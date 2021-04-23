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В Грузии за сутки от коронавируса умерли еще 11 человек
«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 992 человека», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.
Выявлен 1 271 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. За последние 24 часа в стране проведен 28 751 тест. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 301 535.
По состоянию на 22 апреля, дневной показатель положительности составляет 4.42%, за последние 14 дней - 3.75%, а за 7 дней - 4.55%.
За последние сутки выздоровели 729 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 284 286.
Из выявленных за сутки 1 271 нового случая коронавируса 781 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 98, в Имеретии – 71, в Квемо Картли – 52, в Шида Картли – 53, в Гурии - 41, в Самегрело и Земо Сванетии – 91, в Кахетии – 48, в Мцхета-Мтианети – 27, в Самцхе-Джавахети – 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 3.
На данном этапе в Грузии 13 231 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 3 527 человек, в том числе в Тбилиси – 1 921, в Аджарии – 404, в Имеретии – 404. Тяжелых пациентов – 584, в том числе в Тбилиси – 276, в Аджарии – 70, в Имеретии – 88. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 113 лиц, в том числе в Тбилиси – 80, в Аджарии – 7, в Имеретии – 11.
В клинических гостиницах находится 682 человека, в том числе в Тбилиси – 349, в Аджарии – 317. На дому лечатся 9 022 человека.
В карантинном пространстве 232 человека, в том числе в Тбилиси - 225, в Аджарии – 5.
На данном этапе на самоизоляции находятся 21 834 человека, в том числе в Тбилиси – 12 233 лиц, в Аджарии – 2 711, в Имеретии – 1 199.
Другие новости дня
Аслан Бжания: Абхазия не будет усложнять правила въезда для россиян
Абхазия ожидает в этом году большое количество туристов из РФ и не намерена изменять или усложнять условия въезда для россиян. Об этом сообщил президент самопровозглашённой республики Аслан Бжания в интервью ТАСС.
"Есть правила, которые работали и в прошлом году, мы не собираемся их менять или усложнять. Сейчас многое зависит от тех решений, которые будут принимать российские власти. Мы будем, скажем так, максимально лояльны", - сказал президент.
Бжания отметил, что в этом году Абхазия ждет большой поток туристов, и "все будет значительно лучше, чем в прошлом году, в том числе и отношение к туристам". По его словам, серьезно к туристическому сезону готовятся правоохранительные органы республики, чтобы обеспечить "максимально комфортные условия".
Напомним: в минувший понедельник
Роспотребнадзор подтвердил, что россияне не могут возвращаться из Абхазии без сдачи теста на COVID-19. Всем гражданам России, прибывающим в Россию, с 15 апреля необходимо:
- заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации;
- в течение трех дней со дня прибытия в Россию пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию на портале Госуслуг.
Прага вышлет 62 сотрудников посольства и консульств России
Россия до конца мая должна сократить штат своих дипломатов в Чехии до равного числа сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Об этом заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганек. Это означает прекращение работы 62 человек.
В среду Прага потребовала от Москвы до полудня 22 апреля пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников чешского посольства. По словам министра, на требование Москва не ответила.
Кулганек подчеркнул, что Чехия не хочет обострения отношений с Россией, но у чешских властей, по его словам, не остаётся другого выбора. "Мы не хотим, чтобы наше решение воспринималось как угроза России в целом, всем россиянам и отдельно российским гражданам, которые живут, работают и учатся в Чешской республике", – заявил Кулганек.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что президент Милош Земан поддержал действия правительства. Земан считается в Чехии пророссийским политиком.
Ранее чешский Сенат призвал правительство Чехии расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить до одного число работников российского посольства в Праге.
Российские посольства в центральноевропейских странах одни из самых больших, по сравнению с представительстами других государств. Решение сократить штат российских дипломатов поддержали Евросоюз и НАТО. В среду объявила о высылке трёх российских дипломатов Словакия.
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- Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждают чешские власти, имели отношение к российским спецслужбам, которые обвиняются в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, "неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами".
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- Посол Чехии в Москве был вызван 22 апреля в российский МИД. Достигнуты договорённости, что между дипмиссиями в двух странах будет строгий паритет: в них будут работать по 7 дипломатов и 25 технических сотрудников.
