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Гран-при «Артдокфеста» получил снятый с показа фильм о чеченском гее-бойце MMA
Фильм режиссера Река Валерик "Тихий голос" получил гран-при фестиваля документального кино "Артдокфест" "за талант слышать неслышное и видеть невидимое". Картина рассказывает о молодом чеченском бойце ММА, который был вынужден покинуть республику после того, как его родственники узнали о том, что он гей.
Вручая награду, основатель фестиваля, режиссёр Виталий Манский, подчеркнул, что в этом решении нет никакой политкорректности. "Это - абсолютно честное решение жюри, которое считает, что это художественное, объемное и интимное высказывание". Создатели фильма получат денежный приз в три тысячи долларов.
Однако российский зритель картину не увидел. 5 апреля организаторы фестивали решили снять фильм с показа в Москве "под давлением обстоятельств". Неизвестный мужчина сообщил им, что в Чечне "недовольны" картиной, а её показ приведёт к "серьёзным последствиям". По данным "Новой газеты", человек, похожий на угрожавшего, называет себя в соцсетях помощником депутата Госдумы и бывшего министра печати Чечни Шамсаила Саралиева. Депутат-единоросс Виталий Милонов написал запрос в ФСБ с просьбой привлечь организаторов "Артдокфеста" по статье об экстремизме за фильм "Тихий голос".
Приз за лучшую режиссуру получил Виктор Косаковский, снявший фильм "Гунда" о жизни свиньи. Специальный приз жюри "Артдокфеста" получила картина Ирины Цилык "Земля голубая будто апельсин". Режиссёры обеих картин получат по одной тысяче долларов. Косаковский попросил передать свой приз жене погибшего в ЦАР режиссёра Александра Расторгуева Евгении Останиной.
"Артдокфест" проходил в Москве с 2 по 9 апреля при значительном давлении властей. В эти же дни фестиваль должен был пройти в Санкт-Петербурге, но был сорван полицией и Роспотребнадзором, заявившем о нарушении действующих ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В Москве в день закрытия фестиваля активисты радикального движения SERB напали на основателя "Артдокфеста" Виталия Манского.
В Риге "Артдокфест" проходил с 28 апреля по 3 мая. Там же состоялась церемония вручения призов фестиваля.
Другие новости дня
Россия выплатит ветеранам ко Дню Победы в 17 раз меньше, чем Казахстан
Выплаты ветеранам Второй мировой войны ко Дню Победы в России оказались в разы ниже, чем в Казахстане и Узбекистане.
В конце апреля в Пенсионном фонде России сообщили, что к 9 Мая ветераны получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. В Узбекистане, согласно указу президента, выплата составит 10 миллионов сумов или почти 86 тысяч рублей. Ещё большую сумму получат ветераны Казахстана: по одному миллиону тенге – около 175 тысяч рублей.
"Я не могу предположить никаких объяснений столь невысоких выплат ветеранам кроме особенностей руководства нашего министерства финансов", — заявил "Независимой газете" замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Такое решение чиновников он назвал "необъяснимым жмотством".
Как отмечаетZnak.com, размер выплат может быть связан с численностью ветеранов Второй мировой войны в трёх странах. В России выплату к 9 мая получат более 33 тысяч человек, в Узбекистане и Казахстане —по одной тысячи человек.
Уже не в первый раз власти России выплачивают ветеранам ко Дню Победы значительно меньше других бывших советских республик. Так, в прошлые годы небогатое молдавское государство выплачивало ко Дню Победы в четыре раза больше, чем российское, пишет "Независимая газета".
В 2020 года по случаю 75-й годовщины Победы ветеранам и инвалидам Второй мировой войны в России выплатили по 75 тысяч рублей, труженикам тыла и бывших узникам концлагерей — по 50 тысяч. В этом году в некоторых регионах выплатят более 10 тысяч рублей. Так, в Карачаево-Черкесии ветераны получат 50 тысяч рублей, в Курской области по 20 тысяч рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 15 тысяч.
Вторая мировая война завершилась более 75 лет назад, то есть самым младшим её участникам сейчас около 90 лет.
В 2008 году в России были приняты поправки в закон "О ветеранах", правительство обещало до 2016 года обеспечить жильем участников войны 1941–1945 годов. Однако это обещание так и не выполнено, а срок его исполнения ежегодно переносился. В российских регионах до сих пор остались те, кто стоит в очереди за социальной поддержкой, а часть ветеранов и вовсе не воспользовалась льготами.
