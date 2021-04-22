Новости
ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в госизмене
В Севастополе задержан гражданин России, подозреваемый в передаче украинской разведке секретных сведений о Черноморском флоте, сообщили в центре общественных связей ФСБ. В спецслужбе заявили, что информация, которую подозреваемый целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины, составляет государственную тайну.
Утечка этих сведений "могла нанести ущерб обороноспособности государства", добавили в ФСБ. Имя задержанного не называется. По факту возбуждено уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет). Материалы дела засекречены. Подозреваемый уже арестован на два месяца.
В 2020 году в России за госизмену и шпионаж были осуждены семь человек. Всем осужденным назначили реальные уголовные сроки.
- В предыдущий раз о задержании в Крыму россиянина, работающего на украинскую разведку, ФСБ сообщала 16 марта. Тогда в спецслужбе заявили, что задержанный вел фото- и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. При задержании в его машине обнаружили взрывное устройство.
- В конце марта в Севастополе суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима гражданку России 1955 года рождения, которую признали виновной в госизмене. Обвинение заявляло, что пенсионерка собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота, о ключах к таблицам радиопозывных, таблицах дежурного радиста и таблицах телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время.
Другие новости дня
В Грузии двое задержаны по обвинению в издевательствах над солдатами
Двое сотрудников Департамента охраны объектов МВД Грузии задержаны по обвинению в превышении служебных полномочий с применением насилия и с оскорблением личного достоинства военнослужащих, проходящих обязательную военную службу.
Об этом накануне сообщило Следственное управление Государственной инспекции, сегодня же арестованным должны быть предъявлены официальные обвинения прокуратурой Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», в деле фигурируют несколько эпизодов предполагаемых преступлений, которые произошли на учебной военной базе Яглуджа с января по июль 2020 года.
По данным следствия, начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Управления охраны объектов МВД Д.Д. и Г.Д. превышали свои служебные полномочия и применяли к солдатам запрещенные методы наказания, которые ущемляли их личное достоинство и причиняли физическую боль. Все это происходило в присутствии других военнослужащих.
Один из задержанных – начальник смены Д.Д. на базе «Ялгуджа» заставлял солдат чистить помещение казармы в унизительной форме. Он также проходит по эпизоду избиения военнослужащего.
- 14 марта 2020 года Д.Д. заставил солдата в течение от одного до двух часов в полном боевом снаряжении, в бронежилете и каске, весом до 10 килограм, стоя на коленях, зубной и обувной щеткой чистить пол туалета в казарме.
- 25 мая 2020 года Д.Д. проделал то же самое с другим солдатом-срочником, заставив его в течение 10-11 часов убирать классную комнату, чистить пол и двери туалета, унитазы и раковины для умывания.
- 3 июля 2020 года Д.Д. нанес физическое оскобление солдату, который стоял в строю возле казармы, в частности, ударил его рукой по шее, а также стукнул головой в лоб.
Другой задержанный – Г.Б., проходит по трем эпизодам дела и обвиняется по статье 333 УК Грузии.
- 28 января 2020 года Г.Б. заставил одного из солдат-срочников в течение от 30 минут до часа зубной щеткой и на коленях чистить пол и раковины в умывальной комнате туалета.
- 24 мая 2020 года тот же начальник смены заставил двух солдат-срочников в течение от двух до четырех часов в бронежилете и касках обувными щетками на коленях чистить классную комнату в казарме, команату для умывания и дверь туалета.
- Кроме того, 17 июня 2020 года Г.Б. заставил солдата-срочника в течение полутора часов обувной щеткой, стоя на коленях, чистить классную комнату, комнату для умывания и дверь туалета.
Вышеперечисленные обстоятельства подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, заключениями проверки мобильных телефонов обвиняемых, фото-доказательствами и запрошенными у МВД документами. Совершенные преступления наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
В Конгрессе США принята резолюция в поддержку народа Беларуси
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию "В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений и в осуждение фальсификации результатов выборов и последовавшего за этим жестокого подавления мирных протестов нелегитимным режимом Лукашенко".
Как сообщает "Голос Америки", резолюцию поддержало подавляющее большинство членов Конгресса от обеих партий – 355 человек. Против принятия резолюции проголосовали 69 конгрессменов, пять законодателей отсутствовали во время голосования.
В тексте резолюции приводятся свидетельства репрессий против граждан Беларуси, выражавших несогласие с режимом Александра Лукашенко, в том числе – против журналистов, которых неоднократно задерживали во время протестов. Нескольких представителей независимой прессы приговорили к реальным тюремным срокам, или же они находятся в СИЗО.
Среди упомянутых в документе – популярный блогер, медиаконсультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик. В среду исполнилось 300 дней, как он находится в СИЗО по обвинению в участии в организации массовых беспорядков. Суда над ним ещё не было. Шесть недель он держал голодовку протеста.
- Президент Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай в среду вновь призвал немедленно освободить его из-под стражи. Он также осудил "кампанию репрессий" режима Лукашенко по отношению к независимой прессе, в том числе к РСЕ/РС, журналисты которой были лишены официальной аккредитации.
