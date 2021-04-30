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В Москве арестован издатель исламской литературы Асламбек Эжаев
Суд в Москве арестовал на два месяца главу издательства исламской литературы "Умма" Асламбека Эжаева по делу о финансированиии терроризма. Об этом "Кавказскому узлу" рассказал его адвокат.
Эжаева задержали утром 28 апреля после обыска в его квартире. "Следствие полагает, что ему переводили деньги на карту, которые он отдавал неизвестным лицам. На самом деле все эти деньги были платой от оптовых покупателей за книги", — сказал адвокат.
Телеграм-канал "Опер слил" без указания источника информации утверждает, что ФСБ обвиняет Эжаева в том, что он с декабря 2012 года организовал сбор денежных средств через приложение "Сбербанк Онлайн" и, таким образом, перевел свыше 34 миллионов рублей запрещённой в России террористической группировке "Исламское государство".
Ранее суды признавали экстремистскими несколько изданных "Уммой" книг, в том числе в прошлом году — один из томов русскоязычного перевода толкования Корана, сообщает "Медиазона".
Другие новости дня
Владимир Познер: «Никакой обиды на грузин у меня нет»
Телеведущий Владимир Познер вновь заявил, что не отказывается от планов посещать Грузию.
«Люблю Грузию. Это была своего рода традиция, мы уже дважды с друзьями отмечали там мой день рождения и решили повторить третий раз. Никакой обиды на грузин у меня нет. Так что обязательно приеду – пусть только все успокоится», – сказал Познер в интервью «АиФ-Петербург».
Ранее журналист назвал себя почетным кахетинцем и сказал, что грузинская оппозиция использовала его приезд, «чтобы устроить своего рода шабаш».
- Прилет журналиста в Тбилиси в конце марта вызвал массовую акцию протеста. Познер планировал по сложившейся традиции отметить день рождения в Грузии, однако этому помешали демонстранты, устроившие протест возле гостиницы, в которой остановился ведущий. Они осудили его за слова о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии, забросали отель яйцами и написали на асфальте возле здания «Вон из Грузии». В результате Познеру пришлось вернуться в Москву.
COVID-19 в Грузии: 1476 новых случаев, 15 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4110 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов.
За сутки в стране выявили 1476 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1433). Накануне провели 27 895 тестов: PCR-тестов – 16 805, экспресс‐тестов на антиген – 11 090.
Выздоровел еще 791 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 310 310, выздоровевших – 290 767.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,29%, за последние 14 дней составляет 4,7%, за неделю – 4,85%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В тбилисских клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
СМИ: двое ранены в Зугдидском муниципалитете при попытке контрабанды сигарет
Двое жителей Зугдидского муниципалитета были ранены полицейскими близ де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия. Об этом сообщают грузинские СМИ.
По имеющейся информации, инцидент произошел поздно ночью, когда группа граждан пыталась переправить безакцизные сигареты на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, – пишет «Новости-Грузия».
Сотрудники департамента полиции Абхазской автономной республики заметили нарушителей в районе села Напати, когда они переправляли контрабандный товар через реку Ингури.
Как пишет местное агентство OdishiNews, граждане не подчинились требованиям сотрудников и попытались скрыться, после чего полиция произвела несколько выстрелов в их направлении.
Согласно телеканалу «Мтавари», ранены были 19-летний Папуна Дзандзава и его отец Бадри Дзандзава. Их семья проживает в поселении беженцев примерно в 700 метрах от разделительной линии с Абхазией.
Пострадавших доставили в реферальную больницу Зугдиди. Телеканал «Рустави 2» утверждает, что позже их перевели в клинику Кутаиси.
«Допустим, они контрабандисты, но обязательно было стрелять? Оба ранены. Их уложили и прицельно выстрелили в спину. Отец и сын были вместе, у них было две коробки сигарет. У нас банковский кредит, нет другого выхода», – заявила Хатуна Окуджава (ранены её муж и сын).
На месте происшествия продолжают работу криминалисты. Официальных комментариев МВД Грузии до сих пор не поступало.
В Чехии прошли акции протеста против «изменника» Земана
В Праге и десятках других городов Чехии в четверг прошли акции протеста против высказываний президента страны Милоша Земана, который поставил под сомнение версию о причастности российских агентов к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
На Вацлавской площади в Праге собрались, по оценкам полиции, около 10 тысяч человек, организаторы говорят о 20 тысячах.