В начале апреля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Второй мировой войны, приравнивание СССР к нацистской Германии и отрицание решений Нюрнбергского трибунала. Максимальный срок лишения свободы за эти нарушения будет составлять до пяти лет в колонии.
Законопроект был предложен депутатом Ириной Яровой на фоне судебного процесса против оппозиционера Алексея Навального, которого обвинили в клевете против одного из участников рекламного ролика государственного канала RT, оказавшегося ветераном Второй мировой войны.
Российский блогер умер в Абхазии после 40-дневной голодовки
В самопровозглашенной республике Абхазия умер 40-летний российский блогер Виталий Выграновский, который ради эксперимента решил устроить 40-дневную голодовку. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Мужчина вел блог на YouTube, где говорил, что давно планировал испытать себя и продержаться 40 дней без воды и еды. Он начал голодовку в марте в Москве.
На 10-й день блогеру стало плохо, его начала раздражать атмосфера города, и он решил уехать в Абхазию. На 20-й день Выграновский рассказал, что чувствует полное очищение, однако похудел и у него не осталось сил на физическую активность. На 35-й день мужчина чувствовал предсмертное состояние, но голодание не остановил.
«Ну как путь прошел? Это была просто игра, которую я принял. Очень интересно. Ушли паразиты, нет тяги к еде. Тело полностью обновилось, каждая клеточка», – говорил Виталий Выграновский.
В комментариях в соцсетях знакомые блогера пишут, что он умер «на выходе из сухого голодания». Точная причина смерти блогера станет известна после экспертизы.
Саакашвили: У меня сумасшедшая поддержка в Грузии, у Навального в России такой поддержки нет
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что очень скоро в Грузии произойдёт смена власти. Об этом он заявил в интервью русской редакции Deutsche Welle.
«Я думаю, что в Грузии в любом случае будет смена власти в этом году. Они украли выборы, но потом вмешались европейцы. Достигнуто соглашение, которое далеко от совершенства, но которое открывает вопрос для референдума по смене власти осенью этого года. Я лично и моя политическая сила будем готовиться. Мы будем идти до конца и не позволим им уничтожить страну», – сказал Саакашвили.
На вопрос журналиста, могут ли грузинские власти поступить с ним так же, как с Навальным в России, Саакашвили ответил:
«Я думаю, что в отличие от России, грузинский народ достаточно мобилизован, у меня просто сумасшедшая поддержка. Навального я считаю героем, пока что такой поддержки в России (у него) нет по целому ряду причин, но со временем она придёт– если он выживет».
Саакашвили говорит, что помнит от Навального нелицеприятные вещи, однако все же считает российского оппозиционера «символом героизма, противостояния».
Вакцинация от COVID-19 препаратом Sinopharm стартовала в Грузии
Процесс вакцинации от COVID-19 китайским препаратом Sinopharm стартовал в Грузии. Одним из первых привился глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси препарат Sinopharm полностью зарезервирован до 14 мая, в регионах Грузии свободные места на вакцинацию есть почти во всех клиниках.
Отметим, что вакцина Sinopharm пока не авторизирована Всемирной организацией здравоохранения, однако накануне была опубликована документация, оценивающая эффективность вакцины – в возрастной категории от 18 до 59 лет она достигает 78.1%.
Грузия закупила 100 тысяч доз препарата Sinopharm. Было решено, что эту вакцину смогут использовать все жители Грузии старше 18 лет. До сих пор вакцинироваться в Грузии могли только врачи или граждане старше 55 лет. По данным на 3 мая, в Грузии вакцинированы 45 344 человека (препаратом Pfizer или AstraZeneca), из них двумя дозами - 6064 человека.
В ФРГ экологи подали новый иск против «Северного потока-2»
Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) подал иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2". Иск касается еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщила пресс-служба экологической организации.
Экологи изначально критически оценивали проект. По мнению организации, маршрут через пять морских заповедников наносит непоправимый ущерб морской среде Балтийского моря. "Северный поток-2" напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, заявил президент NABU Йорг-Андреас Крюгер.
Это не первый протест немецких экологов. В начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода.
В апреле иск против строительства "Северного потока-2" подала другая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). На время рассмотрения исков действие выданного Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии разрешения на строительство последнего участка газопровода приостанавливается, сообщает DW.
- Строительство "Северного потока – 2" из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году . США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой сильно зависит от российского транзита газа.
