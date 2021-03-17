Новости
Похищенные в Нижнем Новгороде чеченцы вновь заявили о пытках
Обвиняемые в помощи террористам жители Чечни Салех Магамадов и Исмаил Исаев, которых ранее похитили в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Грозный, рассказали о том, что их пытали, заставляя дать признательные показания. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката.
В показаниях обвиняемых, с которыми удалось ознакомиться их защитнику, говорится, что в Серноводском отделе полиции Чечни Магамадова били об стену и угрожали убийством. Исаев в свою очередь рассказал, что признательные показания ему и его другу принесли в распечатанном виде, заставив заучить их наизусть в ночь до суда.
О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух 17-летних уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале.
Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95». После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нем было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели – их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам и арестовали.
Другие новости дня
Михаил Саакашвили: Грузия - не Европа, а огород одного олигарха
Грузия превратилась в огород олигарха, считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который прокомментировал переговоры между правительством и оппозицией для выхода из сложившегося в стране политического кризиса.
Саакашвили высказал сомнение в том, что усилия представителей Евросоюза, которые занимаются медиацией переговоров, приведут к разрешению кризиса в Грузии. Он также обвинил правящую партию, основанную миллиардером Бидзиной Иванишвили, в «уничтожении грузинской демократии», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Желаю успеха европейцам, может, им все же удастся что-то сделать на этом этапе, после того, как международное содружество не отреагировало на преступления и уничтожение грузинской демократии, на то, что страна стала огородом одного олигарха. О какой Европе мы говорим? Грузия – это огород одного олигарха, а не Европа… Если Европа и Америка чем-то нам помогут, я буду им благодарен, а если и у них не получится, это будет призыв к действию», - сказал Михаил Саакашвили.
- Саакашвили после окончания двух своих президентских сроков в Грузии в 2013 году покинул страну, где уже год правило правительство «Грузинской мечты» во главе с Бидзиной Иванишвили в качестве премьер-министра. После этого нынешнее правительство Грузии предъявило Саакашвили обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и даже заочно осудило к нескольким годам тюремного заключения.
- Судебные приговоры на родине не помешали Саакашвили получить гражданство Украины и занять пост губернатора Одесской области при президенте Петре Порошенко и советника по реформам при президенте Владимире Зеленском.
- Основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» после проигрыша на выборах в 2012 году стала самой крупной оппозиционной партией в Грузии.
Посол России в США отозван в Москву после интервью Байдена
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отозван в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений и политики нового руководства США. Это произошло после интервью президента США Джо Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей.
Об отзыве говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, Россия заинтересована в недопущении «необратимой деградации» отношений с США. «Для нас главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», - отмечается в комментарии.
Байден, возглавляющий американскую администрацию с 20 января, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей» в интервью журналисту ABC Джорджу Стефанопулосу.
Речь о Путине зашла в контексте опубликованного днем ранее доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года. По словам Байдена, он предупреждал Путина о последствиях в случае, если российский след подтвердится. По имеющимся сведениям, Соединенные Штаты уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством, так и из-за недавних хакерских атак.
Одновременно 17 марта было объявлено о расширении американских санкций против Москвы - в связи с отравлением боевым ядом «Новичок» Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери и Алексея Навального в Томске. С 18 марта США останавливают действие имеющихся исключений из запрета на экспорт в Россию и реэкспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.
Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах и обвинения в организации покушений на Скрипалей и Навального.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 27 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 182 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 27 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 37 человек, 22 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10. Из Ткварчельской ЦРБ сегодня был выписан последний пациент.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 148 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12 603 человека.
Трудные переговоры: что говорят в оппозиции о сегодняшней встрече с правительством?
Около четырех часов продлилась сегодняшняя встреча между лидерами правящей партии и оппозиции при посредничестве личного представителя президента Евросовета шведского дипломата Кристиана Даниельсона.
Лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе заявила по завершении встречи, что переговоры продолжатся завтра, 18 марта. «Сегодня у нас был очень интересный, важный и непростой разговор», - отметила Самнидзе. По ее словам, обсуждались все шесть пунктов документа, составленного президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в том числе вопрос о досрочных выборах и политзаключенных. Однако, как подчеркнула Самнидзе, договоренность будет считаться достигнутой только после согласования всех шести вопросов.
Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе надеется, что уже на этой неделе будет достигнута договоренность по пунктам, изложенным в документе. «Это был очень сложный рабочий процесс, но мы предприняли некоторые шаги. Процесс непростой, завтра мы продолжим переговоры. Надеюсь, на этой неделе мы договоримся по пяти вопросам этого плана из шести пунктов. Без этих вопросов не будет согласия, то есть мы должны договориться по всем этим вопросам, включая вопрос о политических заключенных, вопрос о досрочных выборах, избирательной, судебной реформе и распределении власти. В соглашении должен быть конкретный текст, конкретное решение по всем этим вопросам», - сказал Вашадзе.
«Нет ни одного вопроса, который мог бы остаться несогласованным», - считает один из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе. По его словам, на сегодняшней встрече состоялись содержательные, но довольно непростые переговоры, передает агентство «Новости-Грузия».
«Еще ничего не закончилось. По многим вопросам состоялся довольно сложный разговор. Есть вопросы, по которым позиции согласованы, но пока ничего не доработано. Завтра переговоры продолжатся. Я не могу вдаваться в подробности. Позиции по некоторым вопросам сблизились, хотя до общего согласия они еще далеки. Все закончилось более позитивно, чем я ожидал. Ни о каких уступках речь не идет», - сказал лидер партии «Гирчи - Больше свободы» Зураб Джапаридзе.
«Была очень серьезная дискуссия, было много разговоров о деталях, есть прогресс», - заявил Алеко Элисашвили, лидер партии «Граждан». «Мы продвинулись вперед, мы проработали детали, мы продолжим встречу завтра. Речь идет о составлении соглашения. Позиции сторон сблизились по тем вопросам, над которыми мы работали. Я настроен оптимистично, посмотрим, чем это закончится, скоро все станет ясно», - сказал он.
«Это была долгая, очень тяжелая и трудная встреча. Встречи продолжатся завтра. На данном этапе результатов нет», - заявил после встречи лидер партии «Европейской Грузия» Гига Бокерия. По его словам, очень важна большая роль медиатора в процессе переговоров.
Кристиан Даниельсон в течение нескольких дней проводит встречи как с представителями властей, так и оппозиции. Сегодня стороны впервые вместе сели за стол переговоров. Шведский дипломат прибыл в Грузию 12 марта. Проведя ряд встреч с лидерами «Грузинской мечты» и оппозиционных партий, Даниельсон продлил свою миссию, заявив, что намерен остаться в Грузии до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто.
Вахтанг Мегрелишвили: У нас была очень продуктивная встреча, завтра будет более важная часть
По словам члена партии «Гирчи» Вахтанга Мегрелишвили, завтра в офисе представительства ЕС продолжится встреча между властью и оппозицией, в ходе которой будут обсуждены оставшиеся вопросы.
«У нас была очень продуктивная встреча, которая продолжится завтра. Завтра будет более важная часть, которую мы закончим. Соглашение означает договоренность по всему, не по какому-то конкретному вопросу, а по всем, соответственно, мы еще не закончили. Соглашения не будет, пока мы не пройдем все вопросы», - заявил Вахтанг Мегрелишвили.
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон сегодня, 17 марта, провел совместную встречу с лидерами оппозиции и «Грузинской мечты». Ранее Даниельсон, прибывший в Грузию 12 марта для разрешения политического кризиса, в течение нескольких дней проводил индивидуальные встречи с представителями политических партий.
Как заявил после сегодняшней встречи европарламентарий Андрюс Кубилюс, была достигнута договоренность о создании в некотором роде неформальной контактной группы для наблюдения за миссией Шарля Мишеля по разрешению кризиса в Грузии, которая после будет оказывать фасилитацию для взаимопонимания между оппозицией и властью, чтобы избежать недопонимания в будущем.
По словам Кубилюса, группа станет хорошим средством обмена информацией и, при необходимости, сможет планировать встречи с грузинскими партнерами.