Земан в своём выступлении в воскресенье сказал, что есть и другая версия случившегося. Он также предположил, что речь могла идти об "игре спецслужб". При этом Земан признал, что подозрения в адрес России серьёзные, и призвал их проверить.
Выступление президента вызвало гневную реакцию многих политиков и гражданских активистов, от него, по сути, дистанцировался и премьер Андрей Бабиш, сказав, что существует только одна версия взрывов. Земана обвинили в том, что он фактически подыгрывает кремлёвской пропаганде, а также в разглашении секретной информации. Группа сенаторов собирается официально выступить с обвинением Земана в госизмене. Демонстранты выступили в поддержку этого намерения. Часть транспарантов была также направлена против политики России и лично Владимира Путина.
В Чехии по-прежнему действуют карантинные нормы в связи с эпидемией коронавируса, однако массовые уличные акции при соблюдении социальной дистанции и масочного режима не запрещены. Организаторы призывали всех, кто придёт на митинги, соблюдать гигиенические нормы и при возможности перед акцией сдать тест на коронавирус.
Правительство Чехии в середине апреля обвинило сотрудников российской военной разведки (ГРУ) в причастности к взрывам. Материалы расследования секретны, известно лишь, что подозрения падают на тех же предполагаемых офицеров ГРУ, которых в Британии обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль - в Чехии они использовали не только паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, но и паспорта Молдавии и Таджикистана. В связи с обвинением чешские власти решили выслать из страны 18 сотрудников российского посольства. Последовала серия ответных шагов; к концу мая штаты чешского посольства в Москве и российского в Праге должны уравняться. Согласно расследованию группы Bellingcat, спецоперации ГРУ в Чехии и Болгарии были направлены на то, чтобы сорвать поставки боеприпасов на Украину. Официально чешская сторона эту версию не комментирует, хотя Земан в своём выступлении упомянул и о "болгарском следе". Россия все обвинения категорически отрицает.
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В Израиле в давке на религиозном празднике погибли десятки людей
На северо-востоке Израиля в результате давки на религиозном празднике погибли десятки человек и более сотни пострадали. Об этом сообщают информационные агентства и местные СМИ.
Трагедия произошла во время торжеств по случаю праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон в Галилее, куда прибыли десятки тысяч человек. Газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на организаторов, что в четверг вечером на месте праздника присутствовали порядка 100 тысяч человек, несмотря на введенный властями из-за пандемии лимит в 10 тысяч участников.
Изначально сообщалось, что люди погибли из обрушения одной из трибун во время праздника. Однако затем власти указали, что причиной инцидента стала давка. По версии полиции, десятки участников праздника поскользнулись на ступеньках и упали на людей, находящихся под ними.
По разным данным, жертвами трагедии стали от 38 до 44 человек. Экстренная медицинская служба Маген Давид Адом отмечает в твиттере, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии, 18 – в тяжёлом. В эвакуации раненых и тел погибших принимают участие военнослужащие израильской армии.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал случившееся "тяжелой катастрофой". Трагедия стала одной из самых крупных в мирное время современного Израиля. В 2010 году во время лесных пожаров в Израиле также погибли 44 человека.
Праздник Лаг ба-Омер проводится ежегодно у места захоронения раввина Шимона бар Иохая, жившего во II веке нашей эры. Согласно традиции он считается основоположником каббалистического учения. Праздник, отмечаемый в день его кончины, сопровождается разведением костров, песнопениями и танцами. В прошлом году из-за коронавирусных ограничений он был отменён.
В Абхазии подтверждено 33 случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 231 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 33 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, 40 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 494 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 517 человек.
Европарламент пригрозил России отключением SWIFT и эмбарго на газ
Европарламент призвал, в случае вторжения российской армии на территорию Украины, ввести жесткие санкции против России, а именно отключить ее от международной системы банковских платежей SWIFT, ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России, запретить въезд в ЕС российским олигархам и членам их семей и заблокировать их активы.
Такие предложения содержатся в резолюции, одобренной Европарламентом в четверг. Она посвящена нарушению прав находящегося в заключении в России Алексея Навального, наращиванию российского военного присутствия у границ с Украиной, а также взрывам на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году, в которых чешские власти недавно обвинили российские спецслужбы.