- Россия, Германия и ряд других стран, компании которых изначально участвовали в строительстве, настаивают, что газопровод – исключительно коммерческий проект.
Блинкен: США хотят более стабильных отношений с Россией
Госсекретарь подчеркнул, что многое будет зависеть от действий Кремля
Соединенные Штаты хотят более стабильных отношений с Россией, но многое будет зависеть от того, насколько агрессивно Кремль решит действовать. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с британским министром иностранных дел Домиником Раабом в Лондоне.
"Президент Байден давно, в том числе ещё до вступления в должность президента, очень ясно давал понять, что в случае, если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы будем реагировать, – сказал Блинкен. – Однако мы не стремимся к эскалации: мы предпочли бы иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия пойдет в этом направлении, то мы тоже".
Госсекретарь подчеркнул, что внимание Вашингтона сосредоточено на действиях Москвы. Он также отметил, что есть области, в которых совместная работа отвечает интересам обеих стран.
Глава Госдепартамента выразил надежду, что у президента Байдена будет возможность поговорить об этом напрямую, когда он встретится Владимиром Путиным. В середине апреля американский лидер предложил президенту России встретиться в третьей стране, чтобы обсудить вопросы, по которым, по мнению Вашингтона, есть возможность для совместной работы. Например, нераспространение ядерного оружия, продление договора СНВ-3, ядерное соглашение с Ираном.
К позиции США присоединилась и Великобритания. Британский министр иностранных дел Доминик Рааб сказал после встречи с Блинкеном, что дверь для позитивных отношений и дипломатии с Россией всегда открыта, и это разделяют многие страны НАТО. Но поведение России как постоянного члена Совета безопасности ООН должно измениться. Сейчас же оно противоречит основным нормам международного права - будь то балансирование на грани войны и бряцание оружием на границе с Украиной, будь то кибератаки и дезинформация или отравление Алексея Навального с использованием химического оружия, отметил британский министр иностранных дел. Великобритания ранее назвала Россию крупнейшей угрозой своей безопасности.
Предполагается, что в ходе встреч в Лондоне министры иностранных дел стран "Большой семёрки"рассмотрят вопрос о создании коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации".
Россия всегда категорически отрицала вмешательство в дела других государств, подчёркивая, что Запад охвачен антироссийской истерией.
В "Большую семёрку" входят Великобритания, США, Япония, Германия, Франция, Италия и Канада.
В Мехико обрушился метромост. Погибли 20 человек, десятки пострадали
В Мехико под проходящим поездом метро обрушился мост. Погибли, по меньшей мере, 20 человек, около 70 получили травмы. Об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на мэра мексиканской столицы Клаудию Шейнбаум. Среди погибших есть несовершеннолетние.
Спасательные работы, по её словам, временно приостанавливались из-за опасности дальнейшего обрушения конструкции. Под обломками моста оказались также несколько автомобилей.
Предварительно, мост обрушился из-за повреждения одной из опор, в которую врезался автомобиль. Местные жители заявили El Universal, что давно опасались обрушения, так как после землетрясения в 2017 году на опорах моста появились трещины.
Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет совместной жизни
Билл Гейтс объявил в своём Твиттере о решении, принятом совместно с его женой Мелиндой - о разводе.
"После долгих размышлений о наших взаимоотношениях мы решили прекратить наш брак. За последние 27 лет мы вырастили прекрасных детей и создали фонд, который работает по всему миру, помогая людям вести здоровую и продуктивную жизнь. Нас продолжает объединять уверенность в нашей миссии и мы продолжим вместе работать в фонде. Но мы не верим, что сохранение брака поможет росту каждого из нас. Начиная новое плавание, мы просим об уважении к пространству нашей частной жизни. Мелинда Гейтс и Билл Гейтс".
Они поженились 1 января 1994 года. Билл впервые встретил Мелинду Энн Френч в 1987 году, на пресс-брифинге компании "Майкрософт" (Майкрософт) в Нью-Йорке. К тому времени Мелинда уже давно работала в "Майкрософт".
За годы семейной жизни они воспитали троих детей. Деннифер Катарин родилась в 1996 году, Рори Джон родился в 1999-м и Фиби Адель - в 2002 году.
Компания "Макрософт" - разработчик наиболее широко распространённой в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
Билл Гейтс - четвёртый по богатству человек в мире. Журнал "Форбс" оценивает его состояния в $124 миллиарда.