«Мы очень обеспокоены, этот кризис затяжной. Я помню свой визит в Тбилиси перед пандемией в декабре 2019 года. Кризис начался после «ночи Гаврилова», мы попытались оказать медиацию, чтобы разрешить этот кризис. Вместе с послом Харцелем мы встретились тогда с оппозицией, мы даже встретились с Бидзиной Иванишвили. Затем была целая история, соглашение от 8 марта, в надежде, что наступит ее конец, но нет, грузины сильны в том, чтобы войти в глубокий кризис, и мы связаны с вашими кризисами. Мы очень долго выжидали», - заявил европарламентарий.
Генсек НАТО призвал Гарибашвили продвинуться к соглашению с оппозицией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обеспокоен недавними событиями в Грузии, в том числе арестом лидера оппозиции Ники Мелия. Об этом он заявил сегодня, 17 марта, в Брюсселе, на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Столтенберг публично призвал премьер-министра Гарибашвили использовать свое положение для продвижения соглашения между правительством и оппозицией. «Господин премьер-министр, наше тесное сотрудничество означает, что мы не уклоняемся от сложных дискуссий. Политическая ситуация в недавнем прошлом вызывает беспокойство, и мы настоятельно призываем Грузию укреплять демократические стандарты, которых она достигла за последние несколько лет. Это будет сделано в формате диалога. НАТО, безусловно, поддерживает посреднические усилия ЕС. Господин премьер-министр, я призываю вас использовать свою позицию для поиска двустороннего решения», - заявил Столтенберг..
По его словам, вопрос о политической ситуации в Грузии «представители стран-членов НАТО поднимут сегодня, на более поздних встречах».
Во время своего визита в Брюссель, Гарибашвили встретился с верховным представителем ЕС по безопасности и иностранным делам Джозефом Боррелем, президентом Европейской комиссии Шарлем Мишелем и депутатами Европарламента, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Параллельно с пресс-конференцией в Брюсселе, в Тбилиси представители оппозиции и правительства Грузии впервые встречаются при посредничестве специального представителя президента Евросовета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона. Целью встречи, по словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, является рассмотрение нескольких пунктов «возможного соглашения».
Хотя Даниельсон уже пять дней встречается с политическими деятелями в Тбилиси, до сих пор не было достигнуто никакого соглашения.
США расширили санкции в связи с отравлением Скрипалей и Навального
Соединённые Штаты расширили санкции, введённые ранее в отношении России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и Алексея Навального в Томске. Об этом говорится в сообщении министерства торговли США.
Согласно заявлению, с 18 марта Соединённые Штаты останавливают действие имеющихся исключений из запрета на экспорт в Россию и реэкспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Речь идет о запрете поставок продукции оборонного и двойного назначения.
Самые серьезные проблемы испытают авиационная и космическая отрасли России: обе они лишатся американского экспортных поставок уже после 1 сентября 2021 года, следует из объявления Минторга США.
Комментируя расширение санкций, министерство указало: "Применяя запрещенные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство грубо нарушило свои обязательства, предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия, и напрямую подвергало своих граждан и иностранцев смертельному риску. По этой причине Министерство торговли запрещает России доступ к чувствительным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в сфере химического оружия".
В то же время нынешняя инструкция оставляет американскому руководству право делать исключения в каждом конкретном случае, если оно посчитает, что одобрение той или иной экспортной сделки с российской стороной будет отвечать интересам нацбезопасности США.
Вскоре после отравления Скрипалей американские власти ввели два раунда санкций в соответствии с законом от 1991 года о запрете химоружия. Аналогичные меры – уже из-за отравления Навального – были введены в августе прошлого года, а затем и в марте нынешнего. В "черный список" попали ряд физических и юридических лиц, включая некоторые российские научные институты. Одновременно были введены ограничения на поставку в Россию технологий прямого военного, а также двойного назначения. Под запрет попали также кредитные линии от американского государства и поставки помощи из США.
Пресс-релиз Минторга США публикуется в день обнародования интервью, в котором президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, является ли Владимир Путин "убийцей".
