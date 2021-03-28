Кристиан Даниельсон встретился с представителями НПО

Шведский дипломат Кристиан Даниельсон, назначенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, вернулся в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Точная повестка встреч Даниельсона пока не известна. Ранее в представительстве ЕС сообщили, что переговоры сторон при его медиации возобновятся 29 марта. Судя по всему, до этого он будет проводить индивидуальные встречи с политическими лидерами.

После прибытия в Грузию сам Даниельсон сообщил журналистам, что на этот раз его миссия будет трехдневной и завершится во вторник.

«Я с нетерпением жду встречи с лидерами политических партий – как оппозиционных, так и правящей, чтобы помочь им достичь соглашения и положить конец политическому кризису в стране. Сейчас время компромисса. Компромисс – не признак слабости, компромисс – признак силы, признак того, что демократия в Грузии работает и компромисс – это европейский путь», - сказал он.

При посредничестве Даниельсона члены стороны продолжали консультации с 12 марта. Дважды представитель президента Евросовета продлял свой визит.

Несмотря на это, сторонам так и не удалось определить пути для разрешения политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. 54 депутата от оппозиции уже пятый месяц бойкотируют работу законодательного органа, заявляя, что результаты голосования сфальсифицированы.

19 марта Кристиан Даниельсон покинул Грузию. Спустя три дня Шарль Мишель объявил, что его представитель вернется в Грузию для продолжения медиации.