- В декабре 2005 года Мелинда и Билл Гейтс были названы журналом Time людьми года вместе с Боно.
- 4 мая 2006 года Мелинда и Билл Гейтс получили Премию Принца Астурийского за международное сотрудничество в знак признания их влияния на мир своей благотворительностью.
- В ноябре 2006 года Мелинда и Билл Гейтс были награждены Орденом ацтекского орла за свою благотворительную деятельность по всему миру в области здравоохранения и образования.
- В 2006 году Мелинда заняла 12-е место в списке 100 самых влиятельных женщин журнала Forbes, в 2014-м и 2017-м годах она занимала в этом списке третье место.
«Деньги Януковича» впервые вернулись из США в госказну Украины
В государственный бюджет Украины были возвращены 1,5 миллиарда долларов, которые «принадлежали» семье и окружению беглого президента Виктора Януковича. Из них 87% были в наличной форме, сообщил в эфире украинского телеканала заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
«Это не какие-то мифические ценные бумаги, это 1,3 миллиарда долларов наличными и около 200 миллионов долларов ценными бумагами», - рассказал Енин. По его словам, возвращение «денег Януковича» обеспечило сокращение нынешнего государственного долга Украины на полтора миллиарда долларов.
Мы впервые в истории двусторонних отношений с США вернули 600 тысяч долларов с американской земли», - рассказал Енин.
Заместитиль главы МИД подчеркнул, что речь идет о преступной организации времен правления Виктора Януковича и его ближайшего окружения.
«Они собирали деньги со всей Украины, из всех отраслей экономики, отмывали их сначала в Украине, затем через так называемые предприятия-хабы выводили эти деньги в международные «отмывочные» центры», - сообщил замминистра.
Евгений Енин отметил, что работа по возвращению бывших активов Януковича и его окружения продолжается. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.
В Абхазии подтверждено 60 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 218 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 60 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 49 человек, 46 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 20, в Ткварчельской ЦРБ - 5.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14 617 человек. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13 650 человек.
На севере Мьянмы «Армия сопротивления Качина» сбила вертолет
В Мьянме группировка повстанцев объявила об уничтожении армейского вертолета. Как сообщает Reuters, в северных и восточных приграничных районах Мьянмы заметно усилилось вооруженное сопротивление хунте. В результате военного переворота 1 февраля в этом небольшом южноазиатском государстве было установлено военное правление.
«Армия независимости Качина» (Качин - название самого северного округа Мьянмы - Ред.) заявила, что вертолет был сбит 3 мая в первой половине дня после повторявшихся несколько дней рейдов армейской авиации.
Бирманская пресса в последние дни отнесла к актам сопротивления и убийство высокопоставленного чиновника в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы.
По оценке агентства Reuters, жертвами актов насилия за три месяца после прихода заговорщиков к власти, стали около 770 жителей Мьянмы. Вооруженное сопротивление войскам в городах и селах на севере и востоке страны оказывают местные этнические формирования.
По оценкам ООН, десятки тысяч жителей покинули районы боевых действий между между вооруженными силами Мьянмы и повстанческими отрядами.
Мужчина утонул в море в районе сухумского пляжа санатория МВО
Житель Абхазии 1987 года рождения утонул в море в районе сухумского пляжа санатория МВО. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, сигнал о пропаже гражданина Джинджолия поступил в МЧС в 06 часов 50 минут. У кромки моря были обнаружены вещи пропавшего. В поисковой операции были задействованы сотрудники ГИМС, медицинского управления, спасательного отряда и Сухумского ПСО МЧС Абхазии. Тело пропавшего было обнаружено в 20 метрах от берега, на глубине трех метров.
Ранее в МЧС заявили, что купальный сезон в Абхазии официально откроется 5 июня.
В Грузии политиков и активистов задерживают за посещение кладбищ
Член партии «Единое национальное движение» Элгуджа Багратиони был оштрафован на 2 тысячи лари (600 доллара) из-за попытки посетить одно из кладбищ в городе Батуми, сообщает Аджарское телевидение. Правоохранительные органы обвиняют политика в неподчинении законному требованию сотрудника полиции.
«Жена трагически погибшего пожарного-спасателя пыталась пройти на кладбище, но полиция не позволила, из-за этого я выразил протест, и вскоре полиция меня задержала», – сказал Багратиони.