Среди тех мер, которые депутаты Европарламента предлагают принять немедленно, – остановка строительства газопровода «Северный поток – 2», санкции против лиц, участвовавших в преследовании Навального, а также высылка российских дипломатов из стран ЕС в знак солидарности с Чехией (некоторые страны уже выслали от 1 до 3 дипломатов, но речь идет пока о меньшинстве стран ЕС). Также рекомендовано распространить европейский аналог «закона Магнитского» на преступления, связанные с коррупцией.
Документ поддержало большинство фракций Европарламента, за проголосовали 569 депутатов, против – 67.
Отключить Россию от SWIFT и не покупать у нее нефть и газ предлагается впервые. Угроза таких мер должна, по мнению членов Европарламента, заставить Россию отказаться от агрессивных планов в отношении Украины. В документе подчеркивается, что, несмотря на сообщения об отводе войск, Европарламент «по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму».
Резолюция носит рекомендательный характер. Такие меры, как остановка строительства «Северного потока – 2» или введение санкций против олигархов Европарламент уже предлагал после ареста Навального в январе. ЕС тогда ввел санкции против ряда руководителей российских силовых ведомств.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее заявил на сессии Европарламента, что как отключение России от SWIFT, так и остановка строительства «Северного потока – 2» – не в компетенции Евросоюза. Речь идет о решениях частных компаний или же отдельных государств. Боррель подчеркнул, что российские власти, по его мнению, взяли курс на конфронтацию с ЕС, но отметил важность сохранения каналов для диалога.
Задержан житель Цхинвали, избивший главу Минздрава
Исполняющий обязанности главы югоосетинского Минздрава Георгий Тотчиев сегодня обратился в МВД самопровозглашенной республики с заявлением о том, что житель Цхинвали нанес ему телесные повреждения. Об этом агентству «Рес» сообщили в пресс-службе МВД.
«Пострадавший (Георгий Тотчиев) отметил, что телесные повреждения ему причинил 31-летний житель столицы – 27 апреля, примерно в 21:30 часов возле гостиницы «Ирыстон» в центре Цхинвала», – уточнили в МВД.
В пресс-службе отметили, что подозреваемый задержан, собранный материал передан в Генпрокуратуру. Проводятся следственные мероприятия.
Ранее журналист Григорий Абаев сообщил, что человек, избивший министра, ранее работал в Госохране, но был уволен.
30 апреля в Абхазию прибудет первая партия (6500 доз) вакцины «Спутник-V»
Завтра, 30 апреля, в самопровозглашенную республику Абхазия прибудет первая партия (6500 доз) российской вакцины «Спутник-V».
Санитарно-эпидемиологическая служба начала осуществлять подготовительные мероприятия для приема вакцин и проведения вакцинации.
По славам главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, в данное время ситуация контролируется Минздравом, а медицинские учреждения справляются с потоком больных.
Абхазский президент Аслан Бжания также ранее подтвердил, что ситуация с коронавирусом в республике контролируемая, прогнозируемая. По его словам, Абхазия обеспечена определенными запасами медикаментов, но пришло время вакцинировать население.
«Будет справедливо, чтобы первыми вакцину получили врачи, а потом уже другие категории по рекомендации координационного штаба по защите населения от коронавируса. Скорее всего, это будут педагоги, работники туристической отрасли. Я доверяю нашим специалистам, как они подскажут, так мы и сделаем», - сказал абхазский лидер.
В Грузии объявлено о завершении горнолыжного сезона 2021 года
В Грузии завершился горнолыжный сезон 2021 года, сообщает Компании развития горных курортов.
Из-за пандемии коронавируса работа горнолыжных курортов Грузии была остановлена еще в марте 2020 года. С 8 марта 2021 года курорты вновь заработали, но там действовали ограничения: визитеры должны были носить маски, а на подъемник не пускали одновременно больше трех человек.
Сезон на курортах Гудаури, Бакуриани, Местия и Годердзи завершился в период с 15 по 25 апреля. За время сезона 2021 года на четырех курортах страны побывали 134 183 визитеров. Количество проданных пропусков на трассы составило 78 462.
