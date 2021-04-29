Против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и сотрудников его фондов Леонида Волкова и Ивана Жданова по статье о создании и руководстве общественной организацией, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью.

Дело было возбуждено ещё в начале февраля, однако известно о нём стало только сейчас. Оно упоминается в документах по делу о признании фондов и штабов Ннавального экстремистскими организациями, сообщается на сайте политика.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет. Кроме того, в мае прошлого года президент России Владимир Путин расширил вменяемой оппозиционерам статьёй список уголовных обвинений, осуждённым по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности, — напоминает "Медиазона".

Других подробностей об уголовном деле пока нет. Навальный сейчас находится в колонии по уголовному делу восьмилетней давности. Согласно приговору, он должен выйти на свободу летом 2023 года. Жданов и Волков уехали за границу, последнего в марте отказалась задерживать по запросу из России Литва. Он является подозреваемым по делу о вовлечении подростков в незаконные акции протеста и по делу о нарушении санитарных норм на митингах.