В резолюции Палаты представителей подчёркивается, что США не признают результатов президентских выборов, прошедших в Беларуси 9 августа, так как они не были "ни свободными, ни честными", и признают оппозиционный Координационный совет в качестве легитимного органа для участия в диалоге о мирном переходе власти. В тексте есть также призыв координировать санкционную политику по отношению к Минску с участием стран ЕС и других союзников.
Резолюция носит рекомендательный характер. Администрация США также не признала итоги выборов президента Беларуси. В понедельник Госдепартамент объявил о санкциях против ряда белорусских госкомпаний.
Александр Лукашенко недавно обвинил власти США в подготовке покушения на него. Он утверждает, что его политические оппоненты при поддержке американских спецслужб готовили против него заговор. Эти утверждения в среду в послании к Федеральному собранию поддержал президент России Владимир Путин. 22 апреля Лукашенко и Путин встретятся в Москве.
Жена главы Якутии хочет зарабатывать на добыче алмазов
Людмила Николаева, жена главы республики Якутия Айсена Николаева, планирует зарабатывать на добыче якутских алмазов. С начала 2020 года она владеет 40% "Арктической горной компании" (АГК), которой принадлежит лицензия на разработку месторождений, запасы которых оцениваются почти в миллиард долларов. Об этом сообщили "Открытые медиа".
Источник рассказал изданию, что фактически Людмила Николаева начала инвестировать в компанию с 2016 года, когда у АГК появились лицензии на геологоразведочные работы на месторождениях в якутской Арктике. В это время ее муж был мэром Якутска.
Николаева уже пять лет значится миноритарием инвестиционной компании "Поларктик капитал" (входит в группу Polarctic Capital), созданной для привлечения средств в развитие "Арктической горной компании". Как рассказал совладелец АГК Андрей Новиков, "Поларктик капитал" инвестировал в геологоразведку на месторождениях компании 70 миллионов рублей.
- "Арктическая горная компания" основана в 2015 году. Она продает алмазы под брендом "Алмазы Арктики" или "Алмар". Запасы месторождений АГК оцениваются почти в миллиард долларов, она может войти в топ-20 крупнейших алмазодобывающих компаний в мире.
- Людмила Николаева с 2005 года работала в "Алмазэргиэнбанке" – уполномоченном агенте регионального правительства по обслуживанию инвестиций в добывающие отрасли. В 2014 году она была назначена председателем правления банка. После того, как Айсен Николаев в 2018 году был избран главой республики, его жена ушла со своего поста, оставшись советником нового председателя правления.
- Доля в алмазодобывающей компании — в перспективе самый доходный бизнес Людмилы Николаевой, но далеко не первый в её практике. С 2004 года ей принадлежали оптовая компания "Якутснаб", "Табагинская лесопильная компания", продавец фармпродукции "Передовые медицинские технологии", а также коммерческая недвижимость, cообщают "Открытые медиа" . Часть этих активов ликвидирована, а доли в компаниях владельцах недвижимости жена главы Якутии передала в феврале 2021 года своей старшей дочери Анне Николаевой. Выручка этих объектов в 2019 году превысила 70 миллионов рублей. В том же году , согласно декларации о доходах, Людмила Николаева заработала более 21 миллиона рублей.
Посол США в России вылетел в Соединённые Штаты для консультаций
Посол США в России Джон Салливан утром в четверг, 22 апреля, вылетел в Соединённые Штаты для консультаций. Об этом сообщает "Интерфакс". По всей вероятности, дипломат полетел рейсом через Лондон, так как прямых рейсов в США в этот день из Москвы нет.
Вчера Россия объявила 10 сотрудников американского посольства в Москве персонами нон грата. Они должны покинуть страну до конца дня 21 мая. Это стало ответной мерой на высылку из Соединённых Штатов десяти российских дипломатов.
15 апреля Вашингтон ввёл против Москвы санкции в ответ на хакерские атаки, вмешательство в выборы и другие недружественные действия, в которых американские власти обвиняют Россию. Москва назвала санкции необоснованными и рекомендовала послу США отправиться домой для консультаций. Источники издания Axios сообщали, что Салливан не намерен покидать Россию.
20 апреля американское посольство сообщило, что глава дипмиссии всё же уедет в Вашингтон и вернётся в Россию в ближайшие недели. По словам Салливана, в Соединённых Штатах он навестит свою семью и встретится с администрацией президента Джо Байдена, чтобы обсудить текущие российско-американские отношения.
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев
После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Отмечается, что это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля.
Накануне состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.
Отмечается, что Боднар подробно рассказал о растущем обострения ситуации безопасности на востоке нашей страны, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию РФ соблюдать режим прекращения огня, рассказал об активном стягивании войск к российско-украинской границе и в аннексированном Крыму.
В свою очередь Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Грузия отозвала своего посла из Киева почти год назад – в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.
Бжания в Москве вновь обсудил вопрос возобновления авиасообщения
В Росавиации накануне состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. По информации пресс-службы абхазского лидера, на встрече обсудили вопрос возобновления авиасообщения в Абхазию.