В этом сезоне на курорте Гудаури побывали 83 055 визитеров, в Бакуриани – 35 166, Годердзи – 7 262, а в Местия (Тетнулди, Хацвали) — 8 700.
По данным Национальной администрации туризма, за первый квартал 2021 года в Грузию было осуществлено всего 134,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 89,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте 2021 года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.
В реке Риони спасателями обнаружено тело молодого мужчины
Тело молодого мужчины было обнаружено спасателями в реке Риони близ Варцихе ГЭС на западе Грузии. Об этом сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.
Личность погибшего установит экспертиза. Между тем есть версия, что тело принадлежит молодому мужчине, который несколько недель назад пропал в селе Намахвани Цхалтубского муниципалитета и которого безуспешно разыскивали с 10 апреля, в том числе с помощью водолазов.
Пропавший мужчина участвовал в протестных акциях против строительства Намахвани ГЭС. В день исчезновения он вместе с другими демонстрантами находился в палаточном лагере.
Очевидцы рассказывают, что мужчина зашел в разбушевавшуюся реку. По мнению других участников акции, он хотел покончить с собой в знак протеста против строительства ГЭС.
Следствие было начато по статье «доведение до самоубийства».
Пограничники РФ задержали гражданина Грузии на де-факто границе по реке Псоу
Гражданина Грузии без документов задержали российские пограничники на де-факто границе по реке Псоу. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
«Мужчина в обход установленного пункта пропуска «Адлер» пытался пешком незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правонарушителю грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Соцсети: избит глава югоосетинского Минздрава
В соцсетях опубликовано фото и.о. министра здравоохранения самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Тотчиева, который, по имеющейся информации, был жестоко избит.
Журналист Григорий Абаев пишет, что человек, избивший министра, ранее работал в Госохране, но затем был уволен. По некоторым данным, это человек с неустойчивой психикой.
«Вчера - журналист Тотров, сегодня – министр Тотчиев, а завтра – ? Куда катится Алания?», – пишет в соцсети пользователь Роберт Гард.
Югоосетинские государственные средства массовой информации об инциденте пока не сообщают.
Глава СГБ Грузии назвал село Аибга «ярким примером российской аннексии»
Один из наиболее ярких примеров аннексии – село Аибга, которое десятилетиями находилось в пределах государственной границы Грузии, но теперь перешло под юрисдикцию России, – об этом заявил на пленарном заседании парламента Грузии глава СГБ Григол Лилуашвили.
«Я остановлю внимание на одном из наиболее ярких примеров аннексии, когда аннексия российско-грузинского приграничного села Аибга была осуществлена совершенно безапелляционно. Это село находилось в пределах государственных границ Грузии в течение многих лет и десятилетий, однако сегодня оно уже находится под юрисдикцией Российской Федерации. Конечно, это не приветствуют ни наши абхазские братья, однако у них нет других рычагов сопротивления», – заявил Григол Лилуашвили.
Отметим, что строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности.
Китай запустил в космос основной модуль новой орбитальной станции
Китайское национальное космическое управление вывело на орбиту основной модуль новой орбитальной станции "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Об этом сообщается на сайте организации. Строительство станции планируется закончить за два года, ожидается, что она проработает 10-15 лет. В этом случае она может пережить на орбите Международную космическую станцию.
Модуль "Тяньхэ" ("Млечный путь") был выведен тяжёлой ракета-носителем "Чанчжэн-5Б" с космодрома с курортного острова Хайнань на юге Китая. В нём расположены жилые помещения для трёх тайконавтов, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и движения станции. Предполагается, что в течение двух лет к нему будут присоединены два лабораторных модуля. Тогда общая масса станции достигнет ста тонн.
Кроме китайцев полёты на неё планирует организовать Европейское космическое агентство. Станция рассчитана для работы на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 километров. Первый китайский экипаж на неё планируется доставить уже в июне. В случае успеха программы "Тяньгун" станет третьей в мире многомодульной постоянно пилотируемой космической станцией после советского "Мира" и Международной космической станции.
В случае успеха китайского проекта станция может оказаться единственной на околоземной орбите после 2025 года. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Несмотря на то, что он может быть продлён до 2030 года, российская сторона всё чаще сообщает о готовности выйти из проекта.
