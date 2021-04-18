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Аэропорт Кутаиси принял первый пассажирский рейс после начала пандемии
Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели принял первый регулярный пассажирский рейс с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Поздно ночью в аэропорту приземлился самолет авиакомпания WizzAir, прилетевший из Вильнюса. Его встречали водным салютом.
Аэропорт Кутаиси перестал принимать регулярные рейсы с 21 марта 2020 года после того, как из-за пандемии власти ввели запрет на полеты по всем направлениям. Зимой там возобновились активные ремонтные работы – к вводу в эксплуатацию готовили новый пассажирский терминал.
Новый терминал в четыре раза больше существующего, у него семь выходов на посадку (гейтов). Теперь аэропорт за час может принимать 1,2 тысячи пассажиров. Концепт-дизайн терминала принадлежит голландской архитектурной компании UN STUDIO, а также архитектору-проектировщику Мариам Каркарашвили.
По информации агентства «Новости-Грузия», до пандемии Кутаисский аэропорт был вторым в Европе по росту пассажиропотока. Оттуда осуществлялись рейсы преимущественно лоукостовых авиакомпании, а у WizzAir там была своя база.
На данном этапе WizzAir планирует выполнять из Кутаиси регулярные рейсы в Вильнюс, Варшаву, Ригу и Дортмунд. Ожидается, что с июня будут постепенно возобновлены полеты еще в 13 пунктов назначения в Европе.
Другие новости дня
Пашинян: Они говорят, что у них будет Зангезурский коридор, значит, у нас будет Нахичеванский
В ходе посещения Вайоцдзорской области Армении накануне премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопроса открытия путей сообщения в регионе, который является одним из пунктов подписанного 9 ноября 2020 года трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
В этом контексте глава армянского правительства коснулся заявлений с азербайджанской стороны о коридоре через Сюникскую область Армении, которую в Азербайджане называют Зангезуром.
«Азербайджан постоянно заявляет о Зангезурском коридоре. Мы же задаем вопрос, подчеркивая, что в совместно подписанном документе нет слов «Сюник», «Зангезур», «Мегри» или «коридор».
Они постоянно говорят, что у них будет Зангезурский коридор. Ну, говорят и пусть говорят. А у нас, значит, будет Нахичеванский коридор, будет северо-азербайджанский коридор. То есть, мы дадим дорогу в обмен на дорогу. Представьте, какие изменения претерпит экономика Армении, если у нас будет железная дорога с Исламской Республикой Иран и с Российской Федерацией. Это наша важнейшая задача, после которой у Армении появится возможность использовать свои самые большие богатства», - заявил, в частности, Никол Пашинян.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Грузии ужесточили контроль за вырубкой самшита в преддверии Вербного Воскресенья
В преддверии Вербного воскресенья Минсельхоз Грузии ужесточает контроль за вырубкой колхидского самшита. Всем нарушителям грозят крупные штрафы.
Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье в этом году празднуют 25 апреля. В этот день в церквях Грузии освящают ветки вербы, а также самшита. На грузинском языке самшит называется «бза», а последнее воскресенье перед праздником Пасхи – «Бзоба».
Национальное агентство лесного хозяйства напоминает, что срезание, выкорчевывание куста или повреждение веток самшита – это наказуемые деяния. Размер штрафных санкций колеблется от 500 лари (более 145 долларов) до 1 тысячи лари (более 290 долларов). В том случае, если нанесенный дикой природе ущерб превысит 1 тысячу лари, против нарушителя будет возбуждено уголовное дело.
«Самшит может быть добыт только из частных рассадников и питомников на основании соответствующего разрешения на выращивание, выданного местным органом самоуправления», - говорится в заявлении агентства, которое приводит Общественный вещатель.
- Колхидский самшит занесен в Красную книгу. В течение нескольких лет этому виду в Грузии грозило вымирание. Причина – распространение паразита самшитовой огневки (Cydalima perspectalis), а также патогенного грибка (Cylindrocladium Buxicola), который приводит к высыханию растения.
- Чтобы справиться с этим вызовом, Национальное лесное агентство с 2016 года проводит комплексные мероприятия в природных рощах колхидского самшита, включая опрыскивания.
