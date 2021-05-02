G7 обсудит механизм противодействия «российской пропаганде»

Страны «Большой семерки» рассмотрят предложение по созданию механизма быстрого реагирования и противодействия «российской пропаганде и дезинформации», сообщает Reuters со ссылкой на слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Он рассказал об инициативе перед встречей в Лондоне глав МИД стран-членов «Группы семи» богатейших стран мира. Речь идет о первой личной встрече министров за последние два года.

По словам Рааба, с инициативой создания нового механизма выступит Великобритания, которая сейчас председательствует в G7. «Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или фейк-ньюс, мы можем действовать не только каждый по отдельности, но и совместно дать отпор, поведать людям правду, в том числе в России или Китае», - сказал Доминик Рааб.

Великобритания ранее назвала Россию крупнейшей угрозой своей безопасности, тогда как Китай в Лондоне считают долгосрочным соперником в военной, экономической сферах, а также в сфере технологий. Британское, равно как и американское руководство, не раз за последние месяцы выражало обеспокоенность усилением взаимодействия между Москвой и Пекином. Представители Великобритании, США и ЕС обвиняли Россию и Китай в попытках вызвать недоверие к Западу, или между западными союзниками, распространяя либо дезинформацию о выборах, либо ложь о ходе вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

Как подчеркнул Доминик Рааб, многие союзники Британии хотят знать, как началась пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Ее распространение продолжается с 2019 года. Впервые вирус был отмечен в Китае. С тех пор жертвами болезни в разных странах стали 3 миллиона 200 тысяч человек, мировая экономика понесла убытки на триллионы долларов.

Россия всегда категорически отрицала вмешательство в дела других государств, подчеркивая, что Запад охвачен антироссийской истерией. Китай обвинял западных лидеров в постимперском мышлении, которое, как подчеркивают в Пекине, позволяет им думать, что они могут вести себя как мировой полицейский.

G7 объединяет Великобританию, США, Японию, Германию, Францию, Италию и Канаду.