Как пишет «Новости-Грузия», сегодня судья Александр Гогуадзе освободил Элгуджу Багратиони под расписку. С целью нанять адвоката, Багратиони потребовал перенести судебный процесс. Суд продолжит рассмотрение дела через 12 дней. Судебный процесс назначен на 14 мая.
Накануне не впустили на кладбище в Кутаиси и оппозиционного гражданского активиста от движения «Для Грузии» Нику Нарсия. Он был задержан за мелкое хулиганство и сопротивление полиции. Судебный процесса активист дожидается в изоляторе временного содержания.
По информации телекомпании «Рустави 2», задержание Нарсия опротестовали его друзья, которые собрались у здания районной полиции. По их словам, если их товарищ не покинет участок, они устроят акции протеста.
Сегодня в тбилисском районе Варкетили задержали еще одного активиста, который пытался пройти на кладбище и не подчинился требованию полиции, – сообщает телекомпания «Формула».
- Согласно решению правительства Грузии, доступ на кладбища запрещен со 2 по 4 мая включительно. Такое решение власти приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, чтобы избежать многолюдных собраний на кладбищах, так как на следующий день после православной Пасхи большая часть жителей Грузии по традиции навещают могилы родных и близких. Все пути, ведущие к кладбищам, контролируют экипажи патрульной полиции.
Лидеры Польши, Украины и стран Балтии подписали декларацию
Президенты Польши, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии на встрече в Варшаве в понедельник подписали декларацию о сотрудничестве и поддержке фундаментальных принципов демократии.
"Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости", - говорится в тексте, опубликованном на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Встреча глав государств приурочена к 230-й годовщине принятия Конституции Речи Посполитой (известной как Конституция Третьего мая). Одобренный в 1791 году документ был нацелен на укрепление политической системы, верховенства права и защиту от агрессии соседних держав, включая Россию. Эту Конституцию называют первым в своём роде демократическим документом Европы. Спустя 4 года после её принятия, однако, независимая Польша перестала существовать в результате её раздела между Россией, Пруссией и Австрией.
У Владимира Зеленского в Варшаве намечена отдельная двусторонняя встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Одна из тем переговоров – вопросы, связанные с безопасностью. Вероятно, что речь будет идти, в том числе, о недавней концентрации российских войск у украинской границы и об угрозах безопасности Центрально-Восточной Европе. Безопасность Польши напрямую зависит от Украины, отмечает польский эксперт по международным вопросам Дариуш Матерняк, которого цитирует Украинская служба Радио Свобода.
США, страны ЕС и НАТО не раз за последние недели высказывали обеспокоенность сведениями о российском военном усилении вблизи границ Украины и в аннексированном Крыму. Западные политики указывали на опасность эскалации конфликта на востоке Украины. Москва, которая недавно объявила о начале отвода войск, связывала переброску сил с проверкой боеготовности подразделений Южного военного округа.
Опубликован доклад военной разведки США об угрозах со стороны России
Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило для слушаний в Сенате доклад о глобальных угрозах в 2021 году. Он опубликован на сайте сенатского комитета по делам вооружённых сил.
Значительное внимание в докладе уделяется угрозам, которые представляют для Соединённых Штатов и их союзников Китай и Россия.
В документе сказано, что мир переживает эру "глобального стратегического соревнования", в котором главные соперники США – Китай и Россия – разрабатывают средства для того, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Помимо военных мер речь идёт о действиях в "серой зоне", таких как использование прокси-войск и наёмников, кибератаки, манипуляция с информацией, подрыв экономической мощи соперников и так далее.
Российские вооружённые силы названы в документе как потенциальная угроза самому существованию США, а также как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.
"Москва рассматривает США и НАТО как важнейшую угрозу для безопасности России, её геополитических амбиций и для нынешнего правящего режима. Москва использует целый ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того чтобы состязаться с Западом", – сказано в документе.
В докладе подробно рассказано о модернизации ядерных и неядерных российских сил. Ожидается, в частности, что Россия в ближайшие годы серьёзно увеличит свой ядерный арсенал за счёт нестратегических средств. Содержится упоминание о том, что Россия, по-видимому, располагает запасом незадекларированного химического оружия, такого как нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок", которым, предположительно, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный.
Отмечается, что Россия не решилась на прямую интервенцию в Нагорном Карабахе, а также в Беларуси, однако пытается сохранить влияние в регионе другими методами – в частности, размещение российских миротворцев в Карабахе расценивается как усиление влияния Москвы на Кавказе. Угроза военной силой остаётся главным рычагом влияния России на Украину.
