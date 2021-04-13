Войска США будут выведены из Афганистана до 11 сентября 2021 года

Президент США Джо Байден готовится объявить о выводе всех американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года, сообщили американской прессе официальные источники. Таким образом, Вашингтон не выполнит до начала мая взятое на себя в прошлом году обязательство вывести из Афганистана военнослужащих США. Соглашение о выводе войск к маю 2021 года было достигнуто при администрации Дональда Трампа в прошлом году в результате переговоров с талибами, сообщает Би-би-си.

Ранее Байден признавал, что вывести войска к 1 мая будет сложной задачей. Представители США и НАТО неоднократно заявляли, что талибы не выполняют своих обещаний о снижении уровня насилия в Афганистане. Талибам было направлено предупреждение, что если они продолжат нападения на войска США в период подготовки к выводу из Афганистана, то получат «силовой ответ».

Новый срок вывода войск совпадет с 20-й годовщиной террористического нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 года.



Джо Байден выступит в среду, 14 апреля, с официальным заявлением о новом сроке вывода войск США из Афганистана.