного иммунитета, а другие отстанут.
Критику вызывает и медленный - в сравнении, в том числе, с США и Великобританией - темп вакцинации. Хотя бы одну дозу вакцины, по последним данным, в среднем получили примерно 10 процентов жителей ЕС, однако в ряде стран, например в Латвии и Болгарии, этот показатель существенно ниже. При этом в Британии хотя бы одну дозу уже получила треть населения.
В ЕС сейчас одобрены для использования вакцины четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. При этом фактические поставки вакцин меньше, чем предусматривалось контрактами. Так, AstraZeneca, по последним данным, к концу июня сможет поставить в ЕС только 100 миллионов доз, а не 300 миллионов, как ожидалось.
Несмотря на эти проблемы, темпы вакцинации в большинстве стран ЕС в последние недели заметно ускорились.
- В ЕС пока не одобрена для использования российская вакцина «Спутник V», ее заявка находится на рассмотрении. Две страны ЕС - Венгрия и Словакия - закупили российскую вакцину самостоятельно (они имеют такое право, поскольку «Спутник» не включен в систему централизованных закупок ЕС), причем в Венгрии ее используют при вакцинации, а в Словакии пока нет. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке министра здравоохранения - ряду сил, входящих в правящую коалицию, не понравилось, что премьер вел переговоры о российской вакцине тайно, не уведомив союзников по коалиции.
- В самой России, по последним официальным данным, было сделано около 7 миллионов прививок - в пересчете на душу населения это меньше, чем в большинстве стран ЕС.
Арчил Талаквадзе: «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях
«Грузинская мечта готова к соглашению на справедливых условиях», - заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе после встречи с личным представителем президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном, передает Общественный вещатель.
«Я хочу вам очень четко сказать, «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях… Мы также ценим выбор наших сторонников и, конечно же, хотим достичь соглашения, которое обеспечит устойчивое, долгосрочное политическое сотрудничество в нашей стране», - сказал Талаквадзе.
По его словам, Грузия пользуется неизменной поддержкой Евросоюза, и участие партнеров в этом диалоге отражает эту поддержку.
Личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон встретился сегодня с представителями «Грузинской мечты». На встрече присутствовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и член политсовета партии Шалва Папуашвили. Во встрече также приняли участие посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Европейского союза Карл Харцель.
В течение сегодняшнего дня у Даниельсона продолжатся индивидуальные встречи с лидерами разных партий – как оппозиционных, так и правящей. Если позиции сторон удастся сблизить, вечером состоится общая встреча.
В настоящее время Даниельсон проводит переговоры с представителями коалиции «Сила в единстве», образованной вокруг крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».
По словам одного из лидеров ЕНД Саломе Самадашвили, основным требованием оппозиции остается проведение внеочередных выборов и освобождение политзаключенных – председателя их партии Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. Одновременно весь оппозиционный спектр согласен с тем, что найти выход из политического кризиса будет невозможно без серьезной избирательной реформы. Самадашвили напомнила, что оппозиция уже пошла на определенные компромиссы, предложив провести плебисцит.
Уже несколько месяцев дипломаты из ЕС и США пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис, начавшийся в стране после парламентских выборов осенью 2020 года, только обостряется.
Когда переговоры между властью и оппозицией зашли в окончательный тупик, в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель. При его непосредственном участии был составлен рамочный список для обсуждения из шести пунктов: амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам и обязательное продолжение диалога до 16 марта.
Для мониторинга диалога Мишель прислал в Тбилиси Кристиана Даниэльсона, который на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции.
С 15 марта в Грузии будут отменены еще несколько ковид-ограничений
По решению властей Грузии, с завтрашнего дня, 15 марта, в стране будут отменены еще несколько ограничений, введенных из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
С понедельника:
- Возобновляют работу спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры;
- Высшие учебные заведения и профессионально-технические училища смогут полностью возобновить очную учебную деятельность и проводить лекции в аудиториях;
- Заработают школьные кружки;
- Театры, спортивные клубы и профессиональные ансамбли смогут возобновить репетиции и тренировки, а с 1 апреля вернуться к полноценной работе.