Авторы доклада приходят к выводу, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединёнными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с Западом. "Кремль, скорее всего, будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убеждён, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают российским стратегическим интересам". Отдельное внимание в докладе уделено попыткам влияния России на внутреннюю политику своих соседей и стран-членов НАТО, а также информационной кампании на фоне эпидемии коронавируса, "используя её для ведения информационной борьбы с целью подорвать правительства стран Запада".
Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера – для проведения досрочных выборов
Национальное собрание не избрало Никола Пашиняна премьер-министром. В ходе голосования за него проголосовал один депутат, 3 депутата проголосовали «против», 75 воздержались.
Это сделано для обеспечения проведения досрочных парламентских выборов в соответствии с положениями Конституции Армении, – пишет «Радио Азатутюн».
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян был выдвинут правящей фракцией «Мой шаг». Глава фракции Лилит Макунц перед голосованием заявила, что они «воздержатся» во время голосования.
25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра для проведения досрочных выборов 20 июня.
Согласно требованию Конституции, роспуск Национального собрания необходим для проведения внеочередных выборов. А парламент распускается, если премьер-министр не избирается дважды подряд в течение двух недель после отставки премьер-министра.
Ранее Никол Пашинян заявлял, что дважды будет баллотироваться в премьер-министры для соблюдения процедур.
Две парламентские оппозиционные фракции заверили, что не будут выдвигать кандидата на пост премьер-министра.
СГБ Грузии: инцидент в районе села Хурвалети исчерпан
Служба государственной безопасности Грузии комментирует сообщение о пересечении неизвестными разделительной линии в районе села Хурвалети. По данным СГБ, инцидент ограничился территорией, контролируемой властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, пересечения де-факто границы не было, а нарушители были в состоянии алкогольного опьянения.
«Была попытка провокации. Вероятно, они были в нетрезвом состоянии. Сразу же была активирована горячая линия, инцидент исчерпан», – заявили в СГБ.
Как пишет СОВА, ранее лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава сообщил, что на территорию, контролируемую Тбилиси, из Южной Осетии перешли четыре человека в гражданском. По его же словам, на это отреагировала полиция, за чем последовала перепалка.
В Дагестанских Огнях демонтировали вызвавший скандал бюст Сталина
В городе Дагестанские Огни (Республика Дагестан) демонтировали открытый 29 апреля бюст Иосифу Сталину. Перед этим памятник вызвал неоднозначную реакцию у жителей региона – из-за причастности советского вождя к массовым репрессиям, в том числе депортации народов Кавказа.
Установленный дагестанскими коммунистами бюст Сталину был аккуратно демонтирован 1 мая. При этом сам пьедестал остался на месте.
Видео сноса бюста появилось в соцсетях.
"Сегодня, установив этот памятник, они сеют раздор между нами и нашими братьями чеченцами, ингушами, балкарцами, лезгинами. И посему мы приносим извинения за тот казус, который случился из-за руководства нашего города", – говорит на записи местный житель, который выступает от лица горожан. По его словам, местные жители не поддерживают идею установки памятника Сталину, и она не была с ними согласована, - отмечает Insider.
Новость об исчезновении памятника Сталину собрала в соцсетях десятки комментариев, причем диаметрально противоположных – одни заявили, что "за него в бой шли наши деды", другие напомнили о депортации народов Дагестана и соседних республик. "Даже Сталин не выдержал наш город", – написал один из пользователей, намекая на многочисленные нерешенные проблемы Дагестанских Огней в сфере ЖКХ.
"Насколько я знаю, демонтаж бюста связан не столько с негодованием по поводу его установки, сколько с несоблюдением административных норм. Открытие любого памятника должно пройти согласование в градостроительной комиссии, других структурах, получить разрешение", – сообщил Кавказ.Реалии директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев.
- Бюст Сталина был открыт по инициативе местного отделения КПРФ. При этом решение принималось без учета мнения местных жителей.
- Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов несколько лет добивается удаления с российских улиц имен высокопоставленных исполнителей сталинских преступлений, в том числе депортации народов. Но власти северокавказских республик, раз в год на официальных мероприятиях декларируя скорбь по вывезенным в казахские степи предкам, не спешат переименовывать улицы, названные в честь организаторов репрессий.
