Депутаты Бундестага написали письмо Навальному в колонию

Группа депутатов Бундестага написала письмо российскому оппозиционному политику Алексею Навальному в колонию в Покрове. В тексте немецкие законодатели выражают политику свою поддержку и солидарность. Выдержки публикует журнал «Шпигель».

Межпартийное обращение к Навальному подписали 11 человек, в том числе – уполномоченная по правам человека Бербель Кофлер, глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник, члены партии «Зеленых», ХДС и СвДП.

В тексте отмечается, что члены немецкого парламента считают условия содержания политика невыносимыми. Они призывают к расследованию ситуации с Навальным в Совете Европы, утверждая, что условия в колонии могут быть несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток.

Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к себе одобренного им врача. Он жалуется на проблемы со здоровьем – в частности, на онемение ног и боли в спине. Его защита и лечащий врач настаивают, что он не получает нормального лечения.

В колонии, где политик находится с середины марта, он похудел на 13 килограммов, на обследовании в тюремной больнице у него были найдены две межпозвоночные грыжи. Согласно назначенному ему наказанию, Навальный должен находиться в заключении до лета 2023 года. Сам он, как и его соратники, считают дело, по которому Навального отправили в колонию, сфабрикованным, а уголовный срок – политической расправой над ним.