Поэтапный план отмены практически всех ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, 24 февраля представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
- С 1 марта в Грузии открылись музеи и библиотеки, возобновилась работа детсадов, проведение конференций и тренингов. В вузах и профучилищах разрешили очную сдачу экзаменов, клиническую, практическую и лабораторную деятельность. На горнолыжных курортах открылись гостиницы, возобновилась работа междугородного транспорта, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- С 8 марта на зимних курортах заработали и канатные дороги. Объектам питания в масштабах Грузии разрешили обслуживать гостей не только за столиками на улице, но и помещениях (кроме субботы-воскресенья). Кроме того, торговым центрам, непродовольственным магазинам и рынкам теперь разрешено работать не только в будни, но и по выходным (в субботу и в воскресенье).
- Пока что не известно, когда в Грузии отменят «комендантский час» - запрет на передвижение в ночные часы, с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей составляет 2 тысячи лари (600 долларов).
Первой в Грузии будет привита 73-летняя врач-бактериолог Тамар Гиоргадзе
В понедельник, 15 марта, в Грузии начнется кампания по вакцинации от Covid-19. Первой будет привита 73-летняя врач-бактериолог Тамар Гиоргадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гиоргадзе – сотрудница Национального центра по контролю над заболеваниями. По ее словам, 45 лет она работает в лаборатории особо опасных инфекций. В настоящее время она занимает позицию главного специалиста. «Я зарегистрировалась первой, поскольку имею дело непосредственно с этой инфекцией», - сказала Гиоргадзе.
Она призвала всех своих коллег пройти вакцинации, подав пример остальным гражданам Грузии. «Я знаю, что эта вакцина безвредна и необходима. Тем самым мы защитим не только себя, но и окружающих», - добавила она.
- 13 марта в Грузию доставили первую партию вакцины от Covid-19 – 43,2 тысячи доз препарата AstraZeneca-SKBio, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенного на предприятии в Южной Корее.
- Согласно национальному плану, в первую очередь в Грузии будут привиты медработники, которые не болели ковидом в течение последних 120 дней. По предварительным данным, таковых в стране 54 тысячи. Их регистрация на прививку начата на специальном электронном портале. С помощью платформы медицинские работники смогут забронировать время и выбрать клинику, где пройдут вакцинацию.
- Следующая поставка вакцины AstraZeneca в Грузию – 86,4 тысячи доз – состоится в апреле. В ближайшие недели в страну также должны доставить вакцину американо-германского консорциума Pfizer-BioNTech.
Коронавирус в Грузии: 268 случаев заражения за сутки, 5 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 268 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 26,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,02%, за последние две недели – 1,51%, а за последнюю неделю – 1,46%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 274 989.
Почти 53% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 141. География остальных случаев выглядит так: Аджария – 12, Имерети – 46, Квемо Картли – 13, Шида Картли – 16, Гурия – 11, Самегрело-Земо Сванети – 7, Кахети – 15, Мцхета-Мтианети – 4, Самцхе-Джавахети – 1, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 2.
От ковида умерли еще 5 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 648.
Выздоровели 233 человека, их общее число выросло до 268 237.
На данный момент в Грузии 3 078 активных случаев коронавируса. Из них 1 338 пациентов (почти 44%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 682 инфицированных, в Аджарии – 140, в Имерети – 254. Состояние 272 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 75 человек.
1 604 (более 52% активных случаев) человека лечатся на дому, а 136 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 241 гражданин, в самоизоляции остаются около 5,5 тысячи человек.
Премьер Марио Драги предрекает «новую волну» эпидемии в Италии
В понедельник 15 марта более чем в половине регионов Италии закроются магазины, рестораны, школы. Новые ограничительные меры должны быть отменены с завершением Пасхальных праздников, которые отмечаются в этом году с 3 по 5 апреля. В эти три дня ограничительные меры, вероятно, будут особенно строгими. Премьер-министр Италии Серджо Маттарелла предостерегает соотечественников от новой вспышки эпидемии коронавируса.
Год назад Италия стала одной из первых стран в мире, где был объявлен общенациональный карантин. Ныне Италия вновь сталкивается с необходимостью сдерживать быстрое распространение инфекции. Как сообщает Би-би-си, итальянские власти объявили, что число жертв коронавируса или болезней, обострившихся в результате эпидемии коронавируса, составило 100 000. Этот показатель - второй в Европе после Великобритании (125 000).