- На сегодняшний день порядка 20 улиц имени Сталина есть в населенных пунктах Северной Осетии. В Дагестане улицы Сталина есть в Каспийске, селах Коркмаскала, Шамхал-Термен, Сагаси-Дейбук, Зеленоморск, поселке Ленинкент в пригороде Махачкалы. Единственный в России проспект Сталина расположен в городе Дагестанские Огни. Новое имя улица получила по инициативе мэра Галима Галимова в 2002 году.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно публиковал в социальных сетях проклятия в адрес Иосифа Сталина за депортацию чеченцев.
Въезд в ЕС могут разрешить привитым одобренными вакцинами
Еврокомиссия (ЕК) предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранцам, которые как минимум за две недели до поездки завершили вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных в ЕС препаратов. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК. Разрешение также предлагается распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила к применению в экстренных ситуациях.
На данный момент в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат "Спутник V" с марта ожидает утверждения Европейским агентством лекарственных средств .
При этом две страны ЕС – Венгрия и Словакия – закупили российскую вакцину самостоятельно (они имеют такое право, поскольку "Спутник" не включён в систему централизованных закупок ЕС), причём в Венгрии её используют при вакцинации, а в Словакии пока нет. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке премьер-министра.
Венгрия также остается единственной страной Евросоюза, применяющей китайские вакцины против COVID-19, прежде всего Sinopharm.
В начале марта, как писала Financial Times , Еврокомиссия направила в дипведомства стран ЕС основные принципы создания так называемых ковид-паспортов для снятия ограничений к туристическому сезону. Ранее о введении электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса договорились лидеры стран Евросоюза. Однако некоторые страны ЕС тогда заявили, что введение документа дискриминирует тех, у кого нет возможности сделать прививку из-за нехватки вакцин от COVID-19.
В последнее время темпы вакцинации в Европе ускорились: на конец апреля каждый четвёртый житель ЕС получил первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, а две дозы - каждый десятый.
250 журналистов из 63 стран выступили в поддержку независимых СМИ в России
Более 250 журналистов из 63 стран мира выступили в поддержку российских изданий "Важные истории" и DOXA, а также включённой властями России в список СМИ-"иностранных агентов" "Медузы".
Открытое письмо журналистов опубликовано на сайте студенческого журнала DOXA, четверо редакторов которого недавно стали подозреваемыми по уголовному делу. Его публикация приурочена к Всемирному дню свободы печати.
Подписавшие письмо журналисты отмечают: "С того момента, как президентом России стал Владимир Путин, государство начало оказывать давление на независимые СМИ с помощью законодательных ограничений, смены собственников, штрафов и уголовных дел". В последние месяцы "атаки Кремля на остатки независимых медиа усилились".
В письме упоминается об обысках у главного редактора "Важных историй" Романа Анина и уголовном деле, возбуждённом, как считают авторы документа, для того, чтобы воспрепятствовать расследованиям журналиста. Упомянуто также об уголовном преследовании редакторов DOXA Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Владимира Метёлкина и Аллы Гутниковой и о признании "Медузы" "иностранным агентом". "Этот статус, недавно введенный российскими законодателями, налагает на издание ряд невыполнимых требований. Их несоблюдение может привести к огромным штрафам, блокировке сайта и уголовному преследованию его журналистов" - говорится в письме. Ранее статус "СМИ-иностранных агентов" российские власти присвоили Радио Свобода и ряду других проектов медиакорпорации РСЕ/РС. На корпорацию Роскомнадзор и суды начали накладывать штрафы, общая сумма которых может превысить 100 млн рублей.
Авторы письма считают, что Кремль "намерен заставить замолчать независимые медиа и лишить российских граждан доступа к правдивой информации". Они призывают власти России выполнять свои обязательства по защите свободы слова.
Письмо подписали журналисты таких изданий, как The Guardian, The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Reuters, "Немецкая волна", "Украинская правда".
В Сванетии спасатели вытащили из оврага тело погибшей женщины
Спасатели нашли в высокогорном регионе Сванети тело туристки, упавшей в овраг с высоты, сообщает сегодня Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», на линию «112» поступила информация о том, что в Местии, на перевале Гули, находился турист, которому нужна была помощь спасателей. Кроме того, в службу ЧС был осуществлен специальный звонок из компании в США, где был зафиксирован SOS-сигнал и координаты попавших в беду туристов. Инициатор сигнала сообщал, что сопровождавшая его женщина упала с высоты и, предположительно, скончалась.
