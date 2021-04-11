Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии проходят в спокойной обстановке

Председатели районных избирательных комиссий проинформировали информагентство «Апсныпресс» о том, как проходят выборы в органы местного самоуправления. В целом везде спокойно, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, пока не зафиксировано.

В Гальском районе баллотируется 21 кандидат в депутаты, избирается 11 депутатов. По основным спискам количество избирателей составляет 859 человек. В Очамчирском районе 53 кандидата претендуют на 32 депутатских мандата в районное собрание. Количество избирателей - 15 204 человека.

В Ткварчельском районе баллотируются 20 кандидатов в депутаты. Избирается 15 депутатов. Количество избирателей - 5100 человек. В Гудаутском районе более 24 тысяч избирателей. На 29 депутатских мест претендуют 57 человек.

В Сухумском районе баллотируются 25 кандидатов. В районное собрание должно быть избрано 15 депутатов. Количество избирателей - 6 510. Как рассказал председатель избирательной комиссии Сухумского района Беслан Джопуа, все участки открылись вовремя, выборы проходят спокойно, нарушений нет.

В Гульрипшском районе на 15 депутатских мест претендуют 22 кандидата. Количество избирателей в районе - 11 тысяч.