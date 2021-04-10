Минобороны РФ опубликовало личные дела Гагарина и Титова

Российское министерство обороны рассекретило и опубликовало ряд документов об участниках первого советского отряда космонавтов. В том числе - фрагменты личных дел космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Алексея Леонова, полетное задание на первую космическую экспедицию, зачетные книжки космонавтов, их служебные характеристики и наградные листы.

Документы выложены на специальный подсайт министерства, посвященный 60-летию полета Гагарина на космическом корабле «Восток». Оно будет отмечаться 12 апреля. Этот день провозглашен ООН Международным днем полета человека в космос.

С момента первого полета, в космосе побывали 566 человек, трое из них совершили суборбитальные полеты. Рекордсменами по числу экспедиций являются американские астронавты Франклин Чанг-Диас и Джерри Линн Росс, совершившие по семь полетов.

Россиянин Геннадий Падалка больше всех провел времени в космосе - 878 дней. Советский космонавт Анатолий Соловьев 16 раз выходил в открытый космос. Самый продолжительный выход был у астронавтки Сьюзан Хелмс и у Джеймса Восса - почти девять часов.

9 апреля «Роскосмос» отправил к МКС пилотируемый корабль »Союз МС-18», названный именем Гагарина. На корпус ракеты-носителя были нанесены инициалы первого космонавта и его портрет. Корабль доставил на орбиту американского астронавта Марка Ванде Хая и космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва.

В марте госкорпорация представила новый новый дизайн ракеты-носителей в бело-синей цветовой гамме в память о первом полете. Однако ракета, запущенная 9 апреля, была покрашена в серо-оранжевый, как и все «Союзы», использующиеся с 1961 года.