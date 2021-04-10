В проект бюджета США заложены средства на «сдерживание» Китая и РФ

Администрация президента США Джо Байдена планирует в 2022 году выделить Министерству обороны 715 миллиардов долларов. Это следует из направленного в пятницу в Конгресс предварительного проекта бюджета на будущий год.

Сумма примерно эквивалентна расходам на оборону в нынешнем финансовом году. Администрация Дональда Трампа, предшественника Байдена, существенно повысила военные расходы. Нынешнее предложение, как сообщает Reuters, стало компромиссом между сторонниками дальнейшего повышения расходов на оборону и теми, кто считает, что бюджет Пентагона нуждается в сокращении.

Среди бюджетных приоритетов Министерства обороны указано «сдерживание Китая». Необходимость противостоять угрозам со стороны Китая названо в документе «главным вызовом» для США. Упомянута в документе и Россия – в нем говорится о необходимости сдерживать ее «дестабилизирующее поведение». Россия и Китай названы в проекте бюджета «авторитарными государствами». Отмечено, что будут выделены дополнительные средства на продвижение прав человека и демократических ценностей в мире, а также борьбу с коррупцией – совместно с демократическими странами – партнерами США.

В президентском проекте бюджета нет детального распределения средств по статьям, предполагается, что решение об этом будет принимать Конгресс в рамках заданных параметров. Конгресс, впрочем, вправе менять эти параметры и перераспределять средства по своему усмотрению.

Среди приоритетов администрации Байдена – увеличение бюджетных расходов на борьбу с изменениями климата, образование, общественный транспорт. Полностью будет прекращено финансирование сооружения стены на южной границе США – одного из проектов администрации Трампа. При этом более 800 млн долларов будет выделено странам Центральной Америки с целью снизить поток мигрантов из этих стран, стремящихся добраться до США и получить там убежище или право на проживание.

Представитель МИД России Мария Захарова в связи с публикацией проекта бюджета обвинила США в «русофобии и синофобии». «Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов», – написала она в Фейсбуке.