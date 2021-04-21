В Чехии полиция провела рейды против участников военизированной организации, подозреваемых в поездках на боевые действия на востоке Украины. Предполагается, что они могли участвовать в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов и координироваться российской военной разведкой. В задержаниях приняли участие сотни сотрудников полиции.

Об обысках и задержаниях сообщили портал Aktuálně.cz и Чешское радио. По данным редакций, задержаны не менее пяти человек. Полиция подозревает задержанных в поддержке боевых действиях на стороне непризнанных сепаратистских республик Донбасса. Однако объявления задержанным ещё не предъявлены.

По данным "Чешского радио", расследование сосредоточено на парамилицейской организации, которая уже упоминалась в отчёте МВД об экстремизме в Чехии. Полиция установила, что один из членов формирования выезжал в Донбасс для вооружённого участия в боевых действиях на стороне сепаратистов. После его возращения с Украины организация стала собирать деньги, чтобы другие её члены так же могли поехать к сепаратистам.

В своих публичных отчётах за 2018 и 2019 год чешская контрразведка предупреждала, что антизападные настроения, популярные среди участников чешских военизированных формирований, делают их удобной целью для российской пропаганды и связанных с ней теорий заговора. В прошлом нескольких жителей Чехии уже судили за войну на стороне сепаратистов. "Ополченцы давно выражают поддержку России, особенно в контексте споров с Украиной", — отмечается в докладе МВД.

Из-за этого в прошлом году чешский парламент по предложению МВД запретил военизированным организациям ставить своими задачами политические и идеологические цели. По данным источников "Чешского радио", чешские спецслужбы подозревают, что участники таких организаций могли вербоваться сотрудниками ГРУ, работавшими под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Праге.

Задержания сторонников сепаратистов прошли на фоне масштабной высылки из Чехии российских дипломатов. Чешские власти утверждают, что объявленные персона нон грата россияне — сотрудники военной разведки ГРУ и Службы внешней разведки, работавшие под прикрытием дипломатических паспортов. Москва это отрицает.