«Подробно остановились на вопросе организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэопорта. В настоящее время создана Рабочая группа российско-абхазских специалистов, которая сформировала дорожную карту. Ведется работа по подготовке объекта к началу проектно-изыскательских работ. Осуществляется экспертная оценка необходимого оборудования для организации операционной деятельности аэропорта. Приступили к подготовке необходимого пакета документов в области воздушного законодательства Республики Абхазия. Обсуждается вопрос подготовки авиационных специалистов.
По итогам встречи Стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации», – говорится в сообщении.
Перспективы восстановления сухумского аэропорта Бжания уже не раз обсуждал с представителями российских властей. В ноябре прошлого года делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
В рамках визита в Москву Бжания также провел переговоры с генеральным директором «Росгосстраха» Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым. По информации пресс-службы, «обсуждались предложения «Росгосстраха» о сотрудничестве с абхазской стороной».
Кроме того, Бжания встретился в Москве с экс-президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуардом Кокойты.
«Очередная встреча с моим братом, президентом Абхазской Республики, Асланом Бжания», – написал Кокойты в своем Instagram-аккаунте.
Ранее российский журналист, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов в своем Telegram-канале написал, что Бжания встретился в Москве с грузинскими бизнесменами. В Сухуми эту информацию пока не прокомментировали.
«Помимо встреч с российскими чиновниками, руководитель Абхазии побывал на мероприятии с участием авторитетных грузинских бизнесменов. Источники проекта @wargonzo из окружения Бжания сообщили, что встреча прошла в теплой дружеской обстановке в одном из элитных московских ресторанов», – говорилось в сообщении Telegram-канала WarGonzo.
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило 300 тысяч
В Грузии число подтвержденных случаев коронавируса превысило 300 тысяч. В правительстве сообщили, что за сутки в стране выявили 1226 новых случаев (днем ранее – 1310), выздоровели 688.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 300 264, выздоровевших – 283 557.
Накануне провели 27 995 тестов: PCR-тестов – 14 539, экспресс‐тестов на антиген – 13 456.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 10 пациентов, число жертв достигло 3981.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,38%, за последние 14 дней составляет 3,55%, за неделю – 4,37%.
Вакцинированы от коронавируса 33 337 человек, за сутки – 1426.
Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружбе с Россией
Сенат (верхняя палата парламента Чехии) назвал взрывы во Врбетице в 2014 году, к которым, по данным чешских властей, причастны российские спецслужбы, актом государственного терроризма против одного государства-члена ЕС, а значит, и против всего ЕС.
За соответствующую резолюцию проголосовали 67 из 72 присутствовавших на заседании членов Сената, сообщает Чешское информационное агентство.
Сенаторы призвали правительство Чехии расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить до одного число сотрудников российского посольства в Праге
Кроме того, члены Сената призвали обсудить случившееся во Врбетице на уровне Совета безопасности ООН и руководящих органов НАТО и ЕС, потребовать компенсации от России.
Ранее к аналогичным мерам чешское правительство призвала нижняя палата парламента Чехии.
Вчера же Чехия потребовала от России пересмотреть её решение выслать из страны 20 сотрудников своего посольства. В противном случае, как заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек, численность российского посольства в Праге будет сокращена многократно — до пяти человек.
Представитель МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявили, что с Россией не следует говорить "в стилистике требований".
- Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждают чешские власти, имели отношение к российским спецслужбам, которые обвиняют в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, "неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами".
Бадри Джапаридзе: «Грузии могут предоставить статус промежуточного члена ЕС»
Генеральный секретарь партии «Лело» Бадри Джапаридзе, находящийся с визитом в Брюсселе, заявил, что Грузии могут предоставить статус промежуточного члена ЕС.
По его словам, с этим статусом у Грузии будут новые возможности, что поможет выйти из экономического кризиса, – передаёт агентство «Интерпрессньюс».
«Сегодня в Брюсселе была озвучена новая инициатива о введении дорожной карты для членства в ЕС (по аналогии с дорожной карта для членства в НАТО), и это будет огромный шаг вперед, который подразумевает статус для промежуточного членства в ЕС, который может быть предоставлен Грузии. С этим статусом у Грузии будут новые возможности и это совершенно новый этап для страны, который поможет нам выйти из крупнейшего экономического кризиса и действительно создаст процветание гражданам Грузии. Сейчас очень важно, чтобы мы показали нашим верным друзьям, что у них в лице оппозиции есть надежная и верная опора и надежный партнер, чтобы мы могли реализовать очень интересные идеи, и будем двигаться по пути европейской интеграции намного быстрее, чем мы представляли», – заявил Джапаридзе.
Ранее действующий премьер Ираклий Гарибашвили, экс-премьеры Георгий Гахария и Бидзина Иванишвили, а также представители правящей партии «Грузинская мечта» не раз заявляли, что Грузия готовится подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.
