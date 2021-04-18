Аэропорт Кутаиси принял первый пассажирский рейс после начала пандемии

Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели принял первый регулярный пассажирский рейс с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Поздно ночью в аэропорту приземлился самолет авиакомпания WizzAir, прилетевший из Вильнюса. Его встречали водным салютом.

Аэропорт Кутаиси перестал принимать регулярные рейсы с 21 марта 2020 года после того, как из-за пандемии власти ввели запрет на полеты по всем направлениям. Зимой там возобновились активные ремонтные работы – к вводу в эксплуатацию готовили новый пассажирский терминал.

Новый терминал в четыре раза больше существующего, у него семь выходов на посадку (гейтов). Теперь аэропорт за час может принимать 1,2 тысячи пассажиров. Концепт-дизайн терминала принадлежит голландской архитектурной компании UN STUDIO, а также архитектору-проектировщику Мариам Каркарашвили.

По информации агентства «Новости-Грузия», до пандемии Кутаисский аэропорт был вторым в Европе по росту пассажиропотока. Оттуда осуществлялись рейсы преимущественно лоукостовых авиакомпании, а у WizzAir там была своя база.

На данном этапе WizzAir планирует выполнять из Кутаиси регулярные рейсы в Вильнюс, Варшаву, Ригу и Дортмунд. Ожидается, что с июня будут постепенно возобновлены полеты еще в 13 пунктов назначения в Европе.