Грузинская оппозиция обсудила принципы законопроекта об амнистии

В офисе партии «Стратегии Агмашенебели» представители грузинской оппозиции обсудили принципы законопроекта об амнистии. На встрече присутствовали представители партий, подписавших соглашение.

Как заявила по завершении встречи Саломе Самадашвили, «очень важный принцип, который должен быть заложен в этот закон, - это согласие самого потерпевшего на амнистирование обвиняемого».

«Мы обсудили и сформулировали свою позицию по амнистии. Амнистия может затронуть исключительно конкретные статьи и людей, которым уже предъявлено обвинение. То есть речь идет о 16 лицах со стороны демонстрантов и 3 сотрудниках полиции. Хочу еще раз сказать - очень важный принцип, который, на мой взгляд, должен быть закреплен в этом законопроекте - это согласие потерпевшего на амнистирование. Посмотрим, какую позицию займет «Грузинская мечта» в отношении законопроекта об амнистии», - сказала Самадашвили.

По словам лидера партии «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе, «никто не собирается, чтобы эта амнистия коснулась палачей, тех, кто отдавал приказы».

«Это была общая атмосфера встречи, таким будет позиционирование с нашей стороны. Трое полицейских, как они сами говорят. Спасибо всем, кто нас критиковал, всем, кто нас призывал - не делайте так, не делайте этого. Никто и так не собирался допускать подобное, как я выяснил», - сказал Джапаридзе.