SIPRI: Россия четвёртая в мире по военным расходам в 2020 году

В 2020 году военные расходы в мире превысили один триллион 980 миллиардов долларов, что на 2,6 процентов выше показателей 2019 года. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). В пятерку лидеров вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на них пришлось 62 процента от всех мировых военных расходов.

Расходы России на оборону, по оценке исследователей, за 2020 год составили почти 62 миллиарда долларов, что на 2,5 процента больше, чем в 2019 году. SIPRI отмечает, что военные расходы растут второй год подряд после сокращения в 2017–2018 годах.

Однако из-за пандемии фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6 процента ниже, чем изначально планировались, в такой же ситуации оказалась и Бразилия. Некоторые страны перераспределили часть денег, которые планировалось потратить на вооружение, на борьбу с пандемией, в частности, Южная Корея и Чили.

Военные расходы США, которые растут третий год подряд, достигли 778 миллиардов долларов, что составляет 39 процентов от мировых военных трат. Следом за США идёт Китай, чьи военные расходы растут 26 лет подряд и составляют 252 миллиарда долларов. На третьем месте – Индия, военные расходы которой достигли почти 73 миллиардов долларов, и замыкает "пятёрку" Великобритания с 59 миллиардами долларов трат на оборону.

По данным SIPRI, из-за экономических последствий пандемии в 2020 году был зафиксирован самый большой рост военного бремени (доля военных расходов в мировом ВВП) в годовом исчислении со времен мирового финансово-экономического кризиса 2009 года.