Кампания вакцинации в Италии столкнулась с теми же трудностями, что и остальные страны ЕС - задержками в получении ранее запланированных количеств вакцины.
Англо-шведская фирма AstraZeneca объявила об очередной задержке поставок вакцины Европейскому союзу, упрекая правительства некоторых стран в применении внешнеторговых ограничений. О каких именно странах идет речь, компания AstraZeneca не уточнила, отмечает Би-би-си.
- В январе англо-шведский производитель вакцин объявил о сокращении на 100 миллионов доз обещанных к марту месяцу поставок в Евросоюз. Это привело к вспышке недовольства в Европейской комиссии.
- На прошлой неделе правительство Италии заблокировало экспорт из ЕС в Австралию 250 тысяч доз вакцины Оксфорд-АстраЗенека. Это стало ответом Италии на нехватку вакцин.
- Болгария, Дания и Норвегия приостановили закупки вакцины Оксфорд-Астра-Зенека после появившихся сведений о том, что она вызывает загустение крови. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в пятницу о беспочвенности таких опасений и призвала продолжать применение этой вакцины.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 31 жителя Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 157 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 31 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 31 человек, 15 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 3, в Ткварчельской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ - 8.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13072 человека. Зарегистрировано 204 летальных случая. Выздоровели 12520 человек.
Полиция в Британии запретила из-за ковида акции за права женщин
В субботу в лондонском районе Клэпхэм, где последний раз видели при жизни Сару Эверард, еще в нескольких местах столицы, а также примерно в 40 городах Британии должны были пройти траурные вахты со свечами под девизом «Вернуть себе эти улицы». Би-би-си посвятила большую публикацию проблеме насилия мужчин над женщинами.
Похищение и убийство жительницы Лондона Сары Эверард, по оценке Би-би-си, вызвало в соцсетях, прессе и парламенте Британии бурю, напомнившую о кампании MeToo. Тысячи британских женщин рассказывают о приставаниях, преследованиях, избиениях и о том, как им страшно ходить по улицам.
Полиция заявила, что при всем уважении к чувствам организаторов этих вахт, не может считать их законными в условиях локдауна.
33-летняя менеджер по маркетингу Сара Эверард пропала вечером 3 марта, когда шла по лондонскому району Клэпхэм от своего друга домой. Ее тело позже нашли в графстве Кент под Лондоном, а в пятницу, 12 марта, обвинение в ее убийстве было предъявлено 48-летнему сотруднику Командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции.
Большинство из примерно 45 вахт было официально отменено, в Клэпхэме люди ограничились тем, что поодиночке приносили и возлагали цветы к местам насильственной гибели женщин.
По статистике, в Британии в среднем за год погибают от рук мужчин - мужей, партнеров, бывших мужей, знакомых и случайно встреченных - более 100 женщин. В публикации отмечается также, что общенациональная статистика показывает: британские женщины становятся жертвой убийства почти в три раза реже, чем мужчины.
За неделю, прошедшую после убийства Сары Эверард в обсуждение проблемы включились и политики, в частности, обе палаты парламента, и правительство.
Делегация ЕС подвела итоги второго дня визита Кристиана Даниельсона в Грузию
Делегация ЕС подвела итоги второго дня визита в Грузию личного представителя президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона.
Как отметили в делегации, Даниельсон завершил стартовые дискуссии со всеми сторонами политического процесса.
«Даниельсон вместе с послом Харцелем и его командой при поддержке посла США Келли Дегнан поработал над определением общих позиций между политическими партиями для будущих консультаций», - говорится в заявлении.
- Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию накануне, 12 марта. Он уже провел индивидуальные встречи с президентом и премьер-министром страны, председателем парламента и представителями правящей партии, неправительственным сектором и членами «Национального движения». Сегодня он провел встречу с представителями оппозиционных партий Грузии.
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили выиграл турнир ATP в Дохе
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал победителем престижного турнира Qatar ExxonMobil Open в Дохе. Он одолел испанца Роберто Баутиста Агута в двух сетах: 7-6 (7-5) 6-2. Матч продолжался 1 час 28 минут.
