Великобритания направит военные корабли в Черное море

Великобритания намерена в мае направить в Черное море два корабля своего военно-морского флота - для демонстрации солидарности с Украиной и союзниками по НАТО. Об этом сообщает издание Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Как ожидается, через пролив Босфор в Черное море пройдут вооруженный ракетами эсминец типа 45 (тип «Даринг»), а также фрегат типа 23 (тип «Дюк»). Для их поддержки в Средиземном море останется авианосец «Квин Элизабет».

Представитель минобороны Великобритании не стал комментировать сообщение, отметив при этом, что Лондон и его союзники безоговорочно поддерживают «суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее сообщалось о возможной отправке в Черное море уже в середине апреля двух эсминцев ВМФ США. Однако, как пишет Sunday Times, президент Джо Байден отменил распоряжение об этом с целью избежать дополнительной напряженности в отношениях с Россией. Турецкие СМИ сообщали, что США отозвали соответствующую заявку на проход кораблей через Босфор. Официально американская сторона не комментировала ни планы отправить корабли в Черное море, ни отказ от них.

В Черном море сейчас - на фоне обострения отношений России и Украины - находится крупная группировка ВМФ России, включающая в себя, помимо кораблей Черноморского флота, также соединение кораблей Каспийской флотилии и корабли Северного флота. Утверждается, что они проводят учения. Под предлогом учений Россия до октября наложила запрет на прохождение через Керченский пролив иностранных военных кораблей, включая украинские. Киев считает это решение незаконным.