В Индии новая вспышка коронавируса: люди умирают в очереди к врачу

В Индии с 20 апреля более миллиона человек заразились коронавирусом. 24 апреля в стране выявили почти 350 тысяч случаев COVID-19. Число умерших за пятницу и субботу ежедневно превышало две с половиной тысячи.

СМИ пишут, что индийские больницы не справляются с наплывом пациентов. Больные часами ждут приема врача в очереди. Некоторые люди умирают, так и не дождавшись помощи. Пациентов выписывают недолеченными, чтобы освободить места для тяжелых больных. Врачи сообщают о нехватке кислорода в больницах.

Коронавирус обнаружен в районе Эвереста – у одного из европейских альпинистов, в также у одного местного проводника. Власти опасаются, что альпинистский сезон, открытый недавно после годового перерыва, вновь может оказаться под угрозой.

С начала пандемии коронавируса в Индии зафиксировано почти 17 миллионов случаев заражения COVID-19. Умерли более 192 тысяч пациентов. По числу инфицированных страна находится на втором месте в мире после США.

В Индии проходит вакцинация. Первую прививку получили чуть более восьми процентов населения страны. Полностью вакцинировано около полутора процентов жителей.