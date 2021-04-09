Умер супруг королевы Великобритании принц Филипп

Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер на сотом году жизни. Об этом сообщил Букингемский дворец. Он был мужем королевы Великобритании Елизаветы II и отцом наследника престола — принца Чарльза.

Супруг Елизаветы II при рождении принадлежал к династии Глюксбургов, он носил титул принца Греческого и Датского, и был внуком короля Греции Георга I и племянником короля Константина I.

Родственные узы связывали его с королём Дании Кристианом IX, английской королевы Виктории, российской императрицы Александры Фёдоровны и императора Николая I.

Филипп участвовал во Второй мировой войне, служа на британском флоте, принимал участие в морских сражениях. Присутствовал при подписании акта о капитуляции Японии. В период обучения познакомился со своей четвероюродной сестрой Елизаветой, на которой женился в 1947 году после смены немецкой фамилии и православия на англиканство.

После восшествия супруги на престол остановил военную службу и стал заниматься только делами королевской семьи. Он 22 года был президентом Международной федерации конного спорта и 15 лет — Всемирного фонда дикой природы.

Как британский принц встречался с сотнями мировых лидеров, в том числе — Джоном Кеннеди, Леонидом Брежневым, Иосипом Брозом Тито, Ли Сяньнянем и Борисом Ельциным. Был высшим офицером всех родов войск Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, как член королевской семьи награждён высшими наградами сотни государств.

В ноябре 2020 года Елизавета и Филипп отметили 73-ю годовщину своей свадьбы. Он два месяца не дожил до своего столетия. В начале 2021 года он был госпитализирован и провёл в больнице около месяца.