Тогда российские космонавты должны будут, по замыслу чиновников, после МКС летать на станцию РОСС. Создать национальную станцию Россия сначала планировала к 2023 году, однако позднее она не вошла в Федеральную космическую программа. Проект пока существует только на бумаге, свои планы по достройке национального сегмента МКС Роскосмосу выполнить не удалось, в том числе из-за недофинансирования.
Американское космическое агентство в свою очередь рассматривает возможность поддержки частной орбитальной станции после завершения работы МКС. Основным претендентом на её строительство сейчас считается частная компания Axiom Space, созданное выходцами из НАСА. Однако проект находится на ранних стадиях разработки и финансирования.
Глава СГБ Грузии рассказал о рисках прямого диалога с абхазами и осетинами
Россия пытается избежать ответственности и отстраниться от грузинских конфликтов, Тбилиси воспринимает это как вызов, – заявил в парламенте Грузии глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Его цитирует издание Netgazeti.
«В последнее время очень популярны разговоры о том, что нам надо вести прямой диалог с нашими абхазскими и осетинскими братьями. Это безусловно так, мы должны разговаривать, но надо быть предельно острожными, чтобы не остаться в этих переговорах с ними один на один, а та сила, которая реально эффективно контролирует эти территории, не избежала бы ответственности», – сказал он на пленарном заседании парламента.
Лилуашвили попросил депутатов «учесть риски, которые могут сопровождать этот процесс» в вопросе прямого диалога.
Отметим, что представители гражданского общества, участвующие в процессе мирного урегулирования конфликтов, призывают власти Грузии предпринять шаги для установления прямого диалога с абхазскими политиками.
Посол США в Грузии Келли Дегнан посетила Ингурский мост
Посол США в Грузии Келли Дегнан сегодня присоединилась к патрулю Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) на Ингурском мосту.
Американского дипломата ознакомили с последними событиями в области безопасности на местах – в частности, с ограничениями по пересечению де-факто границы по реке Ингури. Было отмечено, что гуманитарная ситуация в Гальском районе Абхазии усугубилась из-за пандемии коронавируса.
Ранее правительство Грузии отменило пятидневный карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, тестируют на коронавирус экспресс-тестами на антиген. При этом с абхазской стороны все еще действуют ограничения на пересечение Ингурского моста.
На границе Таджикистана и Киргизии произошёл вооружённый конфликт из-за воды
Десятки человек пострадали в пограничном конфликте между жителями и военнослужащими Таджикистана и Киргизии. Стороны обвиняют друг друга в попытке захвата водораспределительного пункта на границе двух стран. Инцидент начался в среду 28 апреля между местными жителями, в четверг пограничники двух государств обвинили друг друга в открытии огня.
Водозабор "Головной" был построен в 60-х годах в Советском союзе по заявке Киргизии, — передаёт Таджикская служба Радио Свобода. При этом он расположен на территории, которая, как утверждают власти Таджикистана, по картам всегда относилась к республике. Конфликты жителей сёл вокруг объекта начались ещё в середине XX века, первое вооружённое противостояние там зафиксировано в 1974 году.
28 апреля близ киргизского села рядом с водозабором произошёл конфликт между жителями пограничного района. По сообщению киргизской стороны, он начался после того, как таджики установили видеонаблюдение за водораспределительным центром. На его территории собрались около 100-150 человек, противостояние сначала переросло в закидывание друг друга камнями, затем была открыта стрельба, — передаёт Киргизская служба Радио Свобода. В четверг ситуация обострилась, очевидцы сообщали, что "началась война", — сообщает издание "Фергана".
Сейчас обе стороны называют ситуацию стабильной. В Киргизии создана комиссия по урегулированию ситуации, её возглавил первый вице-премьер Артём Новиков. Из одного из киргизских сёл были эвакуированы женщины и дети. Президент республики Садыр Жапаров провел оперативное совещание с членами правительства и заявил, что стороны смогут найти общий язык. Стороны призвали к миру власти Узбекистана.
- Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет 970 километров, из которых делимитировано и демаркировано только 519 километров. На линии границы имеется 70 спорных участков, что часто приводит к разногласиям по поводу использования воды, пастбищ и земли среди жителей приграничных районов.