Гарибашвили: «Членство в НАТО – главный приоритет внешней политики и безопасности Грузии»
Членство в НАТО является главным приоритетом внешней политики и безопасности Грузии, оно настолько важно, что даже отражено в нашей Конституции, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Гарибашвили сообщил, на встрече стороны обсудили динамичную и содержательную повестку дня сотрудничества НАТО-Грузия и процесс интеграции, – пишет Общественный вещатель.
По словам главы Кабмина, у Грузии есть все практические инструменты для подготовки к членству, и страна является одним из самых близких, надежных и взаимосовместимых партнеров Альянса.
«Мы приветствуем растущее представительство Альянса в Черноморском регионе, присутствие Альянса на Черноморском побережье является сильным сдерживающим фактором, который имеет столь сильный стабилизирующий эффект для стран региона. Европейская безопасность не может быть достигнута без безопасного и стабильного Черного моря, эта реальность стала болезненно очевидной в последние годы. Мы приветствуем стратегию союзников по задействованию «НАТО 2020», которая в конечном итоге свяжет нас с новой стратегической концепцией Североатлантического альянса», – заявил премьер.
Йенс Столтенберг: в НАТО обеспокоены ситуацией в Грузии
В НАТО обеспокоены политической ситуацией в Грузии и ожидают от Тбилиси соблюдения демократических стандартов. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Он подчеркнул, что Грузия должна продолжить реализацию реформ.
«НАТО обеспокоена ситуацией в Грузии. НАТО ожидает от Грузии соблюдения демократических стандартов и решения политических сложностей путем диалога», – заявил Столтенберг.
Генсек НАТО вновь выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии, призвал Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, а также вывести войска из Грузии.
Политический кризис начался в Грузии после парламентских выборов 31 октября 2020 года и обострился из-за ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Нателашвили покинул встречу с Даниельсоном в знак протеста
Лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили в знак протеста покинул встречу с личным представителем президента Европейского совета, шведским дипломатом Кристианом Даниельсоном.
Нателашвили говорит, что настаивает на проведении досрочных парламентских выборов и безоговорочном освобождении лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа.
«Хочу заявить, что Лейбористская партия покидает формат переговоров, где в качестве первого вопроса не рассматривается дата новых парламентских выборов и где освобождение политзаключенных не решается в качестве первого вопроса, где незаконно арестованный Ника Мелия не сидит рядом с нами», – заявил Шалва Нателашвили.
Встреча в эти минуты продолжается при участии лидеров других оппозиционных партий и правящей «Грузинской мечты».
Даниельсон, прибывший в Грузию 12 марта для разрешения политического кризиса, в течение нескольких дней проводил индивидуальные встречи с представителями политических партий.
Он собирался вернуться в Брюссель 14 марта, однако сообщил, что продлевает свой визит в Тбилиси. Представитель президента Евросовета намерен остаться в Грузии до тех пор, пока соглашение между оппозицией и властями не будет достигнуто.
Российское следствие просит власти Италии арестовать виллы Абызова
Следственный комитет добивается ареста собственности экс-министра Михаила Абызова в Италии, говорится на сайте ведомства. В этой стране, как узнали следователи от итальянских коллег, у бывшего члена правительства остается имущество стоимостью в 2 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте СК.
В числе самых дорогих объектов – две виллы с земельными участками, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество в 15 километрах от морского побережья в регионе Тоскана. Российский суд уже наложил арест на эти активы и теперь просит сделать то же самое власти Италии.
Арестованного два года назад Абызова обвиняют в создании организованного преступного сообщества, крупном мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании криминальных доходов.
Обвиняемый не признает вину. Его адвокат Юлий Тай заверяет, что подзащитный никогда не скрывал наличия иностранной собственности, а во время работы на посту министра передал свои активы в доверительное управление. Скрытого имущества у Абызова не нашла и Генпрокуратура, когда проводила соответствующую проверку в 2015 году. Обвиняемыми по уголовному делу проходят, включая экс-министра, 16 человек, четверо из которых – в розыске.
О том, что Абызов мог участвовать в сомнительных махинациях на энергетическом рынке и управлении бизнесом во время нахождения на госслужбе, сообщал еще Алексей Навальный в своем расследовании, опубликованном в 2017 году. Тогда, однако, власти отказались предъявлять претензии к министру.
