В Сванетии из-за непогоды повреждены мосты и размыты дороги

Администрация правительства Грузии опубликовала решения, связанные с проектом строительства Намахванской ГЭС, сообщает Общественный вещатель. В частности, по поручению премьер-министра Министерство юстиции изучит контракт с компанией «Enka». Кроме того, Минюст наймет международную юридическую фирму для определения соответствия данного контракта международной практике.

По приглашению правительства Грузии к процессу медиации с неправительственным сектором будет привлечен полномочный представитель Энергетического союза ЕС. Международный эксперт будет работать над вопросом возможного воздействия Намахванской ГЭС на окружающую среду.

Согласно сообщению, правительство Грузии продолжит уточнение условий соглашения с компанией «Энка». В целях усовершенствования проекта правительство в ближайшее время проведет встречи с руководством компании.

В правительственной администрации отметили, что на строительство плотины наложен мораторий на период от 9 до 12 месяцев до тех пор, пока не будет проведена ревизия имеющихся экологических, геологических и сейсмологических заключений и дано их новое обоснование.

«На данном этапе компания продолжит только подготовительные инфраструктурные работы первого этапа проекта, в рамках действующего разрешения на строительство.

Правительство Грузии подтверждает свою готовность продолжить процесс в формате диалога со всеми заинтересованными лицами, в ходе которого состоятся обсуждения условий контракта по каждому пункту соглашения.

Также полиция уберет дополнительные заграждения в районе Намахванской ГЭС и сократит количество сотрудников правоохранительных органов на местах. Участникам акции протеста, в координации с полицией, будет предоставлена возможность выбрать место для проведения акции в рамках закона, и установить там палатку», - говорится в заявлении Администрации правительства Грузии.

Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.