Коронавирус в Грузии: 818 случаев заражения за сутки, 14 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 818 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 18,8 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,35%, за последние две недели – 2,98%, а за последнюю неделю – 3,41%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 295 358.
Почти 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 465. В Аджарии выявлено 75 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 73, в Имерети – 57, в Квемо Картли – 46, в Шида Картли – 29, в Кахетии – 25, в Гурии и Мцхета-Мтианети – по 18, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умерли еще 14 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 939.
Выздоровели 783 человека, их общее число выросло до 280 915.
На данный момент в Грузии 10 478 активных случаев коронавируса. Из них 2 982 пациента (более 28%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 577 инфицированных, в Аджарии – 405, в Имерети – 371. Состояние 512 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 89 человек.
7 057 граждан (более 67% активных случаев) лечатся на дому, а 439 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 310 граждан, в самоизоляции остаются более 16,4 тысячи человек.
ФСБ: враги Лукашенко задержаны в Москве и переданы в Минск
ФСБ России в субботу заявило о том, что его сотрудники вместе с сотрудниками КГБ Беларуси предотвратили военный переворот в Беларуси и устранение президента Александра Лукашенко. Сотрудники ФСБ задержали в Москве двоих подозреваемых. Это Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство Беларуси и США, и гражданин Беларуси Александр Федута.
Из сообщения ФСБ следует, что спецслужба получили от белорусских коллег информацию о личной встрече Зенковича и Федуты с оппозиционно настроенными белорусскими генералами. Встреча состоялась в московском ресторане. Агентам КГБ удалось ее заснять (видео якобы этой встречи, а также фрагменты беседы Федуты, Зянковича и еще нескольких человек в зуме опубликовали официальные белорусские СМИ).
На сайте ФСБ излагается план, который якобы имели заговорщики. Утверждается, что переворот планировался на день Победы 9 мая. О том, были ли переданы Минску, наряду с Федутой и Зенковичем, лица, названные в сообщении ФСБ «белорусскими генералами» - не сообщается.
Александр Лукашенко в тот же день заявил о том, что «высшее руководство США» якобы одобрило операцию по покушению на него и его детей.
«В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили», - утверждает Лукашенко. Из его слов следует, что покушение якобы готовили люди, также связанные с Зенковичем и Федутой, при поддержке спецслужб США. Лукашенко пообещал «жесточайший» ответ.
Юрий Зенкович - американо-белорусский адвокат, Александр Федута - известный белорусский политолог, в прошлом соратник Лукашенко, затем его жесткий критик. По этому же делу в Беларуси задержан лидер партии БНФ Григорий Костусев. По словам их адвокатов и родных, все они категорически отрицают вину.
- Протесты против власти Александра Лукашенко продолжаются с августа прошлого года, когда бессменно правящий страной с 1994 года Лукашенко был объявлен победителем очередных президентских выборов. В последние месяцы число участников протестов существенно уменьшилось – после жестокого подавления массовых акций и ареста многих их участников. 27 марта в ходе первого в этом году масштабного митинга против Александра Лукашенко были задержаны более 200 человек.
- В конце марта в ООН проголосовали за расследование событий после выборов в Беларуси. Ранее ЕС ввел санкции против почти сотни физических и юридических лиц – представителей белорусского режима, в том числе лично против Лукашенко.
Чехия подозревает Петрова и Боширова в причастности к взрывам в 2014 году
В Чехии национальное управление по борьбе с организованной преступностью просит о содействии в розыске и задержании двоих подозреваемых, которые в период с 11 по 16 октября 2014 года находились в Чехии, переезжая по ее территории - сначала в Праге, затем в Моравско-Силезском и Злинском краях.
Подозреваемые пользовались документами, по меньшей мере, на два лица. Сначала они предъявляли российские паспорта, выданные на имя Александра Петров, 13 июля 1979 года рождения и Руслана Боширова, 18 июля 1979 года рождения. Затем они предъявляли паспорта, выданные гражданину Республики Молдова Николае Попа, 18 июля 1979 года рождения и гражданину Таджикистана на имя Руслана Табарова, 23 октября 1975 года рождения - говорится в сообщении.
Это именно те люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что это агенты российского Главного управления Генштаба (ГРУ), их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Власти Чехии подозревают их в причастности к двум взрывам на складе боеприпасов в стране в октябре и декабре 2014 года. Об этом объявил в субботу премьер-министр Андрей Бабиш.