В 2011 году Абызов владел состоянием в 1,2 миллиарда долларов. Он занимал пост министра по делам Открытого правительства в правительстве Дмитрия Медведева, а ранее входил в состав правления РАО ЕЭС.
В Абхазии замглавврача Республиканской больницы взят под домашний арест
Заместитель главного врача Республиканской больницы Георгий Воуба взят под домашний арест. Как пишет «Апсныпресс», сухумский городской суд под председательством судьи Зарины Габеевой частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия.
Действия Георгия Воуба следствием квалифицируются по части 4 статьи 157 (хищение чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты) и пунктов «в» части 3 статьи 288 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) абхазского Уголовного кодекса.
По версии предварительного следствия, Георгий Воуба «путем уговора подстрекал главного врача Республиканской больницы Апполона Гургулия к превышению должностных полномочий и хищению имущества больницы в особо крупном размере путем растраты». Речь идет о сумме в 1 522 531 рублей.
Согласно постановлению суда, Георгию Воуба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 20 суток – до 4 апреля 2021 года. В рамках дела уголовное преследование ведется и в отношении главного врача Республиканской больницы Гургулия, а также индивидуального предпринимателя Аслана Дзкуа.
Отметим, что руководители Республиканской больницы заявляют, что непричастны к преступлениям, в которых их обвиняют. Так называемое «дело врачей» остается в центре внимания абхазского общества.
В ЕНД сообщили об обстреле офиса партии, МВД Грузии начало расследование
В оппозиционном «Едином национальном движении» (ЕНД) сегодня сообщили об обстреле фасада офиса партии на Кахетинском шоссе на окраине Тбилиси.
СМИ со ссылкой на представителей партии сообщают, что неизвестный из автомобиля стрелял по той части здания, на которой висит баннер с изображением председателя партии Ники Мелия. 23 февраля Мелия был задержан полицией и с тех пор находится в заключении.
Как пишет «Новости-Грузия», во время инцидента в офисе находились представители партии, сотрудники охраны и персонал, который занимался благоустройством здания. Свидетели заявляют, стрельбу осуществляли из автомобиля Toyota Camry белого цвета. Всего было произведено до 10 выстрелов, после чего автомобиль покинул территорию.
МВД Грузии распространило заявление в связи с инцидентом в офисе ЕНД. В нем сообщается, что по факту начато следствие по статьям 187 и 236 Уголовного кодекса, которые предусматривают повреждение чужой собственности и незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия.
«По сообщениям СМИ, баннер на фасаде офиса ЕНД на Кахетинском шоссе в Тбилиси был поврежден, вероятнее всего, выстрелами из огнестрельного оружия. В связи с указанным фактом в МВД никто не обращался. Расследование началось на основании информации, которая вышла в СМИ. Проводятся все соответствующие следственные и процессуальные мероприятия», – сказано в информации МВД.
- Председателя основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» Нику Мелию арестовали после силовой операции в офисе партии 23 февраля. 17 февраля Тбилисский городской суд постановил вернуть политика под стражу за неуплату увеличенного залога по делу о подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных выступлений в июне 2019 года.
- Оппозиция расценила арест Мелия как политическое преследование и установление диктатуры. Международные партнёры Грузии заявили, что страна отступила назад на своём пути к демократическим преобразованиям.
Кристиан Даниельсон проводит совместную встречу с «Грузинской мечтой» и оппозицией
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон в эти минуты проводит совместную встречу с лидерами оппозиции и «Грузинской мечты».
Ранее Даниельсон, прибывший в Грузию 12 марта для разрешения политического кризиса, в течение нескольких дней проводил индивидуальные встречи с представителями политических партий.
Он собирался вернуться в Брюссель 14 марта, однако сообщил, что продлевает свой визит в Тбилиси. Представитель президента Евросовета намерен остаться в Грузии до тех пор, пока соглашение между оппозицией и властями не будет достигнуто.
Отметим, что оппозиция требует провести в стране внеочередные парламентские выборы. Однако премьер Ираклий Гарибашвили накануне заявил, что следующие выборы пройдут в стране в 2024 году.