На пути к победе Басилашвили в четвертьфинале выиграл у легендарного швейцарца Роджера Федерера в трех сетах – 3:6, 6:1, 7:5 (в Грузии эту победу назвали исторической). В полуфинале Басилашвили обыграл американца Тейлора Фрица – 7:6 (7:3), 6:1.
Победа в Дохе – четвертая по счету для Басилашвили на турнирах ATP. В 2018 и 2019 годах он побеждал в Гамбурге, в 2018 году – в Пекине.
До турнира в Катаре Басилашвили занимал 42-е место в мировом рейтинге ATP. Наивысшая позиция для него – 16-е место (27 мая 2019).
Михаил Саакашвили: Я со своей командой создал грузинское государство
«Я со своей командой создал грузинское государство, и все, на чем стоит Грузия, создано нами, после этого разрушают, разрушают, разрушают. Они - разрушители, а мы - строители», - сказал бывший президент Грузии и председатель Исполнительного комитет реформ Украины Михаил Саакашвили в интервью ТВ «Пирвели».
По его словам, для того, чтобы страна развивалась, необходима многопартийная коалиция. В то же время, как говорит Саакашвили, он безмерно верит в достоинство и потенциал грузинского народа.
«Сейчас нам нужна многопартийная коалиция, мирный переход к ситуации, в которой мы можем развиваться. Я думаю о моей стране, я всегда исходил из интересов моей страны. Я горжусь своим народом, безмерно верю в его достоинство, будущее и потенциал. Пусть все угомонятся и присмотрят за своими носами. Мы никому не уступим нашу Грузию и ее будущее», - сказал Михаил Саакашвили.
Медики поддержали протест оппозиции у парламента Грузии
Группа грузинских медиков, присоединившихся к протесту оппозиции и гражданских активистов, установила палатку неотложной помощи перед зданием парламента в центре Тбилиси.
По словам медицинских работников, в палатке круглосуточно будут дежурить врач и медсестра. В случае необходимости они готовы оказать помощь участникам акции.
«В палатках есть медикаменты первой необходимости. Здесь активистам, которые борются за свободу нашей страны, будут оказывать неотложную помощь. Их примет наш медицинский персонал. Врачи будут работать посменно. В палатке всегда будет один человек, который окажет первую помощь активистам», - сказала Софо Джапаридзе.
- Сторонники оппозиции установили первые палатки на проспекте Руставели 23 февраля, вскоре после задержания председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Наряду с освобождением лидера оппозиции, они требуют проведения досрочных парламентских выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Палаточный городок постоянно разрастается. К протестующим присоединяются сторонники из регионов. В настоящее время перед парламентом установлено 16 палаток.
В Батуми продолжаются протесты из-за строительства 16-этажной гостиницы
В центре Батуми сегодня, 13 марта, прошел еще один митинг против строительства 16-этажной гостиницы на территории Старого бульвара, входящего в список памятников культурного наследия Грузии. К акции присоединились сотни человек. Среди них были как гражданские активисты, так и рядовые жители черноморского города. Многие пришли на демонстрацию с детьми.
С собой они принесли плакаты с надписями «Не уступим бульвар». Организаторы установили у строящегося объекта велосипеды и палатки. Активистка Аза Габуния пояснила, что таким образом они еще раз хотят продемонстрировать, что бульвар – это рекреационная зона, место для отдыха и прогулок, и строительство многоэтажек здесь недопустимо.
Демонстранты заявили, что их протест будет перманентным. Они планируют продолжать митинги до тех пор, пока строительство не будет остановлено, сообщает агентство «Новости-Грузия».
21 января глава Агентства культурного наследия Аджарии Заур Ахвледиани выдал разрешение компании «Амбассадор Батуми» на строительство отеля в охраняемой зоне, недалеко от фонтанов. Издание «Батумелеби» отмечает, что еще в прошлом году «Амбассадор Батуми» пытался получить разрешение на строительство 15-этажного дома на том же месте, однако компании отказали. В оппозиции подозревают, что дело не обошлось без коррупционных сделок.