В Абхазии выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 257 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 65 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 47 человек, 39 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 12 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 182 человека. Зарегистрировано 220 летальных случаев. Выздоровели 13 375 человек.
Российский гимн на ближайших Олимпиадах заменит музыка Чайковского
Фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского будет использоваться вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине. Решение утвердил в четверг Международный олимпийский комитет.
Российским командам на два года запрещено выступать под своим флагом и гимном на всех международных турнирах решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Такая мера была принята из-за многочисленных нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил.
Швейцарский суд подчеркнул, что на церемониях и других официальных мероприятиях нельзя включать и любой другой гимн, связанный с историей страны – по этому критерию не подходили «Патриотическая песнь» Михаила Глинки, «Молитва русского народа» и «Интернационал».
Россия планировала заменить гимн на песню «Катюша», но это предложение было отклонено судом. Он разъяснил, что формулировка запрета «любой другой гимн, связанный с Россией» распространяется на любую песню, которая ассоциируется со страной. По всей видимости, музыку Чайковского МОК таковой не посчитал.
В апреле российская сборная презентовала новую форму на Игры в Токио. Она, с разрешения МОК, выполнена в цветах национального флага. В спортивном сообществе отмечается, что спортивная одежда в таких цветах не выглядит нейтрально.
«Российские спортсмены будут соревноваться как и раньше, только под другим названием. Это прискорбно для дальнейшей антидопинговой работы», – цитирует норвежский телеканал NRK главу Антидопингового агентства страны Андерса Сульхейма. Комментатор канала назвал внешний вид формы «средним пальцем остальному миру» и демонстрацией, что санкции против России оказались «пародией».
Между Саломе Зурабишвили и Йенсом Столтенбергом состоялся телефонный разговор
Между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом состоялся телефонный разговор.
Как сообщает пресс-служба президента, генсек НАТО поздравил Саломе Зурабишвили с достижением соглашения между политическими партиями. Стороны обсудили важность реформ, необходимых для продвижения Грузии на пути к членству в Североатлантический альянс.
«Разговор также коснулся предстоящего саммита НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе. Была подчеркнута важность политики открытых дверей Североатлантического альянса и в этом контексте соответствующего представления Грузии на саммите.
Саломе Зурабишвили и Йенс Столтенберг говорили о важности безопасности Черного моря. Президент подчеркнул важность более активного участия портов и НАТО в обеспечении стабильности в Черноморском регионе.
Стороны также обсудили вопрос Афганистана и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в процессе вывода войск в ближайшие месяцы. Генеральный секретарь НАТО придал особое значение выдающейся роли Грузии в обеспечении мира и безопасности Афганистана, которая сыграет положительную роль с точки зрения будущей интеграции», - говорится в заявлении пресс-службы президента Грузии.
«У меня был хороший телефонный разговор с президентом Саломе Зурабишвили. Я приветствую соглашение, достигнутое между политическими партиями в Грузии. Мы обсудили безопасность Черноморского региона и нашу общую обеспокоенность увеличением российских вооруженных сил. Я поблагодарил её за его приверженность нашей миссии в Афганистане», - написал Йенс Столтенберг в Twitter.
Нового митрополита Чкондидской епархии не пустили в храм
Патриархия Грузии назвала «беспрецедентным» недавнее противостояние в Чкондидской епархии на западе Грузии, связанное с митрополитом Стефане. Заявление распространяет Служба по связям с общественностью.
Накануне митрополита Чкондидского Стефане не пустили на службу в Кафедральный собор Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского района. Двери церкви закрыли сторонники предшественника митрополита - епископа Петре Цаава, полномочия которого были приостановлены в результате скандала в патриархии. После закрытия дверей в храм между священнослужителями в Мартвили произошло не только словесное, но и физическое противостояние.
«Подобное противостояние с первосвященником, которое произошло недавно в Чкондидской епархии, беспрецедентно и повторяет тот же пафос, который возник после освобождения (от должности) бывшего первосвященника этой епархии. Часть приближенного к нему духовенства до сих пор не смирилась с решением Синода и назначением нового правителя епархии, они действуют с грубыми нарушениями церковных правил», - говорится в заявлении патриархии.
