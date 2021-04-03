В Баку заявили о доказательствах применения Арменией «Искандеров»

Азербайджанские военные при разминировании территории в Нагорном Карабахе обнаружили осколки двух разорвавшихся ракет комплекса «Искандер». Фотографии обломков были опубликованы на сайте государственного агентства страны АЗЕРТАДЖ.

Осколки ракет были найдены 15 марта в разных районах Шуши – города, пережившего ожесточенные бои в последние дни полуторамесячной войны войны за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией осенью 2020 года.

В настоящее время специалисты устанавливают технические особенности каждой из ракет. Представитель азербайджанского агентства заявил, что находка является доказательством применения Арменией комплексов «Искандер», передает Би-би-си.

Впервые об использовании «Искандеров» во время карабахской войны рассказал бывший начальник Генштаба Армении Мовсес Акопян. Позже премьер-министр Никол Пашинян подтвердил этот факт в интервью СМИ, отметив, что 90 процентов выпущенных ракет не взорвались.

Минобороны России заявило, что Пашинян «ошибся и злоупотребил информацией». Российское военное ведомство заверило, что «Искандеры» не применялись во время карабахского конфликта. Через некоторое время – сразу после телефонного разговора с Владимиром Путиным – Пашинян публично высказал согласие с российской стороной.

В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков повторил позицию Кремля, согласно которой армянские войска не применяли «Искандеры». Армения закупала экспортный вариант этого оперативно-тактического ракетного комплекса.

«Искандеры» стали причиной, по которой США вышли 2 августа 2019 года из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон обвинил Москву в том, что реальная дальность ракет, используемых в этих комплексах, превышает разрешенный соглашением предел в 500 километров.