Инициативная группа уже обратилась к Министерству образования и культуры Аджарии с требованием аннулирования разрешение с подписью Ахвледиани. Ведомство должно рассмотреть жалобу жителей Батуми 17 марта.
Митинги против строительства 16-этажно гостиницы в самой престижной части Старого бульвара продолжаются уже два месяца. Ранее протестующим удалось собрать более 5 тысяч подписей под петицией с требованием о прекращении работ.
Ахалгорская прокуратура проверила информацию в соцсети по факту драки
Прокуратурой Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия проведена проверка по информации, распространенной в сети об инциденте в ресторане Ахалгори.
«9 марта в социальной сети Facebook была размещена информация о том, что в ресторане «Старая крепость» поселка Ленингор начальник отдела культуры администрации Ленингорского района В. Битаров запретил грузинский танец «Шалахо». Глава администрации Ленингорского района В. Мамитов поддержал Битарова. Произошел спор, перешедший в массовую драку, в результате этого инцидента жители поселка Ленингор получили увечья», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры
В ходе проверки установлено, что в ночь с 8 на 9 марта в ресторане «Старая крепость» произошел конфликт между жителями поселка и военнослужащими 4-й гвардейской Вапнярско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова военной базы, расположенной в селе Канчавети Ахалгорского района республики.
«По данному факту были установлены все лица, участвовавшие в инциденте, все они опрошены», - отмечает надзорное ведомство.
11 марта по инициативе прокурора района Алана Кулумбегова в поселке с участием начальника УВД Ахалгорского района Александра Джиоева состоялась встреча с участниками конфликта, которые пояснили, что «инцидент носил исключительно бытовой характер и не имеет ничего общего с распространяемыми в социальных сетях сведениями о наличии в их действиях политического, либо межнационального контекста».
Все стороны заявили, что они примирились и претензий друг к другу не имеют. Участники конфликта были предупреждены прокурором района о недопустимости впредь неправомерных действий.
В Казахстане разбился самолет Ан-26, есть погибшие
Неподалеку от аэропорта города Алматы на юге Казахстана потерпел крушение самолет Ан-26, летевший из столицы Казахстана Астаны. На борту самолета, по последним данным, были шесть человек, четверо из них погибли, двое с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
По всей видимости, самолет разбился при заходе на посадку, причины катастрофы пока не ясны.
Казахская служба Радио Свобода (Радио Азаттык) сообщает, что самолет принадлежал пограничной службе Казахстана.
Это девятая катастрофа самолетов Ан-26 за последние 5 лет - сообщает ТАСС.
Саломе Зурабишвили: Так выглядит свет в конце туннеля, вакцина победит вирус
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала поступление первой партии антикоронавирусной вакцины в страну, сообщает Общественный вещатель.
«Вот как выглядит свет в конце туннеля! Спасибо нашим международным партнерам, которые сделали это возможным. Нам еще предстоит пройти долгий путь, но вместе мир сильнее, и солидарностью преодолеем этот кризис. Вакцина победит вирус», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
- Процесс вакцинации начнется в Грузии 15 марта. Согласно национальному плану, в первую очередь будут привиты медработники.
- Сегодня в Грузию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio против коронавируса, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, в количестве 43,2 тысячи доз. За выходные препарат должны будут распределить по всем районам страны.
Трудовое рабство в Грузии: рабочий умер на ферме в Кахетии
В Грузии задержали мужчину, вовлекшего в трудовое рабство гражданина РФ. Иностранец, ставший жертвой траффикинга, скончался после очередного жестокого избиения. Об этого говорится в заявлении прокуратуры Грузии, распространенном сегодня, 13 марта.
Проведенное МВД Грузии следствие установило, что в 2019 году обвиняемый пригласил гражданина РФ А.Ф. работать на принадлежащей ему ферме в селе Гаваза Кварельского района. Наниматель обещал обеспечить надлежащие условия. Когда А.Ф. прибыл на ферму, владелец хозяйства не выполнил это обещание. Гражданин РФ вел фактически жизнь раба. У него отобрали паспорт, строго контролировали все передвижения, а жить заставили в стойле для скота. Одновременно А.Ф. систематически подвергался физическому насилию.