Глава МИД Литвы ознакомился с ситуацией у разделительной линии в селе Одзиси
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня вместе с Миссией Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) посетил участки де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Как сообщили в пресс-службе МНЕС, глава Миссии Марек Щигел ознакомил литовского дипломата с последними событиями в области безопасности на местах. В частности, Ландсбергису рассказали, что пропускной пункт в селе Одзиси закрыт уже на протяжении более 600 дней.
«В частности, он подчеркнул негативное влияние признаков бордеризации, таких как проволочные заборы, которое они оказывают на свободу передвижения и другие права человека затронутых конфликтом сообществ, а также на их гуманитарные нужды. Обсуждая продолжительное закрытие контролируемого пункта пересечения в Одзиси, глава Миссии также подчеркнул, что это означает для местного населения в плане отсутствия доступа к образованию или надлежащей медицинской помощи. Наблюдатели МНЕС также подчеркнули, что вызовы, с которыми сталкиваются местные сообщества, живущие по обе стороны административной границы, усугубились пандемией COVID-19», – говорится в сообщении.
Министр подчеркнул важность роли Миссии в укреплении безопасности и стабильности на местах и в регионе и выразил благодарность за информативный выезд на места.
Глава МИД Литвы посетил Грузию с официальным визитом. Он встретился с представителями властей, оппозиции и гражданского общества.
Лидер «Лейбористской партии Грузии» назвал посла США диктатором
Лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили назвал посла США Келли Дегнан «диктатором» и обвинил её в причастности к фальсификации результатов выборов парламента в Грузии.
«Ни Ростом-хан, ни Воронцов-Дашков не были такими диктаторами для Грузии, как этот подарок Трампа – посол. Посмотрите, какие приказы она отдает. Интересно, где Бидзина нашел столь преданного кандидата в такой большой Америке?
Со своей стороны, хочу еще раз подчеркнуть, что вся схема фальсификации выборов, особенно против Лейбористской партии, была с ней лично согласована и одобрена. Поэтому она сделала все для того, чтобы вынудить часть оппозиции подписать позорный ультиматум», – написал Нателашвили на своей странице в Facebook.
Как пишет «Новости-Грузия», резкую критику со стороны Нателашвили вызвала позиция Келли Дегнан по поводу подписанного между правящей партией и оппозицией соглашения, а также амнистии лидера «Единого национального движени» Ники Мелия. Сам Нателашвили соглашение не подписал.
Накануне посол США заявила, что соглашение, подготовленное президентом Евросовета Шарлем Мишелем для выхода из политического кризиса и подписанное частью оппозиции, является шагом вперед в демократическом развитии Грузии.
Келли Дегнан также отметила, что решение по амнистии должен принимать сам Ника Мелия, а не Соединенные Штаты. При этом посол подчеркнула, что для Ники Мелия важно быть в парламенте и участвовать в демократическом процессе.
Алексей Навальный выступил на заседании в суде в Москве по видеосвязи
Политик Алексей Навальный впервые с февраля появился на публике. Он выступил по видеосвязи на заседании Бабушкинского суда Москвы 29 апреля. Суд рассматривал апелляцию оппозиционера на приговор по делу о клевете на 93-летнего актёра из рекламного ролика в поддержку поправок к Конституции России. Приговор был оставлен без изменения.
Навальный ранее назвал всех участников съёмки "продажными холуями" и "предателями". Следствие утверждало, что это оскорбило и подорвало здоровье снявшегося в видео ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. В феврале оппозиционер был признан виновным по этому делу и оштрафован на 850 тысяч рублей, которые ушли в пользу государства. Политик и его адвокаты настаивали, что комментарий, который следствие сочло клеветой, на самом деле лишь представляет его оценочное суждение.
Обвинение настаивало, что своей реакцией на видео, в котором, кроме ветерана, снялись ещё актёры Иван Охлобыстин, Василий Лановой и Ирина Купченко, дизайнер Артемий Лебедев и хоккеист Вячеслав Фетисов, и другие известные люди, Навальный сознательно дискредитировал роль СССР во Второй мировой войне.
На заседании в четверг защита Навального ходатайствовала о проведении экспертизы почерка Артёменко. Адвокаты полагают, что за ветерана документы по делу могли подписывать другие люди. Исследователи заключили, что 52 подписи от имени Артеменко в материалах дела выполнены одним лицом, а пять подписей – другим человеком или другими людьми, рассказывает "Медиазона". Этот запрос был отклонён.
