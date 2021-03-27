В Минск была введена спецтехника, власти предостерегли граждан от протестов

Азербайджанская компания NEQSOL Holding прокомментировала сделку о покупке грузинской Caucasus Online. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном агентством Trend, смена владельца грузинской компании произошла по соглашению, заключенному еще в 2019 году.

«Итогом сделки стала покупка материнской компании, владеющей компанией Caucasus Online. Таким образом, холдинг стал 100%-м конечным владельцем компании Caucasus Online, при этом структура капитала последней не изменилась», – говорится в заявлении.

В NEQSOL Holding отмечают, что приобретение Caucasus Online является частью более крупного международного проекта, начатого в 2018 году и известного как Digital Silk Way.

«Проект направлен на развитие современной сети транзитной оптоволоконной инфраструктуры, соединяющей Европу с рынками Центральной и Южной Азии через Грузию и Азербайджан. Caucasus Online является владельцем подводного оптико-волоконного кабеля, проходящего по дну Черного моря, с помощью которого обеспечивается транзитная доставка интернета из Европы в регион Южного Кавказа и Каспийского моря. Приобретение компании было осуществлено в соответствии с международной практикой и законодательством соответствующих юрисдикций. Смена собственника не повлияла на операционную деятельность Caucasus Online, и компания продолжает предоставлять услуги и выполнять все свои договорные обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами», – сказано в заявлении.

В Баку говорят, что в рамках проекта Digital Silk Way также начаты работы по строительству волоконно-оптической кабельной линии, которая свяжет Азербайджан и Казахстан по дну Каспийского моря. Договоренность о строительстве аналогичной линии, которая соединит Азербайджан и Туркменистан, также была достигнута в 2019 году.

«Реализация проекта принесет выгоду всем странам региона. Проект предполагает возможность создания современных дата-центров и точек обмена интернет-трафиком в Азербайджане и Грузии. Реализация проекта будет способствовать развитию цифровой экономики в регионе, а также улучшению доступа к различным цифровым услугам в более обширном регионе Центральной и Южной Азии с общим населением почти 1,8 миллиарда человек», – говорится в заявлении.

В NEQSOL Holding указывают, что основные направления деятельности компании охватывают нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Украина, Грузия, Казахстан, ОАЭ и др.

Отметим, что в Национальной комиссии по коммуникациям Грузии говорят о незаконности сделки, а часть грузинских экспертов считает продажу стратегического актива иностранцам недопустимой.