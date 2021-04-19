Правозащитники подали иск в суд ФРГ на окружение Кадырова

Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) и "Российская ЛГБТ-сеть" подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении пяти представителей ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Истцы обвиняют власти и военных Чечни в преследовании, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и подстрекательству к убийству как минимум 150 человек в связи с их сексуальной ориентацией. Об этом сообщила британская газета The Guardian, которая ознакомилась с 97-страничным документом.

По данным издания, в заявлении, поданном в прокуратуру ФРГ в феврале, фигурируют заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов и глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев, уже находящиеся под санкциями в ЕС за систематические преследования представителей ЛГБТ-сообщества , а также председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

Правозащитники уже подавали иск в Международный уголовный суд (МУС) в связи с преследованием геев в Чечне, однако в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС. При этом законодательство ФРГ позволяет привлекать к ответственности за преступления против человечности вне зависимости от того, где они были совершены, на основе принципа универсальной юрисдикции.

О массовых задержаниях и убийствах представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне стало известно в 2017 году после публикации расследования "Новой газеты". Утверждается, что более 150 человек были вывезены правозащитниками из региона, большая их часть покинула Россию. Однако доследственная проверка Следственного комитета результатов не дала: уголовное дело так и не возбудили. Власти Чечни отрицают репрессии, заявляя, что в республике "геев нет".