В патриархии отмечают, что действующий митрополит Чкондидской епархии - Стефане (Калаиджишвили) наделен Священным Синодом Грузинской православной церкви всеми полномочиями по управлению епархией. Поэтому оценку действий своих противников сделает вскоре сам митрополит.
- Епископ Петре Цаава руководил Чкондидской Епархией с 21 декабря 2006 года. В 2019 году он вызвал грандиозный скандал после своих публичных заявлений о том, что патриарх Илия Второй «покрывает в патриархии грех мужеложества», сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Владыку Петре не лишили духовного звания, однако потребовали от него удалиться в монастырь и отлучили от руководства епархией.
- Кафедра и резиденция Чкондидского митрополита находится в городе Мартвили. В епархию входят два района региона Самегрело – Мартвильский и Абашский, и расположенные там 16 церквей и три монастыря.
Россия должна сократить число дипломатов в Праге до пяти
Россия до конца мая должна сократить штат своих дипломатов в Чехии до равного числа сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Сейчас там работают пять человек с дипломатическим статусом. Об этом заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганек.
В среду Прага потребовала от Москвы до полудня 22 апреля пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников чешского посольства. В противном случае численность российского посольства в Праге будет сокращена до пяти человек, заявили в МИД Чехии. По словам министра, на ультиматум Москва не ответила.
Кулганек подчеркнул, что Чехия не хочет обострения отношений с Россией, но у чешских властей, по его словам, не остаётся другого выбора. "Мы не хотим, чтобы наше решение воспринималось как угроза России в целом, всем россиянам и отдельно российским гражданам, которые живут, работают и учатся в Чешской республике", - заявил Кулганек.
Решение Чехии сократить штат российских дипломатов поддержали Евросоюз и НАТО, заявил глава МИД.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, поддержал действия правительства.
Ранее чешский Сенат призвал правительство Чехии расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить до одного число работников российского посольства в Праге.
- Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждают чешские власти, имели отношение к российским спецслужбам, которые обвиняют в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, "неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами".
- Посол Чехии в Москве вызван в российский МИД 22 апреля.
В «Лело» заявляют, что европарламентарии готовы поручиться за Нику Мелия
Члены Европейского парламента могут поручиться за лидера «Единого национального движения» Нику Мелия, чтобы мера пресечения в отношении него была изменена и Мелия вышел на свободу. Поручиться за грузинского оппозиционера европарламентариям предложили лидеры «Лело», – сообщили в пресс-службе партии.
«Это предложение, которое обсуждалось на рабочих встречах, было положительно воспринято депутатами Европарламента. Следовательно, европейские парламентарии готовы подключиться к этой инициативе и поручиться за Нику Мелия. «Лело» также готова присоединиться к поручительству европейских парламентариев. Мы надеемся, что эта инициатива также будет положительно воспринята правительством Грузии, и соответствующие органы, которые имеют полномочия решать этот вопрос, своевременно отреагируют», – говорится в заявлении «Лело».
«Лело» надеется, что эта инициатива станет важным шагом на пути к смягчению нынешней напряженной политической ситуации, – пишет Первый канал Грузии.
Югоосетинские власти сообщили, что нашли поставщика российской вакцины
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудил с и.о. главы Минздрава Георгием Тотчиевым сроки поставок вакцины «Спутник V» в Южную Осетию. Тотчиев заявил, что поставщик вакцины найдет, однако точная дата поступления препарата не сообщается.
«Министерством, согласно вашему поручению, прорабатывается вопрос вакцинации населения. Учитывая потребности населения в вакцине, на сегодняшний день найден поставщик российской вакцины «Спутник V». Переговоры находятся на заключительном этапе. Первая партия будет составлять 2000 доз», – сказал Тотчиев.
По его словам, на данный момент решаются технические вопросы, решение которых займет не более двух недель, после чего будет организована поставка вакцины.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что в Южной Осетии довольно много желающих привиться российской вакциной «Спутник V».
«Меня многие спрашивают, когда же начнется вакцинация. И наша главная цель – это здоровье нашего населения. Поэтому поручаю вам еще раз проработать вопросы скорейшей доставки вакцины в республику», – сказал Анатолий Бибилов.
Ранее югоосетинский Минздрав планировал начать вакцинацию от коронавируса в первых числах апреля.
Шойгу пообещал отвести войска от границ Украины с 23 апреля
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу и командующим войсками приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. Об этом «Новой газете» сообщили в Минобороны.
