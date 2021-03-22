Лавров: России и Китаю надо отходить от западных платежных систем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает нужным отходить от расчетов в долларах и использования "контролируемых Западом" платежных систем. Таким образом, Россия и Китай могут снизить риски, связанные с введением санкций, сказал Лавров в интервью китайским СМИ. Заявление министра опубликовано на сайте МИД России.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, США "объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития" России и Китая. Главным инструментом действий Запада, в частности Вашингтона, Лавров считает санкции. "Они по большому счету разучились применять классическую дипломатию" и, по словам Лаврова, ведут разговор на дипломатическом, политическом уровне ультиматумами, ожидая от партнёров исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования. Это - не дипломатия, утверждает глава МИД России.

В начале марта администрация президента США Джо Байдена объявила свои первые санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Под их действие попали ряд российских чиновников и руководителей правоохранительных органов, в том числе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников. Кроме того, был подтверждён уже введённый ранее запрет, в частности, на поставки в Россию продукции, которая может использоваться в военных целях, и на предоставление государственных кредитов.

В российском МИДе назвали новые санкции враждебным антироссийским выпадом. 18 марта в Белом доме заявили, что Вашингтон в ближайшее время сообщит о новых ограничениях в отношении России.

Правительство России ещё осенью 2018 года заявляло, что работает над планом по отказу от доллара в связи с возможным ужесточением санкций США . Свой план дедолларизации российской экономики представил, в частности глава государственного банка ВТБ Андрей Костин. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль.