Очередной такой эпизод произошел 10 февраля 2021 года. Владелец фермы жестоко избил рабочего, он получил множественные переломы ребер. Вместо того, чтобы обеспечить пострадавшему незамедлительную медицинскую помощь, обвиняемый продолжил издевательства, при этом заставляя гражданина РФ работать. Он физически расправился с А.Ф. 7 марта, а через три дня тот скончался от полученных повреждений, передает агентство «Новости-Грузия».
Дж.Н. задержали 11 марта в качестве обвиняемого. Ему предъявлены обвинения по пункту «г» части 3 и пункту «б» части 4 статьи 143-1 УК Грузии – «торговля людьми (траффикинг) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья и повлекшего причинение смерти потерпевшего». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.
На основании ходатайства прокуратуры Гурджаанский районный суд избрал для Дж.Н. заключение в качестве меры пресечения. Расследование дела продолжается.
Мартин Кочесоко оспорил приговор в Верховном суде Кабардино-Балкарии
Черкесский активист Мартин Кочесоко, признанный виновным в хранении наркотиков, оспорил вынесенный ему приговор в Верховном суде Кабардино-Балкарии, сообщает «Кавказский узел».
По словам его адвоката Людмила Кочесоковой, жалоба носит предварительный характер, после изучения протокола судебного заседания она будет дополнена.
»С учетом тех обстоятельств, которые были установлены в ходе рассмотрения в суде первой инстанции, а также общественного резонанса, оправдательный приговор вполне возможен. И это было бы справедливое решение. Однако есть нюанс, влияющий на принятие такого решения Оправдание Кочесоко повлечет за собой ответственность тех, кто сфабриковал в отношении него уголовное дело», - отмечает юрист Мухадин Карданов.
Обвинительный приговор был вынесен 2 марта. Урванский районный суд приговорил Кочесоко к трем годам лишения свободы условно. Активист настаивает на своей невиновности.
- Мартин Кочесоко, руководитель общественной организации «Хабзэ», был задержан в Кабардино-Балкарии 8 июня 2019 года. Адвокатам удалось выяснить, что понятые, которые присутствовали при изъятии у него наркотиков, состояли на учете в республиканском психоневрологическом диспансере. В защиту Кочесоко выступали представители общественности на Северном Кавказе, а также черкесская диаспора.
За сутки на Северном Кавказе скончались 25 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 454.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 13 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане - три, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Ингушетии по одному летальному случаю.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 165 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 127 человек.
- Краснодарский край + 127 (40 223) за все время пандемии)
- Ставропольский край + 126 (48 597)
- Кабардино-Балкария + 59 (21 846)
- Дагестан + 39 (30 303)
- Калмыкия + 35 (19 471)
- Северная Осетия + 21 (16 027)
- Карачаево-Черкесия + 15 (19 385)
- Ингушетия + 12 (14 926)
- Адыгея + 10 (13 933)
- Чечня + 10 (11 448)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 236 159 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 13 марта, выявлено 4 380 525 человек с коронавирусом.
Нателашвили против плебисцита по вопросу внеочередных парламентских выборов
«Назначение плебисцита означает гарантированный проигрыш», - заявил лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили. При этом политик еще раз подчеркнул важность досрочных выборов.
«Назначение плебисцита означает гарантированный проигрыш, потому что мы не можем плебисцитом мотивировать людей прийти на избирательный участок и выразить свое мнение. Бидзина Иванишвили мешками притащит людей на плебисцит, чтобы они проголосовали против выборов», - сказал Нателашвили.
Комментируя встречу оппозиции с Кристианом Даниельсоном, Нателашвили сказал, что новые парламентские выборы должны быть назначены как можно скорее, и только после этого можно будет обсуждать остальные вопросы.
- Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию накануне, 12 марта. Он уже провел индивидуальные встречи с президентом и премьер-министром страны, председателем парламента и представителями правящей партии, неправительственным сектором и членами «Национального движения».
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла
Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло сегодня, 13 марта, недалеко от города Они – районного центра в высокогорном регионе Рача на западе Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 13:46 по тбилисскому времени в 2 километрах от села Ончеви Онского муниципалитета.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
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