«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», – сказал Шойгу на совещании в Крыму.
Войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России, Шойгу поручил вернуть в места постоянной дислокации до 1 мая. При этом он приказал быть готовыми к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО.
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к российским властям незамедлительно освободить Алексея Навального из колонии, а также обеспечить ему полное соблюдение прав, в том числе необходимую медпомощь. За резолюцию проголосовало подавляющее большинство депутатов ПАСЕ (106 человек). Против выступили 26 человек: члены российской делегации, а также представители Азербайджана и Армении. Среди воздержавшихся – представители Турции, Сербии и один чешский депутат.
ПАСЕ призывает Москву выполнить также решение Европейского суда по правам человека по делу "Ив Роше", по которому Навальный отбывает срок в колонии. России необходимо освободить Навального до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме защиты прав человека (оно запланировано на начало июня 2021 года).
Кроме того, в тексте резолюции депутаты указали на нарушения Европейской конвенции о правах человека. Там отмечается, что состояние здоровья российского оппозиционера значительно ухудшилось за время содержания под стражей: "Многие аспекты условий его содержания вызывают дополнительные вопросы о соответствии Европейской конвенции о правах человека, в том числе то, что его жалобы на проблемы со здоровьем остались без ответа".
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович уже призвала Москву освободить Навального. "Ещё раз призываю российские власти освободить Навального и немедленно предоставить ему полный доступ к медицинской помощи в связи с серьезным ухудшением состояния его здоровья", – заявила она.
- Европейский суд по правам человека 19 апреля сообщил, что будет рассматривать дело о нарушении условий содержания Навального в колонии в приоритетном порядке.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что условия содержания в колонии и медицинское обеспечение политика Алексея Навального соответствует международным стандартам. Об этом омбудсмен сообщила в письме генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Москалькова утверждает, что "фактов применения к А.А. Навальному жестокого или грубого обращения не установлено".
Она отметила, что "ночью Навальному, как и другим осужденным, отводится восемь часов беспрерывного сна". Москалькова добавила, что сотрудники колонии по закону обязаны посещать осужденных, "в том числе ночью, но не вправе прерывать их сон".
Омбудсмен добавила, что во время заключения в колонии Навальный 14 раз нарушил порядок отбытия наказания. По словам Москальковой, он получил выговоры после того, как отказался быть дежурным по отряду, не стал заправлять свою постель, нарушил распорядок дня и требования к форме одежды.
- Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что 20 апреля Навального навестили четверо гражданских врачей "не из системы ФСИН", которые работают в государственных больницах Владимирской области. Москалькова отмечала, что "пока серьезных опасений" по поводу состояния здоровья Навального нет.
- Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в колонии. Политик добивается, чтобы к нему допустили независимого врача. Несколько недель он жалуется на боли в спине и ногах. ФСИН ранее утверждала, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии. В колонии, как рассказывал Алексей Навальный, его "пытают бессонницей": по словам политика, из-за статуса "склонного к побегу" по ночам его каждый час будят для проверки. Навальный требовал прекратить применение "незаконных пыточных мер".
Идентифицированы останки еще 13 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии
Идентифицированы останки еще 13 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии. Об этом сообщили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.
Останки шести военных и семи гражданских лиц уже перевезены с территории самопровозглашенной республики Абхазия.
Гражданская панихида по погибшим состоится 23-24 апреля в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба.
Останки четырех человек с воинскими почестями будут захоронены на братском кладбище в тбилисском районе Дигоми. Остальные будут похоронены на других кладбищах, рядом с могилами их предков.
«В результате вооруженных действий в Грузии в 1990-х годах и войны в августе 2008 года, более 2300 человек считаются пропавшими без вести. Установление их судьбы и местонахождения является частью государственной политики. Под эгидой Международного комитета Красного Креста был создан грузино-абхазский координационный механизм, в котором центральную власть Грузии представляет аппарат государственного министра; аппарат государственного министра также возглавляет Межведомственную комиссию по поиску и передаче лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта. С учетом вышеизложенного, аппарат координирует действия, которые должны быть выполнены государственными структурами в связи с поиском/опознанием останков, включая помощь семьям в организации захоронения опознанных останков и покрытие связанных с этим расходов», – заявили в аппарате госминистра Грузии.
