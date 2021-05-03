250 журналистов из 63 стран выступили в поддержку независимых СМИ в России

Более 250 журналистов из 63 стран мира выступили в поддержку российских изданий "Важные истории" и DOXA, а также включённой властями России в список СМИ-"иностранных агентов" "Медузы".

Открытое письмо журналистов опубликовано на сайте студенческого журнала DOXA, четверо редакторов которого недавно стали подозреваемыми по уголовному делу. Его публикация приурочена к Всемирному дню свободы печати.

Подписавшие письмо журналисты отмечают: "С того момента, как президентом России стал Владимир Путин, государство начало оказывать давление на независимые СМИ с помощью законодательных ограничений, смены собственников, штрафов и уголовных дел". В последние месяцы "атаки Кремля на остатки независимых медиа усилились".

В письме упоминается об обысках у главного редактора "Важных историй" Романа Анина и уголовном деле, возбуждённом, как считают авторы документа, для того, чтобы воспрепятствовать расследованиям журналиста. Упомянуто также об уголовном преследовании редакторов DOXA Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Владимира Метёлкина и Аллы Гутниковой и о признании "Медузы" "иностранным агентом". "Этот статус, недавно введенный российскими законодателями, налагает на издание ряд невыполнимых требований. Их несоблюдение может привести к огромным штрафам, блокировке сайта и уголовному преследованию его журналистов" - говорится в письме. Ранее статус "СМИ-иностранных агентов" российские власти присвоили Радио Свобода и ряду других проектов медиакорпорации РСЕ/РС. На корпорацию Роскомнадзор и суды начали накладывать штрафы, общая сумма которых может превысить 100 млн рублей.

Авторы письма считают, что Кремль "намерен заставить замолчать независимые медиа и лишить российских граждан доступа к правдивой информации". Они призывают власти России выполнять свои обязательства по защите свободы слова.

Письмо подписали журналисты таких изданий, как The Guardian, The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Reuters, "Немецкая волна", "Украинская правда".