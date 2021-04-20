Чехия попросила союзников по ЕС и НАТО проявить солидарность

Чехия обратилась к партнерам по Европейскому союзу и НАТО с призывом проявить с ней солидарность и поддержать в связи с дипломатическими распрями между Прагой и Москвой. Чешские власти заявили, что агенты российской военной разведки осуществили в 2014 году подрыв армейского склада с боеприпасами и увидели а этой диверсии аналогию с покушением на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Солсбери. Тогда западные страны солидарно отреагировали на действия агентов ГРУ. Из нескольких западных стран были высланы российские дипломаты. Теперь в Чехии надеются на подобную реакцию и в других европейских столицах.

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек выступил во вторник, 20 апреля, с призывом к солидарности. Днем ранее 18 российских дипломатов, названных чешскими властями «оперативниками российских спецслужб», покинули Чехию. Подобным же образом из России выдворены 20 дипломатов посольства Чехии в Москве.

Гамачек сообщил журналистам, что вызвал в Министерство иностранных дел посла России Александра Змеевского, чтобы выразить ему протест по поводу «непропорциональной» реакции Москвы на действия правительства Чехии.

«Вполне логично, что Чехия предпримет дальнейшие шаги, и посол России должен быть первым, кто узнает об этом», – сказал министр журналистам.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, «неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами».

Нынешний дипломатический конфликт стал самым крупным с 1989 года, когда в Европе один за другим рухнули просоветские коммунистические режимы. Теперь небольшое европейское государство, член НАТО с 1999 года, оказалась в эпицентре растущей напряженности между Москвой и Западом.



Правительство Чехии уже решило отстранить российскую госкорпорацию «Росатом» от участия в многомиллиардном тендере на строительство пятого энергоблока АЭС «Дукованы» и отказалось от дальнейшего рассмотрения вопроса о закупке российской вакцины «Спутник-V».