«Сектор гостеприимства разрушен» – бизнес-ассоциации обращаются к премьеру Грузии
Представители нескольких бизнес-ассоциаций призывают власти Грузии к дальнейшему снятию ковид-ограничений. 12 ассоциаций выдвинули шесть конкретных требований, – пишет Первый канал Грузии.
Бизнес-ассоциации требуют отмены ограничений на передвижение в ночные часы, начала активной подготовки к туристическому сезону в стране, открытия ресторанного бизнеса в выходные дни.
Ассоциации также требуют ускорить процесс вакцинации, снизить налоговый гнет на малый и средний бизнес и прекратить тиражирование негативной информации в стране.
Они обращаются к премьер-министру, а также выражают готовность принять участие в подготовке антикризисного плана.
Заявление подписали бизнес-ассоциации, участвующие в межотраслевой платформе: Ассоциация ресторанов Грузии, Гастрономическая ассоциация Грузии, Ассоциация ритейлеров Грузии, Ассоциация дистрибьюторов Грузии и другие.
В Грузии двое задержаны по обвинению в издевательствах над солдатами
Двое сотрудников Департамента охраны объектов МВД Грузии задержаны по обвинению в превышении служебных полномочий с применением насилия и с оскорблением личного достоинства военнослужащих, проходящих обязательную военную службу.
Об этом накануне сообщило Следственное управление Государственной инспекции, сегодня же арестованным должны быть предъявлены официальные обвинения прокуратурой Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», в деле фигурируют несколько эпизодов предполагаемых преступлений, которые произошли на учебной военной базе Яглуджа с января по июль 2020 года.
По данным следствия, начальники смены отдела боевой подготовки и переподготовки Управления охраны объектов МВД Д.Д. и Г.Д. превышали свои служебные полномочия и применяли к солдатам запрещенные методы наказания, которые ущемляли их личное достоинство и причиняли физическую боль. Все это происходило в присутствии других военнослужащих.
Один из задержанных – начальник смены Д.Д. на базе «Ялгуджа» заставлял солдат чистить помещение казармы в унизительной форме. Он также проходит по эпизоду избиения военнослужащего.
- 14 марта 2020 года Д.Д. заставил солдата в течение от одного до двух часов в полном боевом снаряжении, в бронежилете и каске, весом до 10 килограм, стоя на коленях, зубной и обувной щеткой чистить пол туалета в казарме.
- 25 мая 2020 года Д.Д. проделал то же самое с другим солдатом-срочником, заставив его в течение 10-11 часов убирать классную комнату, чистить пол и двери туалета, унитазы и раковины для умывания.
- 3 июля 2020 года Д.Д. нанес физическое оскобление солдату, который стоял в строю возле казармы, в частности, ударил его рукой по шее, а также стукнул головой в лоб.
Другой задержанный – Г.Б., проходит по трем эпизодам дела и обвиняется по статье 333 УК Грузии.
- 28 января 2020 года Г.Б. заставил одного из солдат-срочников в течение от 30 минут до часа зубной щеткой и на коленях чистить пол и раковины в умывальной комнате туалета.
- 24 мая 2020 года тот же начальник смены заставил двух солдат-срочников в течение от двух до четырех часов в бронежилете и касках обувными щетками на коленях чистить классную комнату в казарме, команату для умывания и дверь туалета.
- Кроме того, 17 июня 2020 года Г.Б. заставил солдата-срочника в течение полутора часов обувной щеткой, стоя на коленях, чистить классную комнату, комнату для умывания и дверь туалета.
Вышеперечисленные обстоятельства подтверждаются прямыми показаниями десятков свидетелей, заключениями проверки мобильных телефонов обвиняемых, фото-доказательствами и запрошенными у МВД документами. Совершенные преступления наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в госизмене
В Севастополе задержан гражданин России, подозреваемый в передаче украинской разведке секретных сведений о Черноморском флоте, сообщили в центре общественных связей ФСБ. В спецслужбе заявили, что информация, которую подозреваемый целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины, составляет государственную тайну.
Утечка этих сведений "могла нанести ущерб обороноспособности государства", добавили в ФСБ. Имя задержанного не называется. По факту возбуждено уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет). Материалы дела засекречены. Подозреваемый уже арестован на два месяца.
