В Абхазии пройдёт конкурс красоты «Мисс и Миссис Россия Земля 2021»

По словам китайского медицинского чиновника, рассматривается вопрос комбинации отдельных вакцин. Гао Фу также призвал учесть преимущества западных вакцин, созданных по технологии мРНК.

Высокопоставленный китайский чиновник, отвечающий за медицинские вопросы, признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса - низкая, и предпочтительно их комбинировать, чтобы повысить эффект. Соответствующее заявление глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу сделал в субботу, 10 апреля, на пресс-конференции в Чэнду на юго-западе страны.

По словам руководителя центра, препараты - «не предоставляют очень высокого уровня защиты». «Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации», - подчеркнул Гао Фу.

Как было установлено в ходе клинических испытаний в Бразилии, эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. от инфицирования коронавирусом - на уровне в 50,4 процента. Вместе с тем, по данным самой компании, тяжелое течение COVID-19 препарат предотвращает на 80 процентов. Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3 и 72,5 процента. Соответствующий показатель вакцины китайского биофармацевтического гиганта - CanSino - на отметке в 65 процентов. Использование иностранных препаратов для прививок от коронавируса в КНР пока не одобрено, сообщает Deutsche Welle.

«Все должны учитывать те преимущества, которые вакцины мРНК (по технологии матричной РНК - Ред.) могут принести для человечества», - отметил в этой связи Гао Фу. «Мы должны внимательно следить за этим, а не игнорировать только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин», - отметил он.

Как уточнил китайский чиновник, на 2 апреля обе дозы в стране получили 34 млн. человек и около 65 млн. человек - минимум одну. Население Китая превышает 1,3 млрд.

Ранее в китайских СМИ и соцсетях активно проводилась кампания, цель которой заключалась в том, чтобы посеять сомнения в эффективности и безопасности вакцин, одобренных на Западе. Так, в частности, германская и американская компании BioNTech и Pfizer обвинялись в том, что они, якобы, скрывали опасность разработанного ими препарата. При этом китайские фармаконцерны через фирму Fosun Pharma закупали компоненты для своих вакцин именно у компаний BioNTech и Pfizer.