Для оказания помощи спасатели из Местия незамедлительно выехали на место. К поисковым работам был подключен вертолет пограничной полиции МВД Грузии. Спасатели обнаружили на перевале мужчину и забрали его на вертолете. Затем были организована операция по поиску женщины. В результате работы спасателей, ее тело достали из оврага.
В Индии новое рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Индии пока не удаётся справиться с ростом числа заражений и смертей от коронавирусной инфекции, в то время как кризис с COVID-19 наблюдается и в других частях Южной Азии.
Только за минувшую неделю в Индии было зарегистрировано 2 миллиона 600 тысяч новых случаев болезни, умерли – 23800 человек. Последние 10 дней суточный прирост заражений составлял около 300 тысяч, 3 мая он превысил 360 тысяч. Умерли за последние сутки 3417 человек. Всего жертвами пандемии в стране стали около 215 тысяч жителей. И эксперты не исключают, что реальное число заражений и смертей многим выше.
В Индию поступает международная помощь, чтобы помочь ей справиться с недостатком медицинского кислорода и препаратов для лечения больных. Великобритания сообщила, что направит в свою бывшую колонию дополнительно тысячу аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.
Индийское правительство во главе с премьером Нарендрой Моди до сих пор воздерживается от введения национального локдауна, но многие штаты принимают собственные ограничительные меры, в попытке сдержать распространение коронавируса. На этом фоне правящая партия теряет позиции на местных выборах, в частности, она проиграла в ключевом штате Западная Бенгалия, пишет "Би-би-си". Моди критиуют за то, что он сосредоточен сейчас на голосовании больше, чем на ситуации с эпидемией.
Рост заражений отмечен и в Непале со Шри-Ланкой, где в больницах также не хватает коек, кислорода и лекарств. "Вскоре мы можем столкнуться с кризисом по типу индийского, если не остановим нынешнюю тенденцию распространения болезни", - подчёркивают местные эпидемиологи.
Пакистан, переживающий третью волну эпидемии, с 4-го мая закрывает примерно на две недели границы с Афганистаном и Ираном. Решение, однако, не затронет пакистанцев, возвращающихся на родину из этих соседних государств.
В Европе ситуация с коронавирусом постепенно улучшается. Карантинные ограничения на фоне снижения уровня заболеваемости ослабляет, начиная с понедельника 3-го мая, Румыния.
Число заражений после прохождения пика снижается в Германии. В крупнейшей европейской экономике набирает обороты кампания по вакцинации населения против COVID-19. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал всё более вероятным то, что власти предложат ослабить санитарные меры для тех, кто пройдёт полную вакцинацию, а также тех, кто уже переболел.
В английском городе Ливерпуль организовали музыкальный фестиваль, посетителям которого разрешили прийти без защитных масок и не соблюдать социальную дистанцию. Власти, судя по сообщениям, хотели протестировать, можно ли уже устраивать подобные мероприятия без риска новых заражений. Всего на фестивале под открытым небом присутствовали около 5 тысяч зрителей. Все они при этом были обязаны предъявить негативный результат теста на коронавирус и пообещали пройти проверку повторно через пять дней.
COVID-19 в Грузии: 509 новых случаев, 12 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 4163 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 509 новых случаев коронавируса. Накануне провели 7476 тестов: PCR-тестов – 4365, экспресс‐тестов на антиген – 3111.
Выздоровели еще 1200 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 312 954, выздоровевших – 294 252.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,81%, за последние 14 дней составляет 5%, за неделю – 5,6%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. В тбилисских клиниках наблюдается дефицит мест для больных COVID-19. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Никол Пашинян вместе с супругой вакцинировался от коронавируса
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян сегодня были вакцинированы от коронавируса. Пашинян призвал граждан обращаться в поликлиники и делать прививки.
«Нам с Анной сегодня сделали прививку от коронавируса. Мы призываем наших граждан активно обращаться в поликлиники и делать прививки», – написал Пашинян на своей странице в Facebook, отметив, что во второй половине 2021 года ведущие страны мира могут ввести ограничения на въезд для непривитых граждан.
Отметим, что по данным на 2 мая в Армении были вакцинированы 3 тысячи граждан. Минздрав считает это невысоким показателем. На последнем заседании правительства и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян призвала членов правительства пройти вакцинацию и на собственном примере показать, что вакцинация является приоритетной задачей.
Сегодня исполняющий обязанности министра здравоохранения доложила и.о. премьер-министра о том, что в последние дни процесс вакцинации существенно активизировался.
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