В 2020 году в России за госизмену и шпионаж были осуждены семь человек. Всем осужденным назначили реальные уголовные сроки.
- В предыдущий раз о задержании в Крыму россиянина, работающего на украинскую разведку, ФСБ сообщала 16 марта. Тогда в спецслужбе заявили, что задержанный вел фото- и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. При задержании в его машине обнаружили взрывное устройство.
- В конце марта в Севастополе суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима гражданку России 1955 года рождения, которую признали виновной в госизмене. Обвинение заявляло, что пенсионерка собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота, о ключах к таблицам радиопозывных, таблицах дежурного радиста и таблицах телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время.
В Конгрессе США принята резолюция в поддержку народа Беларуси
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию "В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений и в осуждение фальсификации результатов выборов и последовавшего за этим жестокого подавления мирных протестов нелегитимным режимом Лукашенко".
Как сообщает "Голос Америки", резолюцию поддержало подавляющее большинство членов Конгресса от обеих партий – 355 человек. Против принятия резолюции проголосовали 69 конгрессменов, пять законодателей отсутствовали во время голосования.
В тексте резолюции приводятся свидетельства репрессий против граждан Беларуси, выражавших несогласие с режимом Александра Лукашенко, в том числе – против журналистов, которых неоднократно задерживали во время протестов. Нескольких представителей независимой прессы приговорили к реальным тюремным срокам, или же они находятся в СИЗО.
Среди упомянутых в документе – популярный блогер, медиаконсультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик. В среду исполнилось 300 дней, как он находится в СИЗО по обвинению в участии в организации массовых беспорядков. Суда над ним ещё не было. Шесть недель он держал голодовку протеста.
- Президент Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джейми Флай в среду вновь призвал немедленно освободить его из-под стражи. Он также осудил "кампанию репрессий" режима Лукашенко по отношению к независимой прессе, в том числе к РСЕ/РС, журналисты которой были лишены официальной аккредитации.
В резолюции Палаты представителей подчёркивается, что США не признают результатов президентских выборов, прошедших в Беларуси 9 августа, так как они не были "ни свободными, ни честными", и признают оппозиционный Координационный совет в качестве легитимного органа для участия в диалоге о мирном переходе власти. В тексте есть также призыв координировать санкционную политику по отношению к Минску с участием стран ЕС и других союзников.
Резолюция носит рекомендательный характер. Администрация США также не признала итоги выборов президента Беларуси. В понедельник Госдепартамент объявил о санкциях против ряда белорусских госкомпаний.
Александр Лукашенко недавно обвинил власти США в подготовке покушения на него. Он утверждает, что его политические оппоненты при поддержке американских спецслужб готовили против него заговор. Эти утверждения в среду в послании к Федеральному собранию поддержал президент России Владимир Путин. 22 апреля Лукашенко и Путин встретятся в Москве.
Жена главы Якутии хочет зарабатывать на добыче алмазов
Людмила Николаева, жена главы республики Якутия Айсена Николаева, планирует зарабатывать на добыче якутских алмазов. С начала 2020 года она владеет 40% "Арктической горной компании" (АГК), которой принадлежит лицензия на разработку месторождений, запасы которых оцениваются почти в миллиард долларов. Об этом сообщили "Открытые медиа".
Источник рассказал изданию, что фактически Людмила Николаева начала инвестировать в компанию с 2016 года, когда у АГК появились лицензии на геологоразведочные работы на месторождениях в якутской Арктике. В это время ее муж был мэром Якутска.
Николаева уже пять лет значится миноритарием инвестиционной компании "Поларктик капитал" (входит в группу Polarctic Capital), созданной для привлечения средств в развитие "Арктической горной компании". Как рассказал совладелец АГК Андрей Новиков, "Поларктик капитал" инвестировал в геологоразведку на месторождениях компании 70 миллионов рублей.
- "Арктическая горная компания" основана в 2015 году. Она продает алмазы под брендом "Алмазы Арктики" или "Алмар". Запасы месторождений АГК оцениваются почти в миллиард долларов, она может войти в топ-20 крупнейших алмазодобывающих компаний в мире.
