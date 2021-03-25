Русский язык стал официальным в самопровозглашенном Карабахе

Литературный русский язык, наряду с армянским, стал официальным языком самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Решение об этом принял в четверг парламент самопровозглашенной республики. 27 депутатов голосовали за решение, против не был никто, двое воздержались. Решение вступит в силу после подписания президентом непризнанной республики, власти которой после осеннего наступления азербайджанских войск контролируют лишь часть территории Нагорного Карабаха.

В законопроекте необходимость придать русскому официальный статус объяснили «исторической памятью культурных, военных, экономических отношений» между Нагорным Карабахом и Россией и тот факт, что русский язык является вторым языком общения для многих жителей региона.

В Нагорном Карабахе с ноября прошлого года дислоцированы российские миротворческие силы - с их присутствием согласились лидеры Армении и Азербайджана. Политики, предложившие дать русскому официальный статус, указывают на то, что это необходимо, чтобы облегчить общение с российскими военными и гуманитарными работниками.

Азербайджан, в международно признанных границах которого находится вся территория Нагорного Карабаха, не признает решения, принятые армянскими властями региона. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что единственный официальный язык в Азербайджане - азербайджанский.