Стороны также обсуждают вопрос освобождения лидера оппозиции Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа. В оппозиции их считают политзаключенными. В повестке дня также «амбициозная избирательная реформа» и судебная реформа.
Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей»
Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC о том, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей".
Байден дал эксклюзивное интервью журналисту Джорджу Стефанопулосу. Речь о Путине зашла в контексте опубликованного накануне доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США.
По словам Байдена, во время телефонного разговора с Путиным в январе он предупредил российского президента о "последствиях" в случае, если российское вмешательство подтвердится. Какими будут эти последствия - Байден не сказал. Ранее появились сообщения о том, что США уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством, так и из-за недавних хакерских атак.
По словам Байдена, свой телефонный разговор с Путиным он начал словами: "Я знаю вас, и вы знаете меня" - после чего предупредил о возможных санкциях. При этом президент США отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо, в качестве примера приведя продление договора СНВ-3.
- Байден не сказал, почему он согласен с характеристикой Путина как "убийцы". Ранее США ввели санкции против ряда российских официальных лиц и компаний, возложив на её власти ответственность за отравление оппозиционера Алексея Навального (Навальный выжил, однако его жизнь долгое время была в опасности). Группа Bellingcat утверждает, что тем же веществом "Новичок", которым, как говорится в её расследовании, сотрудники ФСБ отравили Навального, в России ранее были отравлены ещё несколько человек, они скончались.
Комитет защиты журналистов призвал французские власти расследовать нападение на оппозиционного азербайджанского блогера
Комитет защиты журналистов призвал тщательно расследовать нападение на азербайджанского оппозиционного блогера Мухаммеда Мирзали в городе Нанте на западе Франции. Международная неправительственная организация заявила, что французские власти должны не только обратить пристальное внимание на ситуацию с нападением, но и обеспечить другим блогерам и журналистам, нашедшим в стране убежище, право на свободу выражения.
Блогер подвергся нападению нескольких человек 14 марта. Неизвестные нанесли ему не менее 16 ножевых ранений и скрылись. Сообщается, что ему пытались отрезать язык. Он был доставлен в госпиталь в тяжёлом состоянии. Друг Мирзали, живущий в Германии, сообщил, что азербайджанец успел обратиться в полицию прямо перед нападением. За два дня до нападения в Youtube-канале пострадавшего был опубликован материал с утверждениями, что Баку охотится на критиков за границей, в том числе убивая их.
Мирзали стал известен своей критикой азербайджанского правительства. У его Youtube-канала около 265 тысяч подписчиков. В 2018 году он проводил кампанию протеста в социальных сетях под названием "Расскажем о диктаторе", приуроченную к назначению внеочередных президентских выборов в стране. В октябре 2020 года блогер сообщал о покушении и об угрозах со стороны азербайджанских чиновников. Ранее сообщалось о преследовании Баку членов его семьи.
Через три дня после нападения блогер находится в сознании, он включался в эфир из палаты госпиталя.
- Азербайджан занимает 168 из 180 мест в мире в ежегодном рейтинге свободы прессы. Президент Ильхам Алиев правит страной с 2003 года, до того президентом был его отец, возглавлявший республику 20 лет после приобретения ей независимости, а до того — все 70-е годы XX века.
Евросоюз введёт санкции за преследования ЛГБТ в Чечне
Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против ответственных за грубые нарушения прав человека в ряде стран, включая Россию.
Послы стран ЕС в Брюсселе согласовали список из 11 имён. Ожидается, что санкции вступят в силу 22 марта. Тогда же список будет опубликован. Санкции вводятся в соответствии с недавно одобренным механизмом, аналогичным американскому "закону Магнитского".
Как сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа, в списке 2 представителя России. В ЕС считают их причастными к преследованиям геев и других представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.
Согласно сообщениям правозащитников, самих жертв и их родственников, власти Чечни активно преследуют людей по признаку их сексуальной ориентации. Речь идёт в том числе о внесудебных казнях. Десятки людей были вынуждены покинуть Чечню, многие получили убежище за рубежом. Власти республики отрицают преследования ЛГБТ и в то же время заявляют, что в Чечне "геев нет", а если бы они были, с ними расправились бы сами их родственники.