- Людмила Николаева с 2005 года работала в "Алмазэргиэнбанке" – уполномоченном агенте регионального правительства по обслуживанию инвестиций в добывающие отрасли. В 2014 году она была назначена председателем правления банка. После того, как Айсен Николаев в 2018 году был избран главой республики, его жена ушла со своего поста, оставшись советником нового председателя правления.
- Доля в алмазодобывающей компании — в перспективе самый доходный бизнес Людмилы Николаевой, но далеко не первый в её практике. С 2004 года ей принадлежали оптовая компания "Якутснаб", "Табагинская лесопильная компания", продавец фармпродукции "Передовые медицинские технологии", а также коммерческая недвижимость, cообщают "Открытые медиа" . Часть этих активов ликвидирована, а доли в компаниях владельцах недвижимости жена главы Якутии передала в феврале 2021 года своей старшей дочери Анне Николаевой. Выручка этих объектов в 2019 году превысила 70 миллионов рублей. В том же году , согласно декларации о доходах, Людмила Николаева заработала более 21 миллиона рублей.
Посол США в России вылетел в Соединённые Штаты для консультаций
Посол США в России Джон Салливан утром в четверг, 22 апреля, вылетел в Соединённые Штаты для консультаций. Об этом сообщает "Интерфакс". По всей вероятности, дипломат полетел рейсом через Лондон, так как прямых рейсов в США в этот день из Москвы нет.
Вчера Россия объявила 10 сотрудников американского посольства в Москве персонами нон грата. Они должны покинуть страну до конца дня 21 мая. Это стало ответной мерой на высылку из Соединённых Штатов десяти российских дипломатов.
15 апреля Вашингтон ввёл против Москвы санкции в ответ на хакерские атаки, вмешательство в выборы и другие недружественные действия, в которых американские власти обвиняют Россию. Москва назвала санкции необоснованными и рекомендовала послу США отправиться домой для консультаций. Источники издания Axios сообщали, что Салливан не намерен покидать Россию.
20 апреля американское посольство сообщило, что глава дипмиссии всё же уедет в Вашингтон и вернётся в Россию в ближайшие недели. По словам Салливана, в Соединённых Штатах он навестит свою семью и встретится с администрацией президента Джо Байдена, чтобы обсудить текущие российско-американские отношения.
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев
После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Отмечается, что это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля.
Накануне состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.
Отмечается, что Боднар подробно рассказал о растущем обострения ситуации безопасности на востоке нашей страны, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию РФ соблюдать режим прекращения огня, рассказал об активном стягивании войск к российско-украинской границе и в аннексированном Крыму.
В свою очередь Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Грузия отозвала своего посла из Киева почти год назад – в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.
Бжания в Москве вновь обсудил вопрос возобновления авиасообщения
В Росавиации накануне состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. По информации пресс-службы абхазского лидера, на встрече обсудили вопрос возобновления авиасообщения в Абхазию.
«Подробно остановились на вопросе организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэопорта. В настоящее время создана Рабочая группа российско-абхазских специалистов, которая сформировала дорожную карту. Ведется работа по подготовке объекта к началу проектно-изыскательских работ. Осуществляется экспертная оценка необходимого оборудования для организации операционной деятельности аэропорта. Приступили к подготовке необходимого пакета документов в области воздушного законодательства Республики Абхазия. Обсуждается вопрос подготовки авиационных специалистов.
По итогам встречи Стороны подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации», – говорится в сообщении.
Перспективы восстановления сухумского аэропорта Бжания уже не раз обсуждал с представителями российских властей. В ноябре прошлого года делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
В рамках визита в Москву Бжания также провел переговоры с генеральным директором «Росгосстраха» Геннадием Гальпериным и членом правления Олегом Меркуловым. По информации пресс-службы, «обсуждались предложения «Росгосстраха» о сотрудничестве с абхазской стороной».
Кроме того, Бжания встретился в Москве с экс-президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуардом Кокойты.
«Очередная встреча с моим братом, президентом Абхазской Республики, Асланом Бжания», – написал Кокойты в своем Instagram-аккаунте.
Ранее российский журналист, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов в своем Telegram-канале написал, что Бжания встретился в Москве с грузинскими бизнесменами. В Сухуми эту информацию пока не прокомментировали.
