Правительство Грузии призывают отменить «комендантский час» на Навруз Байрам

Народный защитник Грузии призывает правительство страны отменить «комендантский час» 20-21 марта в связи с празднованием Навруз Байрама, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Навруз Байрам - праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Его широко отмечают тысячи этнических азербайджанцев, проживающих в Грузии. В Марнеули, Болниси и Гардабани устраивают народные гулянья. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, все праздничные мероприятия на Навруз Байрам в Грузии были отменены.

По оценке омбудсмена, правительству следует временно отменить ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, чтобы в этом году «наши граждане могли отпраздновать этот день беспрепятственно и достойно».

Согласно информации Народного защитника, с аналогичной просьбой 18 марта к правительству Грузии обратились представители азербайджанской общины и активисты, однако ответ был отрицательным. Для рассмотрения вопроса в Государственное агентство по делам религий была отправлена заявка, которая в итоге не была ее удовлетворена.

«Совет национальных меньшинств при аппарате Народного защитника Грузии согласен с тем, что ограничения служат защите здоровья граждан и признает их цель – защитить людей от распространения вируса, но при этом следует иметь в виду, что для значительной части наших граждан празднование Навруза в его традиционной форме имеет особое значение», - отмечено в заявлении омбудсмена.

Народный защитник также указывает, что практика временного снятия ограничений для Грузии не нова. В частности, «комендантский час» был отменен в рождественский сочельник – в ночь с 6 на 7 января. Кроме того, 28 марта зрителям разрешили присутствовать на футбольном матче между сборными Грузии и Испании.

«Народный защитник и Совет национальных меньшинств надеются, что правительство Грузии рассмотрит и удовлетворит просьбу некоторых граждан Грузии, чтобы укрепить их чувство, что государство признает равенство граждан Грузии в плане реализации их национальных и религиозных свобод», - отмечено в заявлении.