Спецслужбы США: Россия продолжит разрушение мирового порядка

Россия в ближайшие два десятилетия, по всей вероятности, будет оставаться разрушителем мирового порядка, но ее глобальное влияние снизится на фоне многочисленных политических, экономических и общественных сдвигов. Таков прогноз американских спецслужб.



В периодическом докладе Национального совета по разведке, издаваемом один раз в четыре года, содержится обзор глобальных тенденций, которые могут повлиять на безопасность США в ближайшие 20 лет.



«В ближайшие годы и десятилетия мир столкнется с новыми, более резкими вызовами. Это и заболевания, и климатические изменения, и рост влияния новых технологий, и финансовые кризисы, предупреждают авторы доклада «Глобальные тренды 2040», опубликованного 8 апреля.



Россия представляется аналитикам из спецслужб США как растущая ревизионистская сила, устремленная, подобно Китаю, к изменению международного порядка, который сложился преимущественно под влиянием Запада. Москва движется к традиционным ценностям, добивается невмешательства в свои внутренние дела и установления своего «протектората» над большей частью евразийского пространства», говорится в докладе.

Россия, по-прежнему будет обладать крупными конвенциональными вооруженными силами, оружием массового поражения, энергетическими и минеральными ресурсами. Не исчезнет и желание России применять свою мощь за рубежом и влиять на формирование властных структур на постсоветском пространстве и порой далеко за его пределами.



Авторы доклада считают, что Россия продолжит использовать средства информационной войны для умножения разногласий между западными странами.

Вместе с тем, Россия, вероятно продолжит свою экспансию в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. Москва также стремится наращивать свое экономическое и военное присутствие в Арктике, используя возможности, которые открываются в результате глобального потепления на обширных северных территориях.