«Помимо встреч с российскими чиновниками, руководитель Абхазии побывал на мероприятии с участием авторитетных грузинских бизнесменов. Источники проекта @wargonzo из окружения Бжания сообщили, что встреча прошла в теплой дружеской обстановке в одном из элитных московских ресторанов», – говорилось в сообщении Telegram-канала WarGonzo.
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило 300 тысяч
В Грузии число подтвержденных случаев коронавируса превысило 300 тысяч. В правительстве сообщили, что за сутки в стране выявили 1226 новых случаев (днем ранее – 1310), выздоровели 688.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 300 264, выздоровевших – 283 557.
Накануне провели 27 995 тестов: PCR-тестов – 14 539, экспресс‐тестов на антиген – 13 456.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 10 пациентов, число жертв достигло 3981.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,38%, за последние 14 дней составляет 3,55%, за неделю – 4,37%.
Вакцинированы от коронавируса 33 337 человек, за сутки – 1426.
Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружбе с Россией
Сенат (верхняя палата парламента Чехии) назвал взрывы во Врбетице в 2014 году, к которым, по данным чешских властей, причастны российские спецслужбы, актом государственного терроризма против одного государства-члена ЕС, а значит, и против всего ЕС.
За соответствующую резолюцию проголосовали 67 из 72 присутствовавших на заседании членов Сената, сообщает Чешское информационное агентство.
Сенаторы призвали правительство Чехии расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить до одного число сотрудников российского посольства в Праге
Кроме того, члены Сената призвали обсудить случившееся во Врбетице на уровне Совета безопасности ООН и руководящих органов НАТО и ЕС, потребовать компенсации от России.
Ранее к аналогичным мерам чешское правительство призвала нижняя палата парламента Чехии.
Вчера же Чехия потребовала от России пересмотреть её решение выслать из страны 20 сотрудников своего посольства. В противном случае, как заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек, численность российского посольства в Праге будет сокращена многократно — до пяти человек.
Представитель МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявили, что с Россией не следует говорить "в стилистике требований".
- Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждают чешские власти, имели отношение к российским спецслужбам, которые обвиняют в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, "неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами".
Бадри Джапаридзе: «Грузии могут предоставить статус промежуточного члена ЕС»
Генеральный секретарь партии «Лело» Бадри Джапаридзе, находящийся с визитом в Брюсселе, заявил, что Грузии могут предоставить статус промежуточного члена ЕС.
По его словам, с этим статусом у Грузии будут новые возможности, что поможет выйти из экономического кризиса, – передаёт агентство «Интерпрессньюс».
«Сегодня в Брюсселе была озвучена новая инициатива о введении дорожной карты для членства в ЕС (по аналогии с дорожной карта для членства в НАТО), и это будет огромный шаг вперед, который подразумевает статус для промежуточного членства в ЕС, который может быть предоставлен Грузии. С этим статусом у Грузии будут новые возможности и это совершенно новый этап для страны, который поможет нам выйти из крупнейшего экономического кризиса и действительно создаст процветание гражданам Грузии. Сейчас очень важно, чтобы мы показали нашим верным друзьям, что у них в лице оппозиции есть надежная и верная опора и надежный партнер, чтобы мы могли реализовать очень интересные идеи, и будем двигаться по пути европейской интеграции намного быстрее, чем мы представляли», – заявил Джапаридзе.
Ранее действующий премьер Ираклий Гарибашвили, экс-премьеры Георгий Гахария и Бидзина Иванишвили, а также представители правящей партии «Грузинская мечта» не раз заявляли, что Грузия готовится подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.
WSJ: Байден может признать геноцид армян в Османской империи
Президент США Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
По ее информации, соответствующее заявление глава Белого дома может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида.
Газета подчеркивает, что возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары. По данным WSJ, представитель посольства Турции в Вашингтоне пока не прокомментировал сведения ее источников.
Предшественник Байдена республиканец Дональд Трамп избегал упоминания слова «геноцид» в своих заявлениях, касавшихся событий 1915 года. Барак Обама (2009-2017), в администрации которого Байден занимал должность вице-президента, также избегал этого определения. В 2019 году Сенат и Палата представителей Конгресса США впервые приняли резолюции, в которых охарактеризовали трагедию 1915 года в Османской империи как геноцид армян. Это вызвало резкое недовольство Анкары, – напоминает ТАСС.
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