Также в списке, как утверждается, граждане Эритреи, Ливии, Южного Судана, КНДР и Китая. В случае с Китаем речь идёт о 4-х официальных лицах, предположительно причастных к преследованиям уйгуров.
В начале марта ЕС впервые использовал аналог "закона Магнитского", наложив санкции на глав 4-х российских силовых ведомств в связи с преследованием Алексея Навального.
В Джорджии 8 человек убиты при нападениях на массажные салоны
В американском штате Джорждия во вторник было совершено несколько нападений на массажные салоны, жертвами которых стали 8 человек. Подозреваемый задержан, полиция считает, что он действовал в одиночку. Мотивы нападений пока не ясны.
В салоне в Акуэрте к северу от Атланты были застрелены 4 человека, 1 получил ранения. Ещё 2 нападения произошли примерно через час в Атланте - в одном из салонов были убиты 3 человека, ещё один стал жертвой третьего нападения.
Стрелявший был задержан спустя несколько часов, полицейские остановили его автомобиль на юге штата Джорджия. Подозреваемого зовут Роберт Лонг, ему 21 год.
Среди жертв нападений - 7 женщин, 6 из них азиатского происхождения. Сам предполагаемый стрелявший - белый. Полиция пока не заявляла о том, что причиной нападений были расовые мотивы. В Нью-Йорке, однако, контртеррористическое подразделение полиции взяло под дополнительную охрану кварталы, населённые преимущественно выходцами из Азии.
Глава абхазского Минтуризма встретился в Москве с министром туризма Кубы
Министр туризма самопровозглашенной республики Абхазия Теймураз Хишба встретился в Москве с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсиа Гранда. Как сообщила пресс-служба абхазского министерства, встреча прошла в рамках XXVII Международной туристической выставки MITT-2021.
«Я готов сотрудничать с вами, если у вас есть такая заинтересованность», – сказал, по информации абхазского ведомства, кубинский министр и рассказал о развитии туризма на Кубе.
Глава абхазского Минтуризма Теймураз Хишба поблагодарил кубинского чиновника за интерес к Абхазии.
«Кубу мы любим еще со времен Советского Союза. Когда Фидель Кастро впервые посетил СССР, его привезли и в Абхазию. К Фиделю в нашей стране относились с большим уважением, он для нас был героем! В Абхазии есть семьи, которые до сих пор хранят воспоминания о том, как у них гостил Фидель Кастро. Есть много фотографий, где он пьет вино из абхазского рога, ест абхазскую еду», – сказал он.
Теймураз Хишба выразил надежду на то, что Куба признает независимость Абхазии.
«В 2008 году нас в качестве независимого государства признала великая держава – Российская Федерация. Россию поддержали ваши соседи – Никарагуа и Венесуэла, с которыми у нас установлены дипломатические отношения. Мы надеемся, что не за горами тот день, когда Кубинская Республика также признает независимость Республики Абхазия», – сказал он.
Теймураз Хишба рассказал кубинскому министру и о развитии туризма в Абхазии.
«У нас большие надежды на этот сезон и на то, что он качественно изменит всю туриндустрию Абхазии и привлечет большое количество новых инвестиций», – подчеркнул Теймураз Хишба.
Абхазия провозгласила свою независимость в 1999 году. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Абхазия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Абхазия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Абхазия признается пятью государствами-членами ООН и четырьмя непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию, была переживающая гражданскую войну Сирия.
Грузия не признает независимость Абхазии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Абхазия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Анатолий Бибилов подписал указы о назначении членов Кабмина
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал указы о назначении десяти руководителей министерств и ведомств правительства.
Как пишет агентство «Рес», свои должности в новом Кабмине сохранили практически все чиновники. Новый руководитель появился в Минэкономразвития – Дзамболат Тадтаев, ранее занимавший должность первого заместителя главы ведомства. Возглавлявший это министерство Геннадий Бекоев занял пост премьер-министра – на прошлой неделе его кандидатуру большинством голосов одобрил югоосетинский парламент. Дзамболат Тадтаев при этом будет в новом правительстве вице-премьером.