По его словам, Прага приняла решение выдворить 18 сотрудников российского посольства - утверждается, что они работают на ГРУ или СВР. Им предписано в 48 часов покинуть Чехию. Реакции российской стороны пока нет.
Украина решила выслать дипломата российского посольства в Киеве
МИД Украины выразил России протест Киева на задержание 16 апреля и последовавшее решение о высылке своего консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. В ответ из Киева будет выслан старший дипломат посольства России.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что российские власти грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года. В Киеве считают, что таким образом Россия подтверждает избранный ею курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной.
Тем временем Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания Александра Сосонюка. По версии ФСБ, он интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел. Украинский дипломат подозревается в шпионской деятельности, сообщил «Коммерсантъ».
Врачи: состояние Навального критическое, возможна остановка сердца
Лечащие врачи оппозиционера Алексея Навального, объявившего в колонии голодовку из-за отказа администрации допустить к нему врача, опубликовали в соцсетях результаты его анализов крови, сообщает Би-би-си.
По словам врача Анастасии Васильевой, в крови Навального критическое содержание калия, что грозит тяжелыми последствиями вплоть до остановки сердца.
В соцсетях множатся призывы немедленно оказать медицинскую помощь заключённому Алексею Навальному.
Противники Намахванской ГЭС протестуют перед зданием администрации правительства Грузии
Противники строительства каскада Намахванской ГЭС протестуют перед зданием администрации правительства Грузии, сообщает Общественный вещатель.
По словам гражданских активистов, они выражают солидарность «защитникам ущелья Риони» и призывают власти прислушаться к требованиям общественности. Организаторы митинга планируют провести ночь на площади перед администрацией правительства.
«Я не знаю, разрешит ли нам полиция поставить здесь палатки. Если разрешит - очень хорошо, хотя я в этом сомневаюсь. Если нам не дадут поставить палатки, то останемся здесь без них. Сегодня останемся на ночь 20-30 человек, которые организовали эту акцию. К нам может присоединиться любой желающий. Завтра и послезавтра нас станет больше. Мы мирные протестующие, у которых есть аргументы. Соглашение по Намахванской ГЭС является кабальным и антигосударственным», - заявил один из протестующих Александр Пайкадзе.
- Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
- Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Оппозиция представит свой объединенный штаб на митинге в Тбилиси 19 апреля
Оппозиционные партии Грузии, которые не признают итоги парламентских выборов 2020 года, создают общий штаб. Об этом было объявлено сегодня, 17 апреля, по итогам встречи лидеров оппозиции в офисе Лейбористской партии.
Презентация штаба состоится 19 апреля на акции в тбилисском парке Рике. Как пояснила одна из основательниц «Стратегии Агмашенебели» Тако Чарквиани, это станет «своего рода прелюдией» к масштабному митингу оппозиции, запланированному на 15 мая в Тбилиси. «19 апреля будет не большая акция, а скорее представление штаба, большого общего штаба», - заявила она.
Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили заявил, что в парке Рике оппозиция представит общественности свои планы. При этом он подчеркнул, что на акции 15 мая он рассчитывает увидеть «всю Грузию».
На этой неделе лидеры оппозиции начали встречи с населением в регионах. Политики призывают граждан присоединиться к их протесту, сообщает агентство «Новости-Грузия». Главным требованием митинга 15 мая станет назначение досрочных парламентских выборов. По итогам встреч в офисе «лейбористов» лидеры оппозиции также подтвердили, что это условие является ключевым для прекращения бойкота парламента и разрешения политического кризиса в стране.
Политический кризис в Грузии продолжается уже почти пять месяцев. После выборов в парламент 31 октября 2020 года заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов.
Спецпосланник главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он представил членам правящей партии и оппозиции документ о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменения в сфере правосудия.
«Грузинская мечта» подписала этот план в одностороннем порядке. Оппоненты властей на сделку не готовы. Они настаивают, чтобы в соглашение были включены пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
В Великобритании проходит церемония похорон мужа королевы принца Филиппа
В городе Виндзор неподалеку от Лондона проходит церемония похорон мужа королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского принца Филиппа. Трансляцию в YouTube в прямом эфире ведет канал Би-би-си.
