ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в госизмене

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Беларуси готовился "реальный госпереворот" с убийством Александра Лукашенко и связал его с некими неназванными странами Запада.

"Похоже, все уже привыкли к практике введения незаконных, политически мотивированных санкций, попыток силой навязать свою волю другим. Но сейчас эта практика перерождается в нечто более опасное, например попытку организации госпереворота в Белоруссии и попытку убийства президента этой страны, – заявил президент России в послании Федеральному собранию 21 апреля. – Практика организации госпереворотов планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком. Все границы перешли уже. При этом характерно, такие вопиющие действия не находят осуждения коллективного Запада".

Он заметил, что "можно по-разному относиться к Лукашенко", и сравнил его с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, которого, по его словам, тоже планировали убить:

"Повторяю, можно как угодно относиться к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота", – заметил Путин.

"А что, если попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Сколько людей в Беларуси бы пострадало?" – заявил он. Также он заявил, что "на Беларусь фактически готовилась массированная кибератака" с отключением инфраструктуры в Минске.

"Чего стоит признание задержанных участников заговоров в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси. Это значит, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке", – заявил Путин в послании.

"Организаторы акций против нас пожалеют о содеянном так, как никогда ни о чем не жалели, – отдельно заявил Путин. – Надеюсь, ни у кого не хватит решимости перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходить – мы будем определять сами".

В выходные ФСБ РФ сообщила, что задержанный в Москве юрист Юрий Зенкович, имеющий гражданство Беларуси и США, а также белорусский политолог Александр Федута якобы готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранение Александра Лукашенко. В это же время на белорусском государственном телеканале ОНТ вышел сюжет с кадрами задержания Федуты и Зенковича, а аналогичное заявление о предотвращении покушения на себя и своих детей сделал и сам Лукашенко.

По словам Лукашенко, заговорщики (Федута, Зенкович, а также задержанный глава партии "Белорусский народный фронт") Григорий Кастусев якобы планировали "захват его ребенка" и намеревались "посадить его в погреб" в Гомельской области.

Польша уже назвала ложью заявление ФСБ о причастности к покушению на Лукашенко, в котором якобы участвовали Кастусев, Федута и Зенкович, открытым текстом заявив: "Если кто-то [или] пан Александр Лукашенко говорит такие вещи, то он лжет". О том, что обвинения в отношении "заговорщиков" сфабрикованы, а использованные в их деле материалы являются провокацией, Настоящему Времени также говорил белорусский журналист и политолог Игорь Ильяш и другие белорусские эксперты.