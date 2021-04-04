В Болгарии проходят парламентские выборы после года протестов

В Болгарии проходят парламентские выборы после продолжавшихся примерно год массовых выступлений против правительства Бойко Борисова.

Его партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (GERB) рассчитывает удержать власть после 10 лет в качестве правящей силы.

Первые предварительные результаты голосования ожидаются 5-го апреля.

Опросы общественного мнения показывают, что GERB наберет наибольшее число голосов, около 23-х процентов, но для сторонников нынешнего премьера это станет худшим результатом с первых для партии выборов в парламент в 2009-м году.

«Для меня всегда было важным то, что решат избиратели. Пусть выборы будут честными», - заявил Бойко Борисов. Его слова приводятся в пресс-релизе GERB, опубликованном после того, как глава правительства проголосовал на одном из участков. Отмечается, что журналистов в этот момент там не было из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции.

Всего в стране открыты около 12 тысяч участков для голосования. Число избирателей с правом голоса составляет 6,7 миллиона. Им предстоит избрать 240 членов Народного собрания. На места в парламенте претендуют почти 7 тысяч кандидатов.

Рейтинг правящей партии, возглавляемой 61-летним Бойко Борисовым, в последние годы снижается из-за обвинений в коррупции. Также роль сыграла критика в адрес властей, связанная с мерами по преодолению пандемии COVID-19.