99-летний внук и племянник двух королей Греции скончался 9 апреля. Греческий принц из династии Глюксбургов родился на Корфу, но его детство прошло в изгнании, его отец был приговорен в Афинах к смерти, первые годы жизни он провел во Франции. Он учился в Германии, окончил школу в Шотландии и Королевский военно-морской колледж в Англии.
Начав яркую военную карьеру на британском флоте и приняв участие во Второй мировой войне, он прекратил ее после того, как его супруга принцесса Елизавета стала королевой Великобритании. После этого до самой смерти он исполнял обязанности представителя королевской семьи, приняв участие в более чем 22 тысячах официальных мероприятий.
Гроб с телом покойного герцога до начала церемонии находился в частной часовне королевской семьи в Виндзорском замке. Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа на похоронах присутствуют только 30 гостей вместо запланированных 800.
За гробом на похоронах шли дочь королевы Анна и ее старший сын, наследник престола Чарльз, принц Уэльский. Следом - еще два сына королевы, ее внуки принц Гарри и Уильям, старший внук королевы Питер Филлипс, второй муж дочери королевы и сын ее покойной сестры, перечисляет Би-би-си.
В 17 часов по Москве в Великобритании началась минута молчания, а в часовне - похоронная служба. По ее окончании гроб с телом принца будет похоронен в королевском склепе.
Акция в поддержку актрисы Макашвили прошла у Театра Руставели
Акция в поддержку актрисы Нинуцы Макашвили прошла сегодня, 17 апреля, у здания Тбилисского государственного академического театра имени Шота Руставели.
Ранее на этой неделе Макашвили, обвинила бывшего мужа, актера Театра Руставели Бесо Зангури в домашнем насилии. В интервью телеканалу «Рустави 2» она заявила, что муж систематически избивал ее на протяжении полутора лет их совместной жизни. Макашвили и Зангури развелись 11 лет назад.
Митинг под слоганом «Нет – насилию» был организован профсоюзной организацией «Гильдия». Участники акции держали в руках плакаты с надписями «В театре нет места насилию», «Отмененный спектакль не равнозначен переменам», «Дискриминация – преступление», «Время идет – кадры остаются» и другие.
Главное требование протестующих было обращено к Министерству культуры и спорта, сообщает агентство «Новости-Грузия». Они призывали ведомство отреагировать на заявления ряда общественных деятелей и политиков, которые, по мнению профсоюза, поощряют дискриминацию и насилие. Среди таковых – худрук Театра Руставели Роберт Стуруа, выступивший в поддержку Зангури.
«Заявления, которые поощряют насилие и мешают женщинам рассказывать о своих проблемах, делаться не должны. Вы либо выйдите и извинитесь, либо покиньте должности. Мы призываем министерство культуры как минимум ответить тем, кто попирает права человека», - сказал организатор митинга Гига Бекаури.
Между участниками акции и актерами Театра Руставели, которые решили защитить Роберта Стуруа, произошла небольшая словесная перепалка. «Они пришли с неправильной интерпретацией, будто бы кто-то обвиняет в насилии Роберта Стуруа. В чем его обвиняют, так это в незаконных увольнениях и поощрении дискриминации», - добавил Бекаури.
По решению администрации Театра Руставели, Бесо Зангури был временно отстранен от всех спектаклей. Он не появится на сцене до тех пор, пока МВД Грузии не завершит проверку фактов, изложенных его бывшей супругой.
Иран объявил в розыск подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Нетензе
Иранское государственное телевидение назвало подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Нетензе. По версии властей им оказался работавший на горно-обогатительный комбинате 43-летний гражданин страны Реза Карими. По данным властей, он покинул Иран незадолго до происшествия, его объявили в розыск, передает Иранская служба Радио Свобода.
Инцидент на комбинате, где обогащается иранское ядерное топливо, произошел 11 апреля. Взрыв повредил изолированную от внешнего мира распределительную электросеть ядерного объекта. Власти страны назвали случившееся «актом ядерного терроризма».
Оценки последствий аварии разнятся - руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али-Акбар Салехи заявил, что взрыв не нанес серьезного ущерба и работа завода продолжилось. Источники газеты The New York Times в американской разведке сообщили, что остановка подачи электроэнергии разрушила тысячи центрифуг для обогащения урана, что отбросило иранскую ядерную программу на 9 месяцев назад.