WSJ: Байден может признать геноцид армян в Османской империи
Президент США Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
По ее информации, соответствующее заявление глава Белого дома может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида.
Газета подчеркивает, что возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары. По данным WSJ, представитель посольства Турции в Вашингтоне пока не прокомментировал сведения ее источников.
Предшественник Байдена республиканец Дональд Трамп избегал упоминания слова «геноцид» в своих заявлениях, касавшихся событий 1915 года. Барак Обама (2009-2017), в администрации которого Байден занимал должность вице-президента, также избегал этого определения. В 2019 году Сенат и Палата представителей Конгресса США впервые приняли резолюции, в которых охарактеризовали трагедию 1915 года в Османской империи как геноцид армян. Это вызвало резкое недовольство Анкары, – напоминает ТАСС.
Спонсируемый «Газпромом» немецкий клуб вылетел из Бундеслиги
Болельщики немецкой футбольной команды "Шальке 04" напали на игроков после вылета клуба из Бундеслиги, в результате чего футболистам пришлось спасаться бегством. Об этом сообщается на сайте команды. Атака произошла у домашнего стадиона, куда подъехал автобус, чтобы забрать спортсменов. Клуб выпустил официальное сообщение, в котором осудил поведение фанатов и заявил о "физических угрозах" с их стороны.
С 2006 года главным спонсором "Шальке" является "Газпром". Установить контакты сторонам помог бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в 2006 году. Это произошло сразу после того, как он перешёл на работу в Nord Stream – дочернюю структуру российского монополиста. Ежегодно команда получает от "Газпрома" 20 миллионов долларов.
С 2011 года в наблюдательном совете клуба заседает представитель "Газпрома". До 2019 года эту позицию занимал пресс-секретарь главы газового монополиста Сергей Куприянов, а затем его сменил Маттиас Варниг – гражданин Германии, который входит в руководящие органы ВТБ, "Роснефти", "Транснефти" и структур "Газпрома", а также оператора "Северного потока – 2".
Варниг работал во внешней разведке министерства госбезопасности ГДР. Пресса называет его "другом" Владимира Путина. По данным WSJ, он познакомился с будущим российским президентом в 1989 году, когда оба являлись сотрудниками спецслужб.
"Газпром" неоднократно использовал "Шальке" для продвижения собственных проектов: на футболках спортсменов этого клуба появлялась реклама "Северного потока", а потом и "Северного потока – 2".
Теперь сотрудничество "Шальке" с "Газпромом" оказалось под вопросом. Во-первых, клуб вылетел из Бундеслиги и перестал выглядеть удачной платформой для рекламных кампаний. Во-вторых, сменилось руководство команды. Ее прежний глава Клеменс Теннис, имевший хорошие отношения с российской стороной, был обвинён в расистских высказываниях, а также нарушении санитарных и трудовых норм на принадлежащем ему мясном производстве.
Один из источников в "Шальке" рассказал газете Handelsblatt, что многолетняя сделка с российским монополистом "очень тормозит" развитие клуба. В качестве причины названа плохая репутация "Газпрома" как инструмента политического влияния Москвы.
Нынешний контракт российского газового гиганта с "Шальке" заканчивается в 2022 году. Предвестником смены приоритетов стало появление у клуба нового спонсора – строительной компании Harfid, контракт с которой будет ежегодно приносить немецкой команде по 5,5 миллионов евро.
США не воспринимают на свой счёт слова Путина о Шерхане и Табаки
США не воспринимают на свой счёт "что-либо сказанное" президентом России Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Нас не так легко обидеть, у нас толстая кожа", – сказала она.
Так она отреагировала на высказывание президента России, сравнившего в послании Федеральному собранию западные страны с киплинговским персонажем тигром Шерханом, вокруг которого, по выражению Путина, крутятся всякие мелкие шакалы Табаки и "повывают, пытаясь задобрить своего суверена".
Комментируя агрессивную риторику в выступлении Владимира Путина перед Федеральным собранием, который предупредил страны Запада об "ассиметричном, быстром и жестком" ответе России на возможную угрозу её интересам, Псаки подчеркнула, что в Белом доме, прежде всего, хотят установить "стабильные и предсказуемые" отношений с Кремлем, а вводя санкции, США стремились направить российскому руководству ясный сигнал о том, что действия Москвы не останутся без последствий.
По её словам, президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил обсудить вопросы, по которым, по мнению Вашингтона, есть возможность для совместной работы. Например, нераспространение ядерного оружия, продление договора СНВ-3, ядерное соглашение с Ираном, а также те вопросы, по которым США и Россия не согласны, сказала Псаки.
Она добавила, что приглашение к участию в саммите остается в силе, и переговоры по поводу организации такой встречи идут на высшем уровне.
- 15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении России в ответ на предполагаемые российские кибератаки, вмешательство Москвы в американские выборы и аннексию Крыма.
- Под них попали более 30 физических лиц и компаний. Санкции также предусматривают запрет на операции с российским госдолгом на первичном рынке. Кроме того, США объявили о высылке десяти российских дипломатов из страны. Россия ответила зеркальными мерами.