Министром обороны вновь назначен Ибрагим Гассеев, министром финансов – Аза Хабалова, министром иностранных дел – Дмитрий Медоев, министром образования – Натали Гассиева, министром культуры – Жанна Зассеева, министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Азамат Чочиев, министром юстиции – Залина Лалиева, министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства – Эдуард Дзагоев и министром сельского хозяйства – Алан Маргиев.
Указы опубликованы на официальном сайте Анатолия Бибилова. Пока не назначены руководители Минздрава и министерства внутренних дел.
Ранее Бибилов подписал указ о назначении Игоря Козаева руководителем администрации президента.
Оппозиционер Гоги Цулая задержан по обвинению в насилии
В Тбилиси по обвинению в насилии задержан оппозиционер Гоги Цулая, об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии. Задержание 58-летнего политика из Кутаиси произошло сегодня в Тбилиси.
«Следствие установило, что обвиняемый мужчина на съемной квартире в Тбилиси физически оскорбил свою знакомую – А.Д. 1979 года рождения», — говорится в заявлении министерства.
Следствие продолжается по части 1 статьи 126 УК Грузии – «побои либо иное насилие, причинившие физические страдания потерпевшему». Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до одного года.
Некоторое время назад Гоги Цулая покинул партию «Свободная Грузия», которая была создана в 2010 году Кахой Кукавой и его единомышленниками.
Цулая очень резко высказывался в адрес властей Грузии, нередко используя нецензурные выражения. Совсем недавно в комментарии журналистам он грубо обругал Беру Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили.
Цулая также является одним из организаторов протестного движения с требованием понижения цен на автомобильное топливо. В течение последних недель водители провели несколько крупных протестных акций как в Кутаиси, так и в других городах Грузии, – передаёт «Новости-Грузия».
Армения будет временно получать российский газ через Азербайджан
«Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана, говорится в сообщении «Газпром экспорта».
По информации компании, российский газ будет поставляться в Армению через Азербайджан во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ–Закавказье» (он связывает Россию, Грузию и Армению).
«Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии», – отмечает «Газпром экспорта».
В Баку пояснили что газ будет поступать из России в Азербайджан, затем в Грузию. Как заявил агентству Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, на магистральном трубопроводе Северный Кавказ-Закавказье ведутся временные ремонтные работы.
«В связи с этим российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о транзите её природного газа из Азербайджана в Грузию, и была достигнута договоренность о временном транзите российского газа через Азербайджан в Грузию на платной основе», – сказал он.
1842 медработника вакцинировались от COVID-19 в Грузии
По данным Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии, в стране от COVID-19 уже вакцинировались 1842 медработника, регистрацию на портале booking.moh.gov.ge прошли 4935. Общее количество медработников в Грузии составляет около 70 тысяч.
Накануне пресс-служба президента Грузии сообщила, что Саломе Зурабишвили вакцинируется от коронавируса препаратом AstraZeneca 18 марта.
На фоне медленной вакцинации число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3665 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 382 новых случая коронавируса (днём ранее – 537). Провели 27 167 тестов: PCR-тестов – 8625, экспресс‐тестов на антиген – 18 542.
Выздоровели еще 313 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 276 067, выздоровевших – 269 006.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,41%, за последние 14 дней – 1,52%, за последнюю неделю – 1,34%.
В ковид-гостинице в Анаклии скончалась жительница Гальского района
63-летняя жительница Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия скончалась в одной из ковид-гостиниц в Анаклии.
Как заявила грузинской службе «Радио Свобода» руководитель зугдидского центра общественного здравоохранения Нана Одишария, причину смерти установит экспертиза.
Женщина была помещена в карантинное пространство 16 марта – после того, как перешла на территорию, контролируемую властями Грузии. Она скончалась в тот же день.
«Она не была протестирована на коронавирус, тестирование проводится на пятый день пребывания в гостинице. Всё установит экспертиза», – заявила Нана Одишария.
Ранее для прибывающих из Абхазии и Южной Осетии граждан действовал 12-дневный карантин. В феврале срок карантина был сокращен до пяти дней, после чего необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. Оппозиционный политик Элене Хоштария недавно провела акцию у Ингурского моста, требуя отменить карантин для жителей Абхазии.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.