Власти Ирана обвинили в организации атаки Израиль. Источники NYT утверждают, что диверсию на одном из самых охраняемых иранских объектов могла совершить израильская спецслужба «Моссад». Израиль это не комментирует.
В сообщении иранской государственной телерадиокомпании «Голос Исламской республики» заявлено, что Карими объявлен в розыск по линии Интерпола. Он не находится поиском в онлайн-базе ведомства, однако она обновляется с задержкой, отмечает израильская газета «Гаарец».
- Израиль обвиняет Иран в разработке атомного оружия. Иранские власти отрицают это и заявляют об исключительно мирном характере своей ядерной программы. Однако на фоне американских санкций страна объявила о начале обогащения урана до 60 процентов, что значительно выше уровня, необходимого для работы энергетических или научных реакторов.
Госдепартамент США: В Тбилиси неверно воспринимают посылы Вашингтона
В Госдепартаменте США заявили, что в Тбилиси неверно истолковывают послания Вашингтона, в очередной раз призвав власти и оппозицию Грузии к урегулированию политического кризиса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента.
«Грузинский народ заслуживает компромисса, достигнутого как правительством, так и оппозицией. Это единственный способ для продвижения страны. Неверное толкование наших откровенных разговоров в Вашингтоне вызывает разочарование», - сказано в сообщении.
16 апреля грузинская делегация во главе с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе завершила рабочий визит в США. Лидер правящей партии встретился с сенаторами Джин Шахин, Роном Джонсоном и Джеймсом Ришем, заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом, сопредседателями Группы друзей Грузии, конгрессменами Адамом Кинзингером и Джерри Конноли.
Подводя итоги визита, Кобахидзе заявил, что они предоставили партнерам в Вашингтоне подробную информацию о текущих политических процессах в регионе и в Грузии. По его словам, особое внимание было уделено процессу политического диалога. Лидер правящей партии заверил, что мнения и советы американских законодателей будут учтены при принятии дальнейших политических шагов.
Незадолго до визита Кобахидзе, 23 марта в Сенате США состоялись слушания, посвященные политическому кризису в Грузии.
- Сразу после окончания поездки «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном 30 марта.
- Большинство оппозиционных партий подтвердили, что они не намерены подписывать предложенный Брюсселем план в его нынешнем виде. Оппоненты властей настаивают, что соглашение должно предусматривать пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
- О первом из них в партии власти ничего не говорят, что касается второго, «Грузинская мечта» готова начать обсуждения вопроса досрочных парламентских выборов только в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия не сумеет набрать 40% голосов. При этом «план Даниельсона» положение о 40% не учитывает. Правящая команда предлагает оппозиции только формальную договоренность.
Еще три лоукостера впервые откроют рейсы в Грузию в 2021 году
В течение летнего навигационного сезона грузинский авиарынок сможет восстановить 40-45% допандемийного уровня. Таков прогноз «Объединения аэропортов Грузии».
«Мы рассчитываем вернуть 40-45% объема за летний сезон. Это выше, чем в Европе, поскольку наш авиационный рынок в целом быстро растет. Он продемонстрировал гибкость с точки зрения восстановления, и мы уверены, что он продолжит расти и в будущем», - сказал менеджер по развитию бизнеса «Объединения аэропортов Грузии» Вако Чилашвили.
По его словам, даже в условиях пандемии коронавируса новые авиакомпании активно интересуются Грузией. Так, например, со 2 мая выполнять рейсы в Кутаисский международный аэропорт начнет первый казахстанский лоукостер FlyArystan. В июле оперировать в Грузии должна начать немецкая низкобюджетная Eurowings.
Третьей авиакомпанией, которая выйдет на грузинский авиационный рынок в 2021 году, станет украинская Bees Airline - еще один лоукостер. Она планирует выполнять рейсы в Тбилиси и Батуми.
Наряду с новыми перевозчиками, на грузинский рынок возвращаются и те авиакомпании, которые приостановили рейсы в аэропорты страны после начала пандемии. В общей сложности до окончания 2021 года летать в Грузию будет до 30 авиакомпаний.
- В 2019 году аэропорты Грузии обслужили более 5,2 миллиона пассажиров. На фоне пандемии объем показателей их производственной деятельности сократился на 60%, а пассажиропоток - на 82%.
