В ветеринарной клинике не смогли спасти редкого орла, раненного браконьерами в Кахетии

В тбилисской ветеринарной клинике не смогли спасти редкую птицу – орла-могильника, раненного браконтерами в Кахетии.

Когда орла перевезли на лечение в клинику, рентген показал, что у него семь ран, нанесенных картечью. Несмотря на усилия врачей, птица погибла, – пишет «Новости-Грузия».

Орел-могильник (Aquila heliaca) находится на грани исчезновения. Местные жители обнаружили подстреленную птицу у села Магаро и сообщили в соответствующую службу, сообщает организация «Для консервации природы» (Sabuko), которая с 2018 года работает над сохранением этого вымирающего вида птиц.

«Предположительно, особи нет и года, и она вернулась в Грузию из теплой страны весной. Это второй случай отстрела орла-могильника, который мы раскрыли в этой области. Мы просим соответствующие органы ужесточить контроль, особенно в местах, где много птиц, занесенных в Красный список. У нас есть карта, на которой можно увидеть орлов, обозначенных специальными передатчиками, более 80% из которых погибли в первый или второй год», – подчеркивает организация.

Общество охраны природы «Sabuko» было основано в 2008 году и с тех пор активно работает над сохранением исчезающих популяций птиц.