Навальному, свидетельствует корреспондент издания, удалось поговорить с женой. Он рассказал о своём выходе из голодовки. "Вчера я ел четыре ложки каши в день, сегодня пять, завтра будет шесть. Жду десять ложек – это будет прорыв. Я написал ходатайство, чтобы мне дали 60 грамм морковки". По его словам, он похудел с предыдущего свидания с женой в колонии до 72 килограммов с 74.
– 72 тебе идут больше, чем 74, – ответила ему супруга.
В последнем слове Навальный заявил, что считает, что действующая в России власть, в частности президент Путин, пытается использовать победу во Второй мировой и присвоить её, чтобы скрывать положение в стране. "Ваш голый король украл Знамя Победы и пытается сделать из него себе стринги", – заявил он, заявив, что сейчас проходит "оккупация страны".
Судья пыталась остановить его речь, заявив, что он должен выступать не с политическим выступлением, а с комментарием по материалам дела.
Гарибашвили: Грузия завершит миссию в Афганистане «гордо, с высоко поднятой головой»
Мы гордо и с высоко поднятой головой покинем миссию в Афганистане и в будущем также продолжим обеспечивать международный мир в существующих форматах, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на праздничном мероприятии, посвященном 30-летию основания Сил обороны Грузии.
Как пишет Первый канал Грузии, глава правительства отметил, что в Афганистане солдаты показали грузинский воинский дух и во всем мире утвердили за Грузией имя надежного и заслуживающего доверия партнера.
«Хочу особо отметить роль нашей армии на пути евроинтеграции страны и ваше достойное участие в миссии НАТО в Афганистане, которая завершается в сентябре. В этой миссии наши солдаты продемонстрировали грузинский воинский дух и во всем мире утвердили за Грузией имя надежного и заслуживающего доверия партнера. Мы гордо и с поднятой головой покинем миссию в Афганистане и в будущем также продолжим обеспечивать международный мир в существующих форматах. Еще раз поздравляю, благодарю вас за службу Родине, пусть хранит вас Бог», – заявил Ираклий Гарибашвили.
14 апреля грузинские власти объявили, что вслед за НАТО выведут весь свой воинский контингент из Афганистана.
Против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и сотрудников его фондов Леонида Волкова и Ивана Жданова по статье о создании и руководстве общественной организацией, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами или причинением вреда их здоровью.
Дело было возбуждено ещё в начале февраля, однако известно о нём стало только сейчас. Оно упоминается в документах по делу о признании фондов и штабов Ннавального экстремистскими организациями, сообщается на сайте политика.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет. Кроме того, в мае прошлого года президент России Владимир Путин расширил вменяемой оппозиционерам статьёй список уголовных обвинений, осуждённым по которым в течение пяти лет нельзя баллотироваться на любые выборные должности, — напоминает "Медиазона".
Других подробностей об уголовном деле пока нет. Навальный сейчас находится в колонии по уголовному делу восьмилетней давности. Согласно приговору, он должен выйти на свободу летом 2023 года. Жданов и Волков уехали за границу, последнего в марте отказалась задерживать по запросу из России Литва. Он является подозреваемым по делу о вовлечении подростков в незаконные акции протеста и по делу о нарушении санитарных норм на митингах.
- Ранее прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов) и штабы сторонников оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. Они заподозрены в "создании условий для изменения основ конституционного строя" в стране.
Кристина Озган в Москве встретилась с потенциальным инвестором Сухумского аэропорта
Вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Озган встретилась в Москве с потенциальным инвестором Сухумского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского ведомства, не указывая личность инвестора или название компании.
«В ходе встречи они обсудили дорожную карту и мастер-план реконструкции инфраструктуры аэропорта», – сказано в сообщении.
Ранее в интервью ТАСС абхазский президент Аслан Бжания заявил, что до полетов еще долго, но Владимир Путин на встрече с ним сказал: «Полетим».
Вопрос возобновления авиасообщения Бжания недавно обсудил с руководителем российского Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). А в ноябре прошлого года делегация Росавиации посетила Сухуми, изучила техническое состояние аэропорта и определила дальнейшие шаги по его ремонту.
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