- По информации агентство «Новости-Грузия», с 1 февраля Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение, который действовал в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
За сутки на Северном Кавказе умерли 23 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 348
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 348.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 11 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Северной Осетии - четыре, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Дагестане - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 9 028 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае.
- Краснодарский край + 105 (44 169 за все время пандемии )
- Ставропольский край + 102 (51 955)
- Дагестан + 40 (31 771)
- Кабардино-Балкария + 31 (23 413)
- Карачаево-Черкесия + 14 (19 900)
- Северная Осетия + 13 (16 590)
- Адыгея + 13 (14 288)
- Чечня + 11 (11 854)
- Калмыкия + 10 (20 269)
- Ингушетия + 9 (15 285)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 249 494 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 17 апреля, выявлено 4 693 469 человек с коронавирусом.
Суд в Париже приговорил белоруса к пожизненному заключению за убийство 9 миротворцев
Суд в Париже заочно приговорил к пожизненному заключению белорусского гражданина Юрия Сушкина за убийство 9 французских миротворцев. Белорусский летчик управлял штурмовиком Су-25 правительственных сил Кот-д’Ивуара во время гражданской войны. Он нанес ракетно-бомбовый удар по французской военной базе в ноябре 2004 года.
Судебное разбирательство по делу длилось три недели и закончилось 15 апреля. Заочный приговор вынесен Сушкину и двум офицерам ивуарийских ВВС. Они признаны виновными в нанесении удара по военным в городе Буаке. Тогда погибли 10 человек - девять французских миротворцев и американский сотрудник гуманитарной миссии, 38 человек получили ранения.
Через несколько часов французские ВВС по приказу президента Жака Ширака совершили налет на аэропорт столицы Кот-д’Ивуара Ямусукро и уничтожили всю военную авиацию страны. В нее входили и два купленных у белорусской армии штурмовика, которыми управляли смешанные экипажи из ивуарийских офицеров и русскоязычных наемников.
В ходе судебного рассмотрения показания давали больше 90 свидетелей, в том числе - бывшая министр обороны Франции Мишель Аллио-Мари, бывшие главы МИД и МВД Мишель Барнье и Доминик де Вильпен, бывший начальник службы внешней разведки страны, командующий миротворческой операцией «Единорог» и командир французской базы в Буаке, рассказывает Международное французское радио.
Однако следствию так и не удалось выявить имя второго русскоязычного пилота, выяснить, кто приказал нанести удар по базе, и почему французские военные отпустили без предъявления обвинений группу из восьмерых белорусов, в том числе Сушкина, которых задержали через несколько дней после инцидента. Где он находится сейчас - следствию и суду в Париже оказалось неизвестно.
По версии французской стороны, авиаудар был спровоцирован националистическим окружением президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо, чтобы вынудить французов покинуть свою бывшую колонию. В ходе конфликта власти республики обвиняли Париж в военном вторжении и требовали вывода миротворцев.
Сам политик, ставший первым в истории главой государства, представшим перед Международным уголовным судом за преступления против человечества, вину правительства за инцидент отрицает. В показаниях следствию он заявил, что удар был спровоцирован Парижем, чтобы отстранить его от власти.
Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Григол Гегелия отправятся в Брюссель
По информации одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, он, Мамука Хазарадзе и Григол Гегелия были приглашены на следующей неделе в Брюссель, где встретятся с депутатами Европарламента, сообщает Общественный вещатель Грузии. По словам Джапаридзе, они еще раз обсудят ситуацию в Грузии и пути выхода из кризиса.
«Целью и предметом наших переговоров в Брюсселе является еще раз обсудить с нашими друзьями пути выхода из кризиса. Объяснить, почему мы не подписываем ту формулировку, которая сейчас приемлема для «Грузинской мечты», почему мы хотим достигнуть соглашения по реальному механизму досрочных выборов, почему мы хотим закончить тему политзаключенных. Не сомневаюсь, что по этим темам будет полная гармония, потому что мы и наши друзья хотим видеть одну и ту же Грузию. Мы хотим точно такую Грузию, как и наши настоящие друзья и стратегические партнеры», - сказал Бадри Джапаридзе.
