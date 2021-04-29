На границе Таджикистана и Киргизии произошёл вооружённый конфликт из-за воды

Десятки человек пострадали в пограничном конфликте между жителями и военнослужащими Таджикистана и Киргизии. Стороны обвиняют друг друга в попытке захвата водораспределительного пункта на границе двух стран. Инцидент начался в среду 28 апреля между местными жителями, в четверг пограничники двух государств обвинили друг друга в открытии огня.

Водозабор "Головной" был построен в 60-х годах в Советском союзе по заявке Киргизии, — передаёт Таджикская служба Радио Свобода. При этом он расположен на территории, которая, как утверждают власти Таджикистана, по картам всегда относилась к республике. Конфликты жителей сёл вокруг объекта начались ещё в середине XX века, первое вооружённое противостояние там зафиксировано в 1974 году.

28 апреля близ киргизского села рядом с водозабором произошёл конфликт между жителями пограничного района. По сообщению киргизской стороны, он начался после того, как таджики установили видеонаблюдение за водораспределительным центром. На его территории собрались около 100-150 человек, противостояние сначала переросло в закидывание друг друга камнями, затем была открыта стрельба, — передаёт Киргизская служба Радио Свобода. В четверг ситуация обострилась, очевидцы сообщали, что "началась война", — сообщает издание "Фергана".

Сейчас обе стороны называют ситуацию стабильной. В Киргизии создана комиссия по урегулированию ситуации, её возглавил первый вице-премьер Артём Новиков. Из одного из киргизских сёл были эвакуированы женщины и дети. Президент республики Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами правительства и заявил, что стороны смогут найти общий язык. Стороны призвали к миру власти Узбекистана.