В Тбилиси ожидают частицу благодатного огня из Иерусалима

Частицу благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят сегодня, 1 мая, в Тбилисский международный аэропорт к 23:00. Об этом архимандрит тбилисского кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), отец Иоанн (Мчедлишвили) сообщил в комментарии Общественному вещателю Грузии.

«Делегация из трех человек отправилась в Израиль. Сегодня к 23:00 они доставят благодатный огонь», - заявил он.

Из-за ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии, традиционной встречи огня в столичном аэропорту не будет. Представители патриархии доставят его прямо в Самеба, где пасхальное богослужение начнется в 23:00. Именно отсюда огонь будет разослан во все епархии Грузинской православной церкви.

По словам Мчедлишвили, как в Самеба, так и в других храмах страны все готово к пасхальной литургии. Заранее были проведены дезинфекционные работы, расклеены стикеры с обозначением безопасного расстояния, во дворах церквей установлены звуковые системы. Чтобы прихожане могли соблюдать социальную дистанцию, часть прихожан будет слушать службу на улице.

«Конечно же, мы призываем всех использовать маски и соблюдать дистанцию. Все это элементарно. Соблюдая эти правила, мы заботимся друг о друге», - подчеркнул Мчедлишвили.

В пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, «комендантский час» в Грузии будет действовать не восемь, а пять часов. 1 мая выходить из дома можно будет не до 21:00, а до 23:00, а утром 2 мая появляться на улице разрешается с 04:00, а не с 5:00. Граждане, которые решат присутствовать на пасхальной службе, не смогут покинуть храмы до окончания «комендантского часа». Исключения составляют только лица, получившие спецпропуска, сообщает агентство «Новости-Грузия».