В пятницу председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил, что «Грузинская мечта»подписывает так называемый План Даниельсона, который ставит целью завершение политического кризиса в Грузии. Представители оппозиции, участвующие в переговорах, отказываются подписывать данный план до освобождения Ники Мелия и Георгия Руруа, а также без условия о проведении в стране досрочных парламентских выборов.
НАСА выбрало посадочный модуль SpaceX для возвращения человека на Луну
Американское космическое агентство заключило контракт с корпорацией SpaceX Илона Маска о разработке космического аппарата для доставки астронавтов на Луну. О заказе стоимостью 2,89 миллиарда долларов сообщается на сайте НАСА.
SpaceX должна разработать спускаемый лунный модуль, который будет доставлен на орбиту спутника сверхтяжелым ракета-носителем SLS вместе с разрабатываемым Lockheed Martin и Airbus космическим кораблем «Орион».
Предполагается, что на орбиту будут доставлены четверо астронавтов. Двое из них спустятся на поверхность Луны на спускаемом аппарате SpaceX и проведут там неделю. После этого они вернутся на борт «Ориона», который вернет их на Землю.
В случае успеха миссии это будет седьмая высадка человека на спутник Земли, и первая - с 1972 года. В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства.
Из-за проблем с бюджетом НАСА впервые откажется от практики дублирования разработки всех систем как минимум двумя конкурирующими корпорациями. Выбрав SpaceX, агентство не будет финансировать разработку лунного модуля корпорации Blue Origin, которая принадлежит самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу.
Бюджетные проблемы финансирование уже привели к вероятной отсрочке сроков реализации программы. Ранее предполагалось, что высадка человека на Луну состоится в 2024 году. Не позднее 2030 года человека на спутник планирует отправить Китай.
Россия раньше заявляла о готовности к высадке первых космонавтов на спутнике так же к 2030 году. После этого сроки сдвинулись на неопределенное время, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страна не планирует участвовать в лунной гонке, так как в ней «нет призового фонда».
- Американская программа по возвращению человечества на Луну была свернута при президенте Бараке Обаме. Ее перезапустили по распоряжению президента Трампа в 2019 году. Космические энтузиасты опасались, что она вновь будет ограничена при президенте Байдене, однако он в апреле призвал Конгресс увеличить финансирование НАСА.
- После закрытия программы «Спейс шаттл» в 2011 году США 9 лет не имели возможности доставлять человека в космос. С мая 2020 года на МКС были отправлены две миссии на космическом корабле «Крю Дрэгон» SpaceX, следующий старт запланирован на 22 апреля. Кроме того, доставку астронавтов на МКС должен будет осуществлять перспективный космический корабль «Старлайнер», разработку которого ведет корпорация Boeing.
ФСБ задержала украинского консула в Санкт-Петербурге
Федеральная служба безопасности в пятницу, 17 апреля, задержала в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Его обвинили в деятельности, несовместимой со статусом дипломата - получении закрытой информации.
По утверждению пресс-службы ведомства, Сосонюк задержан с поличным на встрече с гражданином России при получении информации, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Заявлено, что к украинцу будут применены «меры в соответствии с нормами международного прав» - обычно это означает высылку из страны. Судьба встречавшегося с дипломатом россиянина не раскрывается.
В пресс-службе ФСБ заявили, что действия задержанного консула носили «явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на востоке Украины, где к территориям, контролируемым сепаратистами и аннексированному Крыму стянуты значительные группировки украинских и российских войск.
Какую информацию, по версии контрразведки, получал консул - не уточняется. Российские базы данных правоохранительных органов регулярно оказываются на открытом доступе. В стране существует масштабный черный рынок по покупке такой информации – например, о покупке билетов гражданами, их телефонным звонкам и движению средств по счетам.
14 декабря расследовательская группа Bellingcat опубликовала расследование о предполагаемых отравителях оппозиционного политика Алексея Навального. В тексте подробно рассказывалось о перемещении по стране нескольких офицеров ФСБ, предположительно, участвовавших в покушении, данные об их звонках и о геолокации их телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на черном рынке.
После этого правоохранительные органы стали массово задерживать и арестовывать людей, предлагающих доступ к базам. Расценки на черном рынке выросли, утверждается в расследованиях The Bell и «Медиазоны».
Полиция сняла часть ограждений, установленных на дороге в Намахвани
Противники строительства Намахванской ГЭС с утра собрались в селе Гумати.
Как сообщает журналист Общественного вещателя Грузии, хотя МВД демонтировало часть оградительной конструкции, дорога остается перекрытой металлическими ограждениями, а проезд в село Намахвани по-прежнему запрещен.
В свою очередь противники ГЭС также перекрыли дорогу личными автомобилями.
По словам активистов, после встречи с представителями власти они ждут решения правительства. Противники строительства Намахванской ГЭС заявляют, что диалог будет продолжен после выполнения их требований.
- Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
- Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Коронавирус в Грузии: 1 219 случаев заражения за сутки, 9 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 219 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 3,58%, за последние две недели – 2,91%, а за последнюю неделю – 3,26%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 294 540.
Почти 56% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 676. В Аджарии выявлено 126 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 123, в Имерети – 61, в Шида Картли – 55, в Квемо Картли – 51, в Гурии – 46, в Кахетии – 39, в Мцхета-Мтианети – 29, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9, в Самцхе-Джавахети – 4.
От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 925.
Выздоровел 301 человек, их общее число выросло до 280 132.
На данный момент в Грузии 10 457 активных случаев коронавируса. Из них 2 848 пациентов (более 27%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 471 инфицированный, в Аджарии – 398, в Имерети – 369. Состояние 494 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 89 человек.
7 182 гражданина (почти 69% активных случаев) лечатся на дому, а 427 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 335 граждан, в самоизоляции остаются более 16 тысяч человек.
«Грузинская мечта» подписала план по разрешению политического кризиса
Правящая партия «Грузинская мечта» в одностороннем порядке подписала план по разрешению политического кризиса, предложенный властям и оппозиции представителем главы Евросовета Кристианом Даниельсоном.
Документ с подписями председателя ГМ Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Арчила Талаквадзе обнародовал секретарь партии по связям с общественностью, депутат Шалва Папуашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Накануне большая часть парламентской оппозиции подтвердила, что они не намерены подписывать предложенный Брюсселем план в его нынешнем виде.
Оппоненты властей настаивают, что соглашение предусматривало пункты, связанные с освобождением политических заключенных и проведением досрочных парламентских выборов.
О первом из них в партии власти ничего не говорят, что касается второго, то «Грузинская мечта» готова начать обсуждения вопроса досрочных парламентских выборов только в том случае, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти партия не сумеет набрать 40% голосов. При этом «план Даниельсона» положение о 40% не учитывает. Правящая команда предлагает оппозиции только формальную договоренность.
- 31 марта в Тбилиси Кристиан Даниельсон представил членам правящей партии и оппозиции документ («Будущий путь Грузии») о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменений в сфере правосудия. Обе стороны отказались подписывать этот план, возложив ответственность друг на друга.
В Абхазии за сутки подтверждено 37 случаев инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 238 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 37 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 44 человека, 37 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 8, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 882 человека. Зарегистрировано 218 летальных случаев. Выздоровели 13 338 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коммунистический лидер Кубы Рауль Кастро ушел в отставку
Рауль Кастро ушел на пенсию с поста первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Кубы, сообщила газета кубинских коммунистов Granma. Он руководил страной последние 12 лет. С его уходом на Кубе завершается эпоха правления братьев Кастро, длившаяся более 60 лет. Раулю Кастро в июне исполнится 90 лет.
Теперь ключевой пост руководителя Коммунистической партии Кубы займет кубинский президент Мигель Диас-Канель. Западная пресса обращает внимание на продолжающийся на Кубе экономический кризис, рост протестных настроений и отсутствие реальных перспектив изменения политического курса Кубы.
Рауль Кастро в начале 2000-х годов сменил своего старшего брата Фиделя на посту руководителя кубинской коммунистической партии и многолетнего правителя Кубы. Фидель Кастро впервые назвал Рауля своим преемником в октябре 1997 года.
По словам Фиделя Кастро, сказанным более 20 лет назад, «Рауль - это человек, способный заменить любого из нас, и особенно меня», то есть самого Фиделя.
С деятельностью Рауля Кастро связано вхождение Кубы в мировой рынок. Пакет экономических законов 1992-1996 годов стал основой децентрализации экономики. В стране появились сельскохозяйственные и промышленные парки, частные и государственные рынки.
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