Армен Саркисян: «Грузия является дружественной нам страной»

Президент Армении Армен Саркисян завершил двухдневный визит в Грузию. Сегодня он встретился со спикером парламента Арчилом Талаквадзе и Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Саркисян также возложил цветы к Мемориалу Героев и посетил армянскую церковь в Тбилиси.

«Грузия является дружественной нам страной, мы должны беречь отношения с ней», – заявил журналистам Саркисян, подводя итоги визита в Грузию.

Он сообщил, что поговорил по телефону с находящимся в самоизоляции из-за заражения коронавирусом Ираклием Гарибашвили, а с президентом Саломе Зурабишвили обсудил экономическое и политическое сотрудничество.

«Основной темой наших встреч были двусторонние отношения, мы обменялись мнениями о том, какими мы видим пути развития региона. Важно, чтобы в регионе была стабильность. Сегодня перед нашим регионом стоят довольно сложные вызовы. На встрече с президентом Грузии мы обсудили вопрос о предоставлении Арцаху (Нагорный Карабах – ред.) справедливого статуса. Грузия готова взять на себя роль посредника между двумя странами и предложить нам платформу», – сказал Саркисян.

Президент Армении также коснулся пандемии и отметил, что Грузия хорошо с ней справляется, – передаёт Первый канал Грузии.

«По сей день многие люди во всем мире, а также в нашей стране умирают от коронавируса. Необходимо предпринять шаги с точки зрения здравоохранения и экономии. Грузия хорошо справляется с пандемией. Кто-нибудь видел кого-нибудь на улице вчера после 9 вечера? Я никого не видел. Это означает, что Грузия хорошо справляется с коронавирусом», – сказал он.

По словам Саркисяна, в рамках визита он не смог посетить Самцхе-Джавахети из-за пандемии, но в ближайшее время снова посетит Грузию, в том числе этот регион.