В Абхазии за сутки подтверждено 52 случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 261 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 человека, 36 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 12, в Ткварчельской ЦРБ - 3.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 117 человек. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13 350 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Австралия выходит из сделок с КНР из-за политической конфронтации
Австралийские власти отменили две сделки, заключенные между ее штатом Виктория и Китаем. Соглашения касались пекинской инициативы «Один пояс, один путь» – проекта, который на Западе рассматривают как инструмент мягкой силы КНР. Об этом в среду сообщает Reuters.
Разрыв состоялся по решению министра внутренних дел страны Мариз Пейн. По ее словам, всего планируется расторгнуть четыре таких договора. Все они, как подчеркивает министр, «несовместимы с внешней политикой Австралии».
Как уточняет агентство, инициатива реализована на фоне углубляющейся дипломатической конфронтации Канберры с Пекином, который ранее ввел санкции против экспорта австралийских товаров.
«Один пояс, один путь» является ключевым внешнеполитическим проектом правительства Си Цзиньпина. Он предполагает создание трех сухопутных и двух морских коридоров, которые пройдут в конечном итоге через все Восточное полушарие. Есть опасение, что Китай собирается использовать проект для экономического, а потом и политического закабаления некоторых стран-участниц.
Выход австралийского штата из сделки с Китаем происходит на фоне общего переосмысления отношений между Западом и КНР. Этот вектор получил дополнительный импульс благодаря президенту США Джо Байдену, объявившему, что нынешний век станет веком борьбы демократий против автократий, к которым он отнес, в первую очередь, Китай и Россию.
В то же время глава МИД Германии Хайко Маас, которого Reuters цитирует 21 апреля, заявил, что Евросоюзу необходимо взаимодействовать с Китаем, несмотря на большое число разногласий. Он подчеркнул, что ЕС рассматривает Пекин как «партнера, конкурента и системного соперника одновременно». «Во всех этих трех измерениях нам нужны прочные, устойчивые каналы связи с Пекином. Разъединение – неправильный путь», – сказал он, готовясь к встрече со своим китайским коллегой.
Чехия потребовала от России вернуть высланных дипломатов
Чехия потребовала от России пересмотреть ее решение выслать из страны 20 сотрудников своего посольства. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек после встречи с послом России в Праге Александром Змеевским.
По словам министра, если до полудня четверга 22 апреля Россия не выполнит это требование, Чехия вышлет из страны сотрудников российского посольства с тем, чтобы их осталось не больше, чем сейчас в России чешских дипломатов. По сообщениям, в России сейчас осталось только 5 сотрудников посольства Чехии с дипломатическим статусом.
Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стало ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждают чешские власти, имели отношение к российским спецслужбам. По словам Кулганека, это решение никак не повлияло на работу российского посольства, поскольку российских дипломатов в Чехии в несколько раз больше, чем чешских в России. Действия же российских властей фактически парализовали работу посольства Чехии в Москве.
Решение о высылке дипломатов чешские власти приняли в субботу - после того, как стало известно, что спецслужбы и полиция обвиняют сотрудников российской военной разведки в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, «неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами».
Нынешний дипломатический конфликт стал самым крупным с 1989 года, когда в Европе один за другим рухнули просоветские коммунистические режимы.
Правительство Чехии уже решило отстранить российскую госкорпорацию «Росатом» от участия в многомиллиардном тендере на строительство пятого энергоблока АЭС «Дукованы».
В Грузии не отменят комендантский час даже на Пасху
В пасхальные дни в Грузии ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 отменено не будет. Об этом сегодня, 21 апреля, на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Она также отметила, что пока не планируется вводить дополнительные ограничения на пасхальные праздники. Специалисты примут окончательное решение по вопросу ограничений через десять дней, когда проанализируют последние данные.
Габуния также сообщила, что в связи с ухудшением эпидположения, нагрузка на госпитальный сектор растет и по последним данным из 4,4 тысяч коек для ковид-пациентов уже занято 3,6 тысяч. Что же касается начала всеобщей вакцинации, то этот процесс предположительно начнется в третьем и четвертом квартале, и это реалистичное ожидание.
Минздрав Грузии создал и задействовал портал предварительной регистрации на вакцинацию, чтобы определить число желающих сделать прививку от коронавируса. По последним данным, на портале зарегистрировались более 48,4 тысяч человек. Цифры постоянно обновляются, так как регистрация продолжается.
Большая часть граждан Грузии, которые зарегистрировались, указали, что предпочли бы привиться препаратом Pfizer. По последней информации, в Грузии привились от коронавируса 31 911 человек – на этом этапе прививку могут сделать сотрудники медицинского сектора, граждане старше 55 лет и пациенты на диализе или с пересаженными органами, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Защитники ущелья Риони» выставили правительству ультиматум
Организаторы акции протеста против строительства Намахвани ГЭС заявляют, что дают правительству на выполнение их основных требований два дня. Об этом заявил один из активистов движения «Защитники ущелья Риони» Варлам Голетиани. Если правительство не выполнит условия, протестанты возобновят масштабные акции.
Таким образом, уже в пятницу протестующие ожидают ответа от премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Голетиани предполагает, что правительство просто тянет время и не исключает, что власти собираются ужесточить меры из-за пандемии коронавируса, после чего протестующие не смогут проводить акции.
«Сегодня я связался с губернатором и рассказал ему о нашей позиции. Если будут усилены ограничения из-за коронавируса, например, запрещено междугороднее передвижение, и у людей не будет возможности добраться до нас или свободно планировать протест, это создаст впечатление, что правительство намеренно тянет время, и использует ковид, чтобы перекрыть нам возможность протеста», - сказал Голетиани.
По его словам, губернатор Звиад Шаламберидзе пообещал, что сегодня же поговорит с премьером и «Защитники ущелья» получат ответ не позднее пятницы.
Требования протестующих остаются неизменными: прекращение соглашения, оформленного с турецкой компанией ENKA; отмена постановления, которое подразумевает передачу ущелья Риони иностранному инвестору, уход компании c этой территории.
- 15 апреля противники строительства Намахвани ГЭС встретились с представителями власти. После встречи властями была озвучена позиция, что если строительство ГЭС противоречит общим интересам, то она не будет построена. В то же время, строительная компания ENKA выразила готовность представить существующие исследования проекта Намахвани ГЭС в экспертный совет, который будет специально создан для обзора исследований.
- Уже полгода в Грузии не утихают страсти вокруг строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, – передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.
Футбольная Суперлига c европейскими топ-клубами развалилась сразу после создания
Создание европейской футбольной Суперлиги приостановлено через двое суток после объявления о её создании. Это случилось после того, как о выходе из проекта заявили английские команды. Вице-президент проекта признал, что без клубов из Англии проект не состоится.
О запуске нового клубного турнира было объявлено в ночь на 19 апреля. Соревнование должно было заменить для топ-клубов футбольную Лигу чемпионов. Предполагалось, что самые популярные команды Европы будут играть друг с другом больше международных матчей за сезон, что позволит им зарабатывать больше, чем в существующем клубном турнире.
Предполагалось, что в клубе будут играть самые титулованные команды Англии, Испании и Италии. Первоначальный состав турнира собрал клубы, 208 раз выигравшие свои национальные чемпионаты, и 40 раз — Лигу чемпионов. В том числе в проекте должны были участвовать самый титулованный клуб планеты — мадридский "Реал", "Барселона", в которой играет один из двух самых титулованных современных футболистов — Месси, и "Ювентус", в которой играет второй такой футболист — Криштиану Роналду.
Планы команд вызвали резкую критику Союза европейских футбольных ассоциаций, национальных чемпионатов и болельщиков. УЕФА пригрозила исключить из всех турниров участников Суперлиги. Спортивная пресса сообщала, что против проекта выступили многие футболисты команд, заявившихся в турнире.
Во вторник в Лондоне прошли акции протеста болельщиков, призывающих футбольный клуб "Челси" отказаться от выступления в Суперлиге. После этого от участия отказались все шесть команд из страны, согласившихся ранее — включая действующего чемпиона "Ливерпуль" и лидирующего в национальном чемпионате "Манчестер Сити".
Вице-президент проекта, президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли признал, что без клубов из Англии проект не состоится, — передаёт Sky Sports. В составе турнира по состоянию на вечер среды формально остались только четверо учредителя из двенадцати: "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Милан".
Убил двоих и покончил с собой – в Цхинвали рассказали об обстоятельствах резонансного преступления
Исполняющий обязанности министра внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Мераб Пухаев на сегодняшней сессии парламента рассказал об обстоятельствах смерти двух молодых жителей Цхинвали и тяжелом ранении, а впоследствии смерти третьего.
Пухаев уточнил, что 18 апреля по улице Братьев Губаевых близ ресторана «Виктория» был обнаружен неизвестный мужчина с огнестрельным ранением в голову. На место преступления, по его словам, выехали правоохранительные органы.
«Правоохранительными органами был произведен осмотр места преступления, там же, на месте преступления установили личность гражданина, им оказался Альберт Гиголаев 1987 года рождения, проживающий в городе Цхинвал по улице Братьев Губаевых. В тот же день на этой же улице были обнаружены трупы подозреваемого гражданина 1989 г.р. и его сожительницы 1987 г.р. Рядом с трупом мужчины было обнаружено оружие по внешним признакам схожего с пистолетом Макарова», – отметил Пухаев.
По его словам, предварительно выстрел был произведен на почве ссоры между мужчинами.
«По результатам проведенных мероприятий было установлено, что в ночь с 17 на 18 апреля 2021 года гражданин Кочиев примерно в 00:48 минут отправил сообщение Гиголаеву. Но так как телефон Гиголаева оказался выключен, Кочиев отправился к нему и забрал его из дома. Они направились к строению, расположенному рядом с рестораном. На почве возникшей ссоры Кочиев произвёл в Гиголаева выстрел и скрылся с места преступления. После этого он прибыл на съемную квартиру по ул. Братьев Губаевых, где произвел выстрел в свою сожительницу, в результате чего она скончалась на месте. После вышеуказанных событий он из этого же пистолета произвел выстрел в голову и покончил жизнь самоубийством», – рассказал он.
Пухаев отметил, что причины и мотивы неприязненных отношений со стороны Кочиева выясняются. Он добавил, что 17 апреля Кочиев и Гиголаев были на совместном застолье и между ними там тоже завязался спор.
«Вместе с ними находились еще люди, один из них был брат Гиголаева. В ходе расследования выяснилось, что там между мужчинами завязался спор. Они встали из-за стола, отошли в сторону и продолжительное время о чем-то спорили. После этого на разных машинах выехали», – заявил он.
Глава югоосетинского МВД отметил, что правоохранительные органы определили место жительства Кочиева, но дверь никто не открывал, и на телефонные звонки не отвечал.
«Мы попросили хозяйку съемной квартиры, чтобы она открыла нам дверь. Не думали обнаружить там сожительницу , которую тоже искали, на ее работе нам сказали, что она уже два дня не появлялась. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, женщину нашли на пороге мертвой. Сам Кочиев находился в спальне, а возле него был пистолет», – пояснил Пухаев.
По его словам, во время расспросов один из соседей заявил, что слышал, как кто-то в их квартиру пришел ночью, а другой сосед слышал хлопок.
«Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств. Мы проверили записи видеокамер ресторана, близ которого было совершено преступление. Они показывают, как Гиголоаев и Кочиев пришли вместе, а чуть погодя Кочиев поспешно покинул это место. Предварительно, Кочиев и его сожительница убиты в одно время», – поделился он.
Пухаев добавил, что пока проводятся следственные мероприятия, у правоохранительных органов есть несколько версий случившегося, – пишет агентство «Рес».
Алиев: «Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад»
Азербайджанский народ вернется в Зангезур (ныне Сюникская область Армении – ред.), который у нас отняли 101 год назад, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.
«Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет – решим силой. Так же, как до и в период войны я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора. Нашим основным соперником является время, потому что прокладка железной дороги, автодороги требует времени. Поэтому на реализацию этого проекта мобилизованы все силы. Таким образом, азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад», – сказал он.
Высказывания Алиева прокомментировала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
«Подобные заявления серьезно вредят региональному миру и стабильности. Они раскрывают лживый характер заявлений относительно мира и примирения, с которыми Азербайджан выступал в последнее время», – заявила Нагдалян.
Пресс-секретарь МИД Армении обратила внимание на то, что подобные угрозы звучат в преддверие годовщины Геноцида армян. По её словам, они нацелены на то, чтобы «говорить с армянским народом с позиции силы».
«Мы находимся в постоянной связи со своим стратегическим союзником, а также со всеми партнерами, заинтересованными в мире на Южном Кавказе. Армения предпримет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», – заключила Анна Нагдалян.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Правозащитники заявили о снижении числа смертных казней в мире
Количество смертных казней упало до минимума за десятилетие. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.
В минувшем году по всему миру зафиксировано 483 приведённых в исполнение смертных приговора. Это на 26 процентов меньше про сравнению с 2019 годом.
Согласно отчету, формально этот показатель снижается шестой год подряд, однако эти цифры, вероятно, не отражают реального положения дел, поскольку что авторитарные режимы скрывают соответствующую информацию. Среди таких стран – Китай, Северная Корея, Сирия и Вьетнам.
Почти 90 процентов всех смертных казней пришлось на Иран, Египет, Ирак и Саудовскую Аравию: в этих странах применение этой меры наказания продолжилось в разгар пандемии, подчеркивается в отчете. Такие действия авторы документа назвали "вызывающими тревогу".
Общее число смертных приговоров составило 1477 – на 36 процентов ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Афгану Мухтарлы в Грузии присвоен статус потерпевшего и уточнена квалификация дела
Азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы присвоен статус потерпевшего и уточнена квалификация дела, – об этом сообщила неправительственная правозащитная организация «Права для Грузии» (Right Georgia).
«Спустя почти четыре года после начала расследования, представленное в прокуратуру ходатайство юристом «Права для Грузии» Арчилом Чопикашвили, было удовлетворено и азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, который был похищен неизвестными лицами из Тбилиси в мае 2017 года и передан властям Азербайджана, получил статус пострадавшего.
Кроме того, была уточнена квалификация дела. Следствие, которое ранее проводилось по части первой статьи 143 УК Грузии (незаконное лишение свободы), будет продолжено по подпункту «а» 3-й части статьи 143 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы группой лиц по предварительному сговору.
Расследование дела Афгана Мухтарлы возобновилось после того, как Мухтарлы прибыл в Тбилиси из Германии 7 апреля 2021 года и подтвердил свое желание всесторонне сотрудничать со следствием и предоставить информацию в прокуратуру Грузии по вопросу его похищения и незаконного лишения свободы», – заявили в неправительственной организации.
Как пишет «Новости-Грузия», 9 апреля Афган Мухтарлы был опрошен в прокуратуре в присутствии адвоката Арчила Чопикашвили. В ходе опроса Мухтарлы пояснил, что до его похищения он и другие азербайджанские беженцы постоянно находились под наблюдением в Грузии. Он предоставил следствию фотографии двух человек, которые наблюдали за ним в Грузии, и предположил, что, скорее всего, именно через этих лиц было спланировано его похищение из Тбилиси.
Кроме того, Мухтарлы назвал имена высокопоставленных азербайджанских чиновников, которые, по его словам, участвовали в незаконном лишении его свободы.
С 2017 года по сей день интересы Афгана Мухтарлы защищают Human Rights House Tbilisi и организация «Права для Грузии» не только на местном уровне, но и в Европейском суде.
Прошло 25 лет со дня убийства Джохара Дудаева
21 апреля 1996 года на окраине чеченского села Гехи-Чу был убит президент непризнанной Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев. Он погиб в результате ракетного удара во время разговора по спутниковому телефону.
Предполагается, что в момент смерти он общался с российским политиком Константином Боровом. Сам Боров сначала подтвердил эту информацию, но позднее отказался от своих слов, заявив, что Дудаева убили уже после их телефонного разговора.
В момент ракетного обстрела вместе с главой Ичкерии погибли представитель сепаратистской республики в Москве Хамад Курбанов, военный прокурор Чечни Магомед Джаниев и двое охранников. Жена Дудаева Алла, находившаяся неподалеку, не пострадала.
Джохар Дудаев похоронен в Чечне, но место захоронения знает только узкий круг людей из числа его близких родственников. В честь Дудаева названы улицы и площади в Боснии и Герцеговине, Латвии, Литве, Польше, Турции и Украине.
Согласно неофициальной информации, за участие в операции по убийству Джохара Дудаева звание Героя России получил офицер российской ФСБ из Хасавюртовского района Дагестана, этнический чеченец Умар-Паша Ханалиев, – пишет «Кавказ.Реалии»
21 апреля – день памяти Джохара Дудаева, – написала в соцсети его вдова, Алла Дудаева.
«Он отдал свою жизнь за Свободу и Независимость чеченского народа, любовь к которому пронёс до конца своих дней. Только такие, пылающие души, могут тронуть сердца и увлечь на подвиги других. Чеченский народ пока единственный, кто сумел в 1996 году победить огромную империю зла и насилия, которую боялся весь мир. Этот подвиг останется в веках!», – отметила она.
Путин заявил о «попытке госпереворота в Беларуси» и убийства Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Беларуси готовился "реальный госпереворот" с убийством Александра Лукашенко и связал его с некими неназванными странами Запада.
"Похоже, все уже привыкли к практике введения незаконных, политически мотивированных санкций, попыток силой навязать свою волю другим. Но сейчас эта практика перерождается в нечто более опасное, например попытку организации госпереворота в Белоруссии и попытку убийства президента этой страны, – заявил президент России в послании Федеральному собранию 21 апреля. – Практика организации госпереворотов планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком. Все границы перешли уже. При этом характерно, такие вопиющие действия не находят осуждения коллективного Запада".
Он заметил, что "можно по-разному относиться к Лукашенко", и сравнил его с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, которого, по его словам, тоже планировали убить:
"Повторяю, можно как угодно относиться к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота", – заметил Путин.
"А что, если попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Сколько людей в Беларуси бы пострадало?" – заявил он. Также он заявил, что "на Беларусь фактически готовилась массированная кибератака" с отключением инфраструктуры в Минске.
"Чего стоит признание задержанных участников заговоров в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси. Это значит, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке", – заявил Путин в послании.
"Организаторы акций против нас пожалеют о содеянном так, как никогда ни о чем не жалели, – отдельно заявил Путин. – Надеюсь, ни у кого не хватит решимости перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходить – мы будем определять сами".
В выходные ФСБ РФ сообщила, что задержанный в Москве юрист Юрий Зенкович, имеющий гражданство Беларуси и США, а также белорусский политолог Александр Федута якобы готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранение Александра Лукашенко. В это же время на белорусском государственном телеканале ОНТ вышел сюжет с кадрами задержания Федуты и Зенковича, а аналогичное заявление о предотвращении покушения на себя и своих детей сделал и сам Лукашенко.
По словам Лукашенко, заговорщики (Федута, Зенкович, а также задержанный глава партии "Белорусский народный фронт") Григорий Кастусев якобы планировали "захват его ребенка" и намеревались "посадить его в погреб" в Гомельской области.
Польша уже назвала ложью заявление ФСБ о причастности к покушению на Лукашенко, в котором якобы участвовали Кастусев, Федута и Зенкович, открытым текстом заявив: "Если кто-то [или] пан Александр Лукашенко говорит такие вещи, то он лжет". О том, что обвинения в отношении "заговорщиков" сфабрикованы, а использованные в их деле материалы являются провокацией, Настоящему Времени также говорил белорусский журналист и политолог